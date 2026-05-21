Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! अमेरिका के बाद अब भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह

मिडिल ईस्ट में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले और यूक्रेन - रूस वॉर के बाद पूरी दुनिया में की ब बढ़ते सैन्य तनाव को एक अहम सबक दिया है. अब सिर्फ महंगे और हाईटेक हथियारों के भरोसे युद्ध नहीं जीते जा सकते. ऐसे हथियारों की जरूरत तेजी से महसूस की जा रही है जो कम लागत में लंबी दूरी तक हमला कर सकें और बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जा सकें. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अब अपने हथियारों की रणनीति बदलने में जुट गया है.

यही वजह है कि अमेरिका से लेकर भारत तक, कई देश अब ऐसे हथियार विकसित करने और खरीदने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसे नए क्रूज मिसाइल सिस्टम पर बड़ा दांव लगाया है, जिसे कम लागत में बड़ी संख्या में तैयार किया जा सके. यह सिस्टम 'सरफेस-लॉन्च्ड बराकुडा-500एम' (SLB-500M) नाम से जाना जाएगा. अमेरिकी रक्षा विभाग ने एंड्यूरिल इंडस्ट्रीज के साथ इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए समझौता किया है. योजना के मुताबिक अगले तीन वर्षों में कम से कम 3,000 मिसाइल सिस्टम तैयार किए जाएंगे.

अमेरिका का कम कीमत वाले हथियारों पर फोकस

यही वजह है कि अमेरिका अब कम कीमत वाले लेकिन असरदार लंबी दूरी के हथियारों पर फोकस कर रहा है. अमेरिकी रक्षा विभाग ने एंडुरिल इंडस्ट्रीज के साथ एक बड़े समझौते की घोषणा की है. इस डील के तहत एक नई क्रूज मिसाइल प्रणाली 'सर्फेस-लॉन्च्ड बराकुडा-500एम' यानी SLB-500M को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा.

अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि यह मिसाइल सिस्टम खास तौर पर 'लो-कॉस्ट और मास प्रोडक्शन' मॉडल को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. इसका मकसद युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे हथियार उपलब्ध कराना है जिन्हें तेजी से तैनात किया जा सके और जिनकी लागत पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में काफी कम हो.

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कम समय में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की मांग

समझौते के मुताबिक अगले तीन वर्षों में कम से कम 3,000 SLB-500M सिस्टम खरीदे और डिलीवर किए जाएंगे. एंडुरिल इंडस्ट्रीज को हर साल कम से कम 1,000 मिसाइल तैयार करनी होंगी. इसके अलावा कम से कम 60 लॉन्चर सिस्टम भी दिए जाएंगे. शुरुआती खेप की डिलीवरी 2027 की पहली छमाही में शुरू होने की संभावना है.

ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है. अब लड़ाई सिर्फ ताकतवर हथियारों की नहीं, बल्कि ऐसे हथियारों की होगी जिन्हें कम समय में बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा सके. अमेरिका का यह नया कदम उसी बदलती रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

युद्ध में 'गेमचेंजर' बनेगी भारत की ये रणनीति

भारतीय सशस्त्र बल कम लागत वाले 'मास इफेक्ट' हथियारों की क्षमता विकसित करने पर काम कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, आने वाली रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2026 में 'लो कॉस्ट कैपिटल एक्विजिशन' यानी LCCA को शामिल किया जाएगा. इसके तहत सेना बड़ी संख्या में ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल आधारित सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रही है. भारतीय सेना का इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME) कोर भी बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार करने और उन्हें लंबे समय तक ऑपरेशनल बनाए रखने की क्षमता विकसित कर रहा है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और कम लागत वाले लंबी दूरी के हथियार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. वैश्विक स्तर पर बदलते युद्ध के तरीके अब यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में सस्ती लेकिन घातक सैन्य तकनीक ही सबसे बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है.

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