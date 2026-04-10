भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी, बोले- जंग में हमें मिली जीत

Mojtaba Khamenei Statement: पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनका देश अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रबंधन के नए दौर में प्रवेश कर रहा ह. उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर आक्रामकता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि इसे ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा.

जंग में जीत का दावा

स्टेट टीवी पर प्रसारित एक बयान में मोजतबा खामेनेई ने ईरान को इस संघर्ष का विजेता बताया. उन्होंने कहा कि यह अब दुनिया के सामने स्पष्ट है कि इस्लामिक रिपब्लिक एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि उसके विरोधी कमजोर हो रहे हैं. अपने संबोधन में उन्होंने ईरानी सशस्त्र बलों और नागरिकों की सराहना की और कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी देश ने साहस और एकजुटता का परिचय दिया. खामेनेई ने कहा कि आज यह मजबूती से कहा जा सकता है कि इस युद्ध में ईरान विजेता बनकर उभरा है.

सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ईरान अब इसके नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर नई रणनीति अपनाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान की पकड़ और मजबूत होगी. होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, जिससे दुनिया की बड़ी मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है. ऐसे में ईरान का यह बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहम माना जा रहा है.

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सीजफायर बातचीत और अमेरिका पर निशाना

मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ चल रही संघर्ष विराम (सीजफायर) वार्ता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाली आगामी बातचीत में ईरान युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा की मांग करेगा. अमेरिका की ओर से इस वार्ता में नेतृत्व जेडी वेंस के हाथ में रहने की खबर है. वॉशिंगटन ने सीजफायर के हिस्से के रूप में ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने की मांग की है, ताकि वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति प्रभावित न हो. हालांकि, दोनों देशों के बीच अस्थायी संघर्ष विराम अभी भी अस्थिर बना हुआ है और कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है.

इजरायल-लेबनान तनाव और बढ़ा

इसी बीच इजरायल द्वारा बेरूत और लेबनान के अन्य हिस्सों पर किए गए हमलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हमलों में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है. सीजफायर में लेबनान के मिलिटेंट संगठन हिज्बुल्लाह को शामिल किए जाने को लेकर भी असहमति बनी हुई है. ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उसके सहयोगियों पर हमले जारी रहे, तो वह कड़ा जवाब देगा.

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मोजतबा खामेनेई के इस बयान को पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति संतुलन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. एक ओर ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए दबाव बना रहे हैं.