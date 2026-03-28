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ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?

ईरान-इजरायल-अमेरिका विवाद: शांति ही एकमात्र विकल्प है. युद्ध ने साबित कर दिया कि हिंसा से कोई विजेता नहीं निकलता. केवल हारने वाले होते हैं. आम नागरिक, अर्थव्यवस्थाएं और भविष्य की पीढ़ियां. भारत को अब नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि मध्य पूर्व की आग पूरी दुनिया को न जला दे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:51 PM IST
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ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?

प्रो. शान्तेष कुमार सिंह 
अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान,जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी

28 फरवरी 2026 को शुरू हुई ईरान पर अमेरिका-इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने मध्य पूर्व को न केवल युद्ध की आग में झोंक दिया है, बल्कि पूरे विश्व को आर्थिक, रणनीतिक और मानवीय संकट के कगार पर ला खड़ा किया है. ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ नाम से शुरू इस युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई सहित दर्जनों शीर्ष अधिकारियों की हत्या, परमाणु सुविधाओं, मिसाइल ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों हमले, और ईरान की जवाबी मिसाइल-ड्रोन बरसात ने क्षेत्र को रक्तरंजित कर दिया.

अब युद्ध का 29वां दिन चल रहा है. अमेरिका ने 50,000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं, इजरायल ने हथियारों की बौछार जारी रखी है, जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है. परिणामस्वरूप वैश्विक तेल आपूर्ति में 20 प्रतिशत की कमी आई है, तेल की कीमतें 50 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, और एशिया सहित विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के खतरे से घिर गई है.

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यह विवाद मात्र क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई है. अमेरिका-इजरायल गठबंधन ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों और ‘प्रतिरोध की धुरी’ (हिजबुल्लाह, हमास, हूती) को समाप्त करने का दावा कर रहा है. ईरान इसे संप्रभुता पर हमला मानकर क्षेत्रीय प्रतिशोध ले रहा है. लेबनान में इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध फिर भड़क उठा है, खाड़ी देशों के तेल ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, और NATO तक ईरानी ड्रोन पहुंच गए हैं. Britannica और Al Jazeera जैसी रिपोर्टों के अनुसार अब तक 2,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं, और दुबई जैसे हवाई अड्डे आंशिक रूप से बंद हैं.

वैश्विक परिप्रेक्ष्य: ऊर्जा संकट और नई शीत युद्ध की छाया

वैश्विक स्तर पर यह युद्ध 1970 के दशक के तेल संकट से भी बदतर साबित हो रहा है. होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रतिदिन 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है. ईरान ने इसे ‘टोल’ वसूली और जहाजों पर नियंत्रण का हथियार बना लिया है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा सुरक्षा चुनौती करार दिया है. खाड़ी देशों में तेल उत्पादन 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन घट गया है, जिससे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में ईंधन की कमी और महंगाई बढ़ रही है. WTO के अनुमान के मुताबिक अगर संकट जारी रहा तो 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 0.3 प्रतिशत कम हो सकती है; यूरोप पर तो 1 प्रतिशत का असर पड़ सकता है.

आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ भू-राजनीतिक परिवर्तन भी गहरा है. चीन और रूस ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देश अमेरिका-इजरायल के साथ खड़े हैं. ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले कर ‘क्षैतिज विस्तार’ की रणनीति अपनाई है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो बातचीत का संकेत दिया है (पाकिस्तान के माध्यम से 15 सूत्री प्रस्ताव), लेकिन दूसरी ओर तेल सुविधाओं पर हमले की धमकी दी है. इजरायल ने ईरान की हथियार फैक्टरियों को नष्ट करने का आदेश जारी किया है.

यह युद्ध केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट रही है. एशिया, जो खाड़ी तेल पर निर्भर है, सबसे ज्यादा प्रभावित है. खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है क्योंकि खाड़ी देशों का 80 प्रतिशत खाद्यान्न आयात होर्मुज से आता है. पर्यटन, उड़ानें और व्यापार ठप हैं. Crisis Group की रिपोर्ट के अनुसार यह संघर्ष अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को और कमजोर कर रहा है. UNSC में प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, लेकिन स्थायी सदस्यों में विभाजन साफ है.

भारतीय परिप्रेक्ष्य: संतुलन की कसौटी पर रणनीतिक स्वायत्तता

भारत के लिए यह विवाद दोहरी चुनौती है. एक ओर ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित, दूसरी ओर रणनीतिक साझेदारियां. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और खाड़ी देशों से 60 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल मंगाता है. होर्मुज बंद होने से पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति दबाव बढ़ा रहा है. चाबहार बंदरगाह, जो ईरान के साथ भारत का प्रमुख प्रोजेक्ट है, अब अनिश्चितता में है. भारतीय डायस्पोरा (खाड़ी में 90 लाख भारतीय) की सुरक्षा भी चिंता का विषय है.

फिर भी भारत ने संतुलित रुख अपनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी नेताओं (जॉर्डन, बहरीन, सऊदी) और इजरायल के साथ बात की है. MEA ने 'सभी पक्षों से संयम और संवाद' की अपील की है. भारत ने UNSC में GCC प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया, जिसमें ईरान के खाड़ी हमलों की निंदा की गई, लेकिन अमेरिका-इजरायल हमलों पर चुप्पी साधी. गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा- 'हम किसी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते.' यह रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण है, न कि किसी पक्ष का समर्थन.

भारत-इजरायल साझेदारी रक्षा, प्रौद्योगिकी और खुफिया क्षेत्र में मजबूत है. वहीं ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध, अफगानिस्तान-मध्य एशिया पहुंच और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट हैं. अमेरिका के साथ Quad और Indo-Pacific रणनीति है. इस त्रिकोण में भारत ‘डि-हाइफनेशन’ नीति का पालन कर रहा है- न तो पूर्णतः इजरायल-अमेरिका के साथ, न ईरान के विरुद्ध. The Diplomat और India Today जैसी रिपोर्टों में इसे 'व्यावहारिकता' कहा गया है. भारत ने खामेनेई की हत्या पर शोक व्यक्त नहीं किया, लेकिन ईरानी हमलों की निंदा की. यह संकेत देता है कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है.

भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पहले से दिख रहा है. तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ेगा, रुपया दबाव में आएगा. निर्यात पर असर पड़ेगा क्योंकि खाड़ी बाजार अस्थिर हैं. लेकिन संकट अवसर भी पैदा कर सकता है. यदि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाए (जैसा कि ईरानी प्रतिनिधि ने दिल्ली से संकेत दिया), तो उसकी कूटनीतिक छवि मजबूत होगी. BRICS और SCO में भारत का रुख महत्वपूर्ण होगा.

विश्लेषण: शांति की राह और भारत की भूमिका

यह युद्ध साबित कर रहा है कि सैन्य शक्ति से समस्याओं का हल नहीं निकलता. ईरान की क्षमता क्षीण हुई है, लेकिन क्षेत्रीय अराजकता बढ़ गई है. लेबनान में लाखों विस्थापित, इजरायल में नागरिक क्षति, और खाड़ी में आर्थिक क्षति लंबे समय तक प्रभाव डालेगी. यदि युद्ध बढ़ा तो परमाणु खतरा, शरणार्थी संकट और आतंकवाद का नया रूप उभर सकता है.

भारत जैसे देशों के लिए यह ‘रणनीतिक निर्भरता’ बनाम ‘स्वायत्तता’ की परीक्षा है. हमें न तो युद्ध में कूदना चाहिए, न चुप्पी साधनी चाहिए. बल्कि G20, BRICS और UN मंचों पर शांति वार्ता की वकालत करनी चाहिए. ऊर्जा विविधीकरण (रूस, अमेरिका से आयात बढ़ाना), रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग, और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना जरूरी है. साथ ही इजरायल के साथ रक्षा सहयोग और ईरान के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को संरक्षित रखना चाहिए.

निष्कर्ष

ईरान-इजरायल-अमेरिका विवाद विश्व को याद दिला रहा है कि मध्य पूर्व की अस्थिरता कोई स्थानीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक संकट है. तेल की आग, मिसाइलों की बौछार और कूटनीतिक गतिरोध ने सदी के सबसे बड़े संकट को जन्म दिया है. भारत को इस संकट में अपनी रणनीतिक परिपक्वता दिखानी होगी- निष्पक्ष संवाद, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति की वकालत. यदि हम संतुलन बनाए रखे, तो न केवल अपने हित सुरक्षित रहेंगे, बल्कि विश्व मंच पर हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी.

 

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