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ईरान युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखा असर? एक्सपर्ट ने समझाया

दुनिया की अर्थव्यवस्था आज आपस में इस तरह जुड़ी है कि किसी एक क्षेत्र में तनाव या युद्ध का असर पूरे विश्व पर दिखता है. मिडिल ईस्ट, विशेषकर ईरान से जुड़ा कोई भी संघर्ष, केवल राजनीतिक या सैन्य विवाद का मुद्दा नहीं होता.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:14 PM IST
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डॉक्टर शरद कोहली
इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंस एक्सपर्ट

 दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में इस तरह जुड़ी है कि किसी एक क्षेत्र में तनाव या युद्ध का असर पूरे विश्व पर दिखता है. मिडिल ईस्ट, विशेषकर ईरान से जुड़ा कोई भी संघर्ष, केवल राजनीतिक या सैन्य विवाद का मुद्दा नहीं होता. यह सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है. ईरान से जुड़े हालिया तनावों और युद्ध जैसी स्थिति ने एक बार फिर इन बातों को स्पष्ट कर दिया है. आइए इसे सरल भाषा में समझाते हैं कि इस तरह का संघर्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था को किन-किन तरीकों से प्रभावित करता है.

1. तेल की कीमतें: सबसे पहला और बड़ा झटका

ईरान दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में शामिल है. इसके अलावा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) एक ऐसा समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20 फीसदी गुजरता है. जब कभी भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो बाजार में सबसे पहले 'डर' आता है कि कहीं सप्लाई बाधित न हो जाए. इसी डर के कारण तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं.

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 • तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं और भरी तक उछाल देखा जा रहा है.

• आयात करने वाले देशों का खर्च बढ़ जाता है.

• पेट्रोल-डीजल महंगे हो जाते हैं.

इसका असर सीधे आम आदमी तक पहुंचता है.

2. महंगाई (Inflation) पर दबाव

तेल महंगा होने का मतलब है कि हर चीज महंगी होगी.

 • ट्रांसपोर्ट महंगा.
 • उत्पादन लागत बढ़ी
 • सप्लाई महंगी.

इसका परिणाम होता है महंगाई में बढ़ोतरी.

हालांकि महंगाई का सटीक आंकड़ा हर देश में अलग होता है, लेकिन इतिहास बताता है कि बड़े तेल झटकों के बाद महंगाई पर स्पष्ट दबाव बनता है. खासकर विकासशील देशों में, जहां पहले से ही लागत संवेदनशील होती है.

3. आर्थिक विकास (Growth) में धीमापन

जब कंपनियों की लागत बढ़ती है और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है, तो आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं.

 • कंपनियां विस्तार की योजनाएं टाल देती हैं.
 • निवेश (Investment) घट जाता है.
 • उपभोक्ता खर्च (Consumption) कम हो जाता है.

इसका असर GDP growth पर पड़ता है. हालांकि यह प्रभाव आमतौर पर धीरे-धीरे दिखाई देता है, लेकिन लंबा संघर्ष इसे और गहरा कर सकता है.

4. सप्लाई चेन पर असर

आज का व्यापार वैश्विक है. कच्चा माल एक देश से, उत्पादन दूसरे में और बिक्री तीसरे में होती है.

मध्य पूर्व में तनाव होने पर:

 • समुद्री मार्ग असुरक्षित हो जाते हैं
 • बीमा (Insurance) और शिपिंग लागत बढ़ जाती है
 • डिलीवरी में देरी होती है

इसका असर केवल तेल ही नहीं, बल्कि खाद, केमिकल्स और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर भी पड़ता है.

5. शेयर बाजार और निवेशकों की मानसिकता

युद्ध या तनाव का सबसे तेज असर शेयर बाजारों में दिखता है.
 • निवेशक जोखिम से बचने लगते हैं
 • शेयर बाजारों में गिरावट या अस्थिरता बढ़ती है
 • पैसा सुरक्षित विकल्पों में जाता है, जैसे सोना या अमेरिकी डॉलर

यह 'risk-off sentiment' कहलाता है, जहां निवेशक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं.

6. मुद्रा (Currency) पर प्रभाव

तेल आयात करने वाले देशों की मुद्रा पर दबाव पड़ता है.

 • ज्यादा डॉलर में तेल खरीदना पड़ता है.
 • विदेशी मुद्रा भंडार (Forex reserves) पर दबाव बढ़ता है.
 • स्थानीय मुद्रा कमजोर हो सकती है.

भारत जैसे देशों में, यह स्थिति रुपये की कमजोरी और आयात बिल में वृद्धि के रूप में सामने आती है.

7. 'स्टैगफ्लेशन' का खतरा

यदि युद्ध लंबा चलता है, तो एक जटिल स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे 'स्टैगफ्लेशन' कहते हैं.

इसमें विकास धीमा होता है. महंगाई बनी रहती है.

यह स्थिति नीति-निर्माताओं (policy makers) के लिए सबसे कठिन होती है.

 • ब्याज दर बढ़ाने से विकास और धीमा होगा
 • और घटाने से महंगाई बढ़ सकती है

1970 के दशक का तेल संकट इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है.

8. अलग-अलग देशों पर अलग असर

इस तरह के युद्ध का प्रभाव सभी देशों पर समान नहीं होता.

(i) तेल आयातक देश (जैसे भारत)
 • सबसे ज्यादा प्रभावित
 • आयात बिल बढ़ता है
 • महंगाई पर दबाव

(ii) तेल निर्यातक देश
 • अल्पकाल में फायदा
 • लेकिन वैश्विक अनिश्चितता से नुकसान

(iii) गरीब और विकासशील देश
 • सबसे अधिक संवेदनशील
 • महंगाई और बेरोजगारी दोनों का खतरा

9. भारत पर विशेष प्रभाव

भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. इसलिए ऐसे किसी भी संघर्ष का सीधा असर यहां दिखता है.
 • पेट्रोल-डीजल महंगे
 • ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ी
 • महंगाई में उछाल
 • चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ने की संभावना

इसके अलावा, सरकार पर भी दबाव बढ़ता है—कि वह टैक्स घटाए या सब्सिडी बढ़ाए.

10. आम आदमी की जेब पर असर

आखिरकार, इन सभी आर्थिक बदलावों का असर आम आदमी पर आता है.
 • रोजमर्रा का खर्च बढ़ता है
 • बचत कम हो जाती है
 • निवेश की क्षमता घटती है

यानी युद्ध कहीं और होता है, लेकिन उसका असर हर घर तक पहुंचता है.

निष्कर्ष

ईरान से जुड़ा कोई भी युद्ध या तनाव केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं है. यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को प्रभावित करता है. तेल की कीमतों से लेकर महंगाई, व्यापार, निवेश और आम आदमी की जेब तक. हालांकि अल्पकाल में बाजार ऐसे झटकों को झेल लेते हैं, अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.

इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में शांति केवल राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी भी है.

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