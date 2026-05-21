Advertisement
trendingNow13224966
Hindi NewsदेशIran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! अमेरिका के बाद अब भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह

Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! अमेरिका के बाद अब भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह

ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों में टॉमहॉक और JASSM जैसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. लेकिन इन हथियारों की कीमत इतनी ज्यादा है कि हर हमले के बाद इन्हें दोबारा तैयार करना बेहद महंगा पड़ता है. वॉशिंगटन स्थित रिसर्च संस्था CSIS के मुताबिक, इन मिसाइलों की एक यूनिट की लागत करीब 26 लाख डॉलर तक पहुंच सकती है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 21, 2026, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान-अमेरिका युद्ध को देखकर अब भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह (AI-Image)
ईरान-अमेरिका युद्ध को देखकर अब भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह (AI-Image)

मिडिल ईस्ट में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले और यूक्रेन - रूस वॉर के बाद पूरी दुनिया में की ब बढ़ते सैन्य तनाव को एक अहम सबक दिया है. अब सिर्फ महंगे और हाईटेक हथियारों के भरोसे युद्ध नहीं जीते जा सकते. ऐसे हथियारों की जरूरत तेजी से महसूस की जा रही है जो कम लागत में लंबी दूरी तक हमला कर सकें और बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जा सकें. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अब अपने हथियारों की रणनीति बदलने में जुट गया है. 

यही वजह है कि अमेरिका से लेकर भारत तक, कई देश अब ऐसे हथियार विकसित करने और खरीदने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसे नए क्रूज मिसाइल सिस्टम पर बड़ा दांव लगाया है, जिसे कम लागत में बड़ी संख्या में तैयार किया जा सके. यह सिस्टम 'सरफेस-लॉन्च्ड बराकुडा-500एम' (SLB-500M) नाम से जाना जाएगा. अमेरिकी रक्षा विभाग ने एंड्यूरिल इंडस्ट्रीज के साथ इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए समझौता किया है. योजना के मुताबिक अगले तीन वर्षों में कम से कम 3,000 मिसाइल सिस्टम तैयार किए जाएंगे.

अमेरिका का कम कीमत वाले हथियारों पर फोकस

यही वजह है कि अमेरिका अब कम कीमत वाले लेकिन असरदार लंबी दूरी के हथियारों पर फोकस कर रहा है. अमेरिकी रक्षा विभाग ने एंडुरिल इंडस्ट्रीज के साथ एक बड़े समझौते की घोषणा की है. इस डील के तहत एक नई क्रूज मिसाइल प्रणाली 'सर्फेस-लॉन्च्ड बराकुडा-500एम' यानी SLB-500M को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा.
अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि यह मिसाइल सिस्टम खास तौर पर 'लो-कॉस्ट और मास प्रोडक्शन' मॉडल को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. इसका मकसद युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे हथियार उपलब्ध कराना है जिन्हें तेजी से तैनात किया जा सके और जिनकी लागत पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में काफी कम हो.

Add Zee News as a Preferred Source

कम समय में बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की मांग 

समझौते के मुताबिक अगले तीन वर्षों में कम से कम 3,000 SLB-500M सिस्टम खरीदे और डिलीवर किए जाएंगे. एंडुरिल इंडस्ट्रीज को हर साल कम से कम 1,000 मिसाइल तैयार करनी होंगी. इसके अलावा कम से कम 60 लॉन्चर सिस्टम भी दिए जाएंगे. शुरुआती खेप की डिलीवरी 2027 की पहली छमाही में शुरू होने की संभावना है.
ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है. अब लड़ाई सिर्फ ताकतवर हथियारों की नहीं, बल्कि ऐसे हथियारों की होगी जिन्हें कम समय में बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा सके. अमेरिका का यह नया कदम उसी बदलती रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

युद्ध में 'गेमचेंजर' बनेगी भारत की ये रणनीति

भारतीय सशस्त्र बल कम लागत वाले 'मास इफेक्ट' हथियारों की क्षमता विकसित करने पर काम कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, आने वाली रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2026 में 'लो कॉस्ट कैपिटल एक्विजिशन' यानी LCCA को शामिल किया जाएगा. इसके तहत सेना बड़ी संख्या में ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल आधारित सिस्टम खरीदने की तैयारी कर रही है. भारतीय सेना का इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME) कोर भी बड़ी संख्या में ड्रोन तैयार करने और उन्हें लंबे समय तक ऑपरेशनल बनाए रखने की क्षमता विकसित कर रहा है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन और कम लागत वाले लंबी दूरी के हथियार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. वैश्विक स्तर पर बदलते युद्ध के तरीके अब यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में सस्ती लेकिन घातक सैन्य तकनीक ही सबसे बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान का नरसंहार में रहा है लंबा इतिहास...UN में भारत ने लगाई मुनीर को लताड़

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

iranwarindiausPakistanchina

Trending news

Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह
iran
Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह
भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल
Capital of India
भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल
भारत का वो राज्य जहां सबसे ज्यादा उगता है कद्दू, कहलाता है Pumpkin Capital
Pumpkin capital
भारत का वो राज्य जहां सबसे ज्यादा उगता है कद्दू, कहलाता है Pumpkin Capital
Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सुनाई कहानी
100 years of Essel Group
Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सुनाई कहानी
मुंबई में 500 घरों पर चला बुलडोजर! ईद से पहले मचा हाहाकार!
mumbai
मुंबई में 500 घरों पर चला बुलडोजर! ईद से पहले मचा हाहाकार!
गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
kashmir snowfall
गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट रद्द
AIR INDIA
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट रद्द
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय
Kerala
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय
AI से हेल्‍प लें लेकिन ये कभी मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकता: डॉ सुभाष चंद्रा
Dr Subhash Chandra
AI से हेल्‍प लें लेकिन ये कभी मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकता: डॉ सुभाष चंद्रा
11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद
Cockroach Janta Party
11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद