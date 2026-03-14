'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो...', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी; तेहरान ने भारतीयों को लेकर कही ये बात

इजरायल-यूएस और ईरान के बीच जंग लगातार बढ़ रही है. इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने पश्चिम एशिया में युद्ध से बिगड़ रहे हालत पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने इस दौरान यूएस को चेतावनी भी दी.
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Israel Iran Updates: इजरायल-यूएस और ईरान के बीच जंग के 15 दिन हो गए हैं. इजरायल-US के हमले के बाद तेहरान ने जवाबी हमले में कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब समेत कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्यबेस को निशाना बनाया. इस जंग में ईरान में 1800 से अधिक लोगों की जान गई है. इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने मिडिल ईस्ट के हालत और ईरान के रुख पर खुलकर बात की.
दरअसल, समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान के आसपास अमेरिका ने कई सैन्यबेस बना रखे हैं. उन्होंने कुछ अमेरिकी सीनेटरों के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि ईरान के चारों तरफ कम से कम 45 अमेरिकी सैन्यबेस मौजूद हैं.
ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बातचीत के दौरान कहा कि ईरान अमेरिका से कम से कम 6000 मील से अधिक दूर पर स्थित है. लेकिन वह ठिकाने कहां है, जहां से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है. कल ही मैंने कुछ अमेरिकी सीनेटरों से सुना कि अमेरिका ने ईरान के आसपास 45 ठिकाने बना रखे हैं. डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही की ओर से आरोप लगाया गया कि बहरीन की ओर से दागी गई मिसाइलों से 175 निर्दोष लड़कियों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि हमें अपनी हिफाजत करनी होगी. सभी ऐसे सैन्य ठिकानों को नष्ट करना होगा, जहां से अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है.
इस साक्षात्कार के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर भारत के लिए कोई रियायत देगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि अधिकांश भारतीयों के दिल ईरान के साथ हैं. मैं तो यह भी कह सकता हूं कि वे युद्ध के खिलाफ हैं. हमने ईरान में अपने लोगों को भारत में हमारे भाई-बहनों की एकजुटता के बारे में बताया. हमने उन्हें यह भी बताया कि अब वे गैस और पेट्रोल की कमी से जूझ रहे हैं और उनकी मदद व समर्थन करें. हमारे दूतावास ने भी इस मुद्दे पर मदद करने और भारत में हमारे प्यारे भाई-बहनों के लिए इस समस्या को हल करने की कई बार कोशिश की है.
वहीं, जब डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही से पूछा गया कि अमेरिका-इजरायल और ईरान हमलों को जल्द ही कोई अंत नजर आता है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस युद्ध की कोई समय सीमा नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ईरान इस युद्ध को अंत तक जारी रखने के लिए तैयार है, भले ही इसमें 5 साल लग जाएं.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कि ईरान बातचीत करना चाहता है, इस सवाल के जवाब में डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि तेहरान किसी भी कीमत पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा. अमेरिका ने ही इस युद्ध की शुरुआत की थी. हमने उनके साथ अब तक दो बार ऐसा अनुभव किया है. हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने हम पर हमला कर दिया. (इनपुट- ANI)
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