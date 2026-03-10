ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर हमें ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?

जंग के समय हथियार और लड़ाकू विमानों की अपनी भूमिका होती है. पश्चिम एशिया में अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान पर भारी पड़ रहे हैं. आप जानकर चौंक जाएंगे कि सारे खतरनाक जेट भारत को ऑफर किए गए थे लेकिन हमारी सरकारों ने लिया ही नहीं. क्या वह गलती थी या सोची-समझी रणनीति?
क्या आप जानते हैं बॉर्डर तक पक्की सड़कें बनवाने के प्रोजेक्ट को सरकारें इतना महत्व क्यों देती हैं? यह तैयारी युद्ध काल की होती है. सड़क पर लड़ाकू विमान भी इसीलिए उतारे जाते हैं. कब दुश्मन अटैक कर दे और विषम परिस्थितियों में हमारे हथियारों और जवानों का आना जाना न रुके. मतलब सप्लाई बड़ी चीज है. अब पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई पर नजर डालिए. ईरान पर हमले के लिए जितने भी लड़ाकू विमान अमेरिका ने उतारे हैं, उनमें से करीब-करीब सभी जेट भारत को ऑफर किए गए थे. फिर भी भारत ने क्यों नहीं लिए?
F/A-18 सुपर हॉर्नेट समंदर में खड़े विमानवाहक पोत से उड़ान भर रहा है. F-15E स्ट्राइक ईगल्स गल्फ बेस से उड़ रहे हैं. F-16 लगातार आक्रामक मिशन पर हैं. F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर्स इजरायल से होकर पहली बार युद्धक टारगेट लेकर उड़ रहे हैं. B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमान का नाम आपने काफी सुना होगा. ये रात में नॉन-स्टॉप उड़ रहे हैं. F-35 तमाम एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं. यह कोई छोटा-मोटा जमावड़ा नहीं है. यह हाल के वर्षों में अमेरिका की लड़ाकू क्षमता का सबसे बड़ा प्रदर्शन है.
इसमें दिलचस्प ये है कि पिछले दो दशकों में अमेरिका ने जितने भी फाइटर जेट उड़ाए हैं, उसमें से ज्यादातर कभी न कभी इंडिया को ऑफर किए गए लेकिन हमने नहीं लिए, क्यों? भारत ने हर बार मना कर दिया. असल में आज भारत और अमेरिका की दोस्ती, नेताओं की गर्मजोशी, व्हाइट हाउस में वेलकम... जैसी तमाम बातों की चर्चा भले हो पर आजादी के बाद से ही अमेरिका पर भारत का कभी भरोसा नहीं जमा.
शीत युद्ध के समय में अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा. यही नहीं, यह जानते हुए पाकिस्तान की मंशा क्या है, और वह इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा, अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देकर उसकी ताकत बढ़ाई. सिर्फ राइफल या टैंक ही नहीं, लड़ाकू प्लेन भी दिए. F-86, F-104 स्टारफाइटर, F-86D, A-37 और बाद में F-16 फाइटिंग फाल्कन भी पाकिस्तान को मिल गए. फाल्कन तो अपने समय का सबसे धांसू और मल्टीरोल फाइटर्स में से एक था. पाकिस्तान ने इन जेट का इस्तेमाल कर भारत से जंग लड़ी.
भारत को समझ में आ गया था कि अमेरिका पर भरोसा किया तो ऐन वक्त पर मुश्किल खड़ी हो सकती है. कांग्रेस की सरकारों ने रूस से नजदीकी बढ़ाई. मिग-21, मिग-23, मिग-29, सुखोई-30MKI भारतीय सेना की ताकत बने. ये आज भी एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं. फिर भारत ने जरूरतें पूरी करने के लिए ब्रिटिश-फ्रेंच जगुआर लिया. फ्रेंच मिराज 2000 अपने बेड़े में शामिल किया. ब्रिटिश हॉकर हंटर्स आया लेकिन कभी अमेरिका का जेट लेने की कोशिश नहीं की गई.
सरकारें बदलती रहीं लेकिन भारत ने बड़ी खामोशी से जानबूझकर ऐसी एयरफोर्स खड़ी की जिसमें अमेरिका का कोई रोल या योगदान नहीं था. कोई एहसान नहीं. शीत युद्ध खत्म हुआ तो माहौल बदला, हवा बदली. 90 के दशक में भारत और यूएस के बीच गर्मजोशी भरा दौर शुरू हुआ.
हालांकि मई 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो क्लिंटन प्रशासन ने बैन लगा दिया. टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई. अमेरिका कह रहा था कि अगर भारत अपनी शर्तों पर काम करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. कुछ-कुछ वैसा ही जैसे पिछले महीनों में ट्रंप ने फैसले लिए. तब भारत ने वो कीमत चुकाई लेकिन अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया. 1998 के दौर ने अविश्वास की मोटी परत बिछा दी जो बाद में कम हुई लेकिन शक हमेशा बना रहा.
आज के समय में भारत अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट जेट तो खरीदता है. अमेरिकी C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन भी हमारे पास है. अमेरिका का P-8I पोसीडॉन सबमरीन हंटिंग और हिंद महासागर में लंबी दूरी की निगरानी के लिए हमारे पास आ चुका है. अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्टर हमारे पास है. MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन पर भी बात बन गई जो मिसाइलें दागते हैं. भारत ने अमेरिकी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने पर अरबों खर्च किए. फिर भी अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा.
हां, फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ लड़ाकू प्लेटफॉर्म नहीं होता. यह किसी देश की अपनी शर्तों पर आसमान की रक्षा करने की क्षमता का प्रदर्शन भी होता है. अगर भारत अमेरिकी जेट खरीदता है तो उसे स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, एक्सपोर्ट लाइसेंस के अलावा राजनीतिक दोस्ती आदि के लिए निर्भर रहना पड़ेगा.
- तुर्की और पाकिस्तान के साथ क्या होता है? जब भी अमेरिका से रिश्ते खराब होते हैं तो अमेरिका धमकी देने लगता है. पार्ट्स, तकनीक देने से मना कर देता है. अगर ऐसा युद्ध के समय हुआ तो बेस पर सारे जेट खड़े रह जाएंगे. यही वजह है कि भारत चाहता है कि अमेरिका को कभी उस स्थिति में आने ही न दिया जाए कि वह हमसे दुश्मनी निकाले.
- 2000 के आसपास अमेरिका भारत को पाकिस्तान वाला जेट ही नाम बदलकर चिपकाना चाहता था. उसने पाकिस्तान को एफ-16 दिया था और उसका एडवांस्ड वेरिएंट नाम बदलकर एफ-21 कर दिया. यह मार्केटिंग रीब्रांडिंग की तरह थी. भारत ने भरोसा नहीं किया.
- बाद में नेवी के लिए अमेरिका ने सुपर हॉर्नेट पिच किया लेकिन हमारी नौसेना ने फ्रांस के राफेल को चुना. फ्रांस कोई शर्त नहीं लगाता, कोई सवाल नहीं करता. हम रूस से कुछ भी खरीदते हैं, तो फ्रांस उसमें शर्तें नहीं लगाता.
- 2019 में बालाकोट के समय भारत ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया. पाकिस्तान ने अमेरिकी एफ-16 ही भेजे थे. इधर भारत सोवियत युग का मिग-21 बाइसन उड़ा रहा था. भारत ने एक एफ-16 मार गिराया. इससे साफ हो गया कि अमेरिकी जेट की भारत को जरूरत नहीं है. ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो माहौल बनाया गया कि भारत को एफ-35 देंगे. अमेरिकी करीबी दोस्तों को यह ऑफर करता है लेकिन भारत ने इस ऑफर को गंभीरता से ही नहीं लिया.
यही वजह है कि अमेरिका से सब खरीदेंगे लेकिन फाइटर नहीं. दरअसल, फाइटर ही आसमान की हर सीमा को पार कर सकता है और अगर अमेरिका जैसे देश का जेट लिया तो उसके रहमोकरम पर निर्भर रहना होगा. उसे खुश रखना होगा. भारत बहुत पहले इसके लिए मना कर चुका है.
