‘बच्चे आज भी रेखाएं खींचते हैं ’: युद्ध की राख से उभरी मासूमियत, दिल्ली की प्रदर्शनी ने चीर दिया लोगों का कलेजा

Minab school Children Exhibition: युद्ध के बीच भी उम्मीद जिंदा रहती है शायद इसी सच को बयां करती है 'बच्चे आज भी सूर्य का चित्र बनाते हैं' नाम की प्रदर्शनी, जो नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में 15 से 21 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा रही है. ईरान इन इंडिया द्वारा X पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहती है और इसमें मीनाब में एक स्कूल के मलबे के नीचे से बचाव दल द्वारा कथित तौर पर बरामद किए गए चित्र प्रदर्शित किए गए हैं. यह प्रदर्शनी सिर्फ कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन मासूम आवाजों का दस्तावेज है, जो युद्ध की भयावहता के बीच भी उजाले की कल्पना करना नहीं भूलतीं.

मलबे से निकले रंग, दर्द से भरी कहानियां

प्रदर्शनी में ईरान के मीनाब शहर के एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र प्रदर्शित किए गए हैं. ये वही चित्र हैं, जिन्हें उस स्कूल के मलबे से बरामद किया गया था, जिस पर युद्ध के पहले ही दिन हमला हुआ था. इस हमले में 170 से अधिक लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकांश मासूम बच्चे थे. इन चित्रों में रंग हैं, सूरज है, आसमान है लेकिन इनके पीछे छिपी कहानी गहरे दर्द और खोए हुए बचपन की है. इन चित्रों को देखकर यह सवाल उठता है कि इतनी त्रासदी के बाद भी बच्चे सूरज क्यों बनाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनके लिए सूरज सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि जीवन, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है. प्रदर्शनी में आने वाले लोग इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो रहे हैं. हर चित्र एक कहानी कहता है एक अधूरी जिंदगी, एक टूटा सपना और फिर भी जीने की जिद.

Children Still Draw the Sun Add Zee News as a Preferred Source An exhibition of drawings by the children of Minab School Date: 15–21 April 2026

Time: 11:00 AM – 4:00 PM

Venue: Embassy of the Islamic Republic of Iran, New Delhi These are drawings recovered by rescue teams from beneath the rubble of a school in… pic.twitter.com/wStKNdPnqE — Iran in India (@Iran_in_India) April 15, 2026

युद्ध और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला

मीनाब की इस घटना के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें इजरायल से जुड़े ठिकाने और अमेरिकी संपत्तियां निशाने पर रहीं. यह संघर्ष धीरे-धीरे पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेता गया, जहां हर दिन नई त्रासदियां सामने आ रही हैं. ईरानी नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने हाल ही में एक भावुक संदेश दिया था जब वे पाकिस्तान की यात्रा के दौरान मीनाब के पीड़ित बच्चों की तस्वीरें अपने साथ लेकर गए. उन्होंने X पर लिखा कि इस उड़ान में मेरे साथी. यह एक ऐसा भाव था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया.

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भारत-ईरान रिश्तों की झलक

भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने इस मौके पर कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं और यह संकट के बाद और मजबूत होंगे. उन्होंने मौजूदा संघर्ष को व्यक्तिगत युद्ध बताते हुए कूटनीतिक प्रयासों की कमी पर भी सवाल उठाए. यह प्रदर्शनी सिर्फ अतीत की त्रासदी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक संदेश भी देती है कि युद्ध चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है. इन बच्चों के चित्र हमें याद दिलाते हैं कि शांति सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है. और शायद, जब तक बच्चे सूरज बनाते रहेंगे दुनिया में रोशनी भी बनी रहेगी.