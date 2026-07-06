/थैंक यू... भारत का ये अहसान कभी नहीं भूलेगा ईरान! खामेनेई को विदाई देने पर भावुक हुआ तेहरान, दिया यह खास मैसेज

Iran-India Relations: हाल ही में हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक कूटनीतिक खबर सामने आई है. भारत में स्थित ईरान के दूतावास ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार और यहां के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया है. ईरान ने कहा है कि दुख और राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में भारत का साथ खड़ा होना दोनों देशों के सदियों पुराने और गहरे इंसानी रिश्तों की मिसाल है.
ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद भावुक और सम्मानजनक संदेश साझा किया. दूतावास ने लिखा कि भारत की दोस्ताना सरकार, वहां के लोगों और अंतिम संस्कार में शामिल हुए आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल (डेलीगेशन) की हम तहे दिल से तारीफ करते हैं. हमारे शहीद नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह भारतीय नेता और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि पहुंचे, वह आपसी सम्मान का एक मजबूत प्रतीक है. ईरान के लोग दोस्ती और दया के इस कदम को कभी नहीं भूलेंगे.
The Embassy of the Islamic Republic of Iran in the Republic of India extends its heartfelt gratitude and sincere appreciation to the friendly Government and people of India, especially the official delegation that attended on behalf of the Government and people of India, for… pic.twitter.com/Xv01SK2fjz
Iran in India (@Iran_in_India) July 5, 2026
ईरान के इस सबसे बड़े शोक कार्यक्रम में भारत की ओर से एक मजबूत और सर्वदलीय डेलीगेशन तेहरान पहुंचा था. भारत सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने आधिकारिक तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी तेहरान पहुंचकर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी. जम्मू-कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी अंतिम संस्कार में शामिल हुईं. उन्होंने तेहरान से लौटते वक्त लिखा कि इस गहरे नुकसान और दुख की घड़ी में हम ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं. ईरानी सरकार की गर्मजोशी से भरी मेजबानी के लिए शुक्रिया.
आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई इस साल 28 फरवरी को एक बड़े अमेरिकी-इजरायली हमले में मारे गए थे, जिसके बाद पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बन गए थे. उनके 6 दिनों तक चले ऐतिहासिक अंतिम संस्कार में तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है.
खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है. हालांकि, इजरायल की तरफ से लगातार मिल रही हवाई हमलों की धमकियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण, सुरक्षा एजेंसियों ने मोजतबा को अपने पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी थी.