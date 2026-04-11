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Thank You India... मेडिकल मदद की दूसरी शिपमेंट पहुंची तो जंग के बीच भावुक हुआ ईरान, देखिए वायरल पोस्ट

Donation for Iran: भारत के लोगों ने ईरान के नाम पर करोड़ों रुपये का चंदा दिया. इसको लेकर ईरान के दूतावास ने सभी देशवासियों का शुक्रिया अदा किया. आज ईरान ने नया वीडियो पोस्ट करके भारत की मेडिकल मदद का शुक्रिया अदा किया है. Thank you, India लिखने के साथ उन्होंने बताया, सभी फंड रेजिंग अकाउंट बंद हो चुके हैं, जिन पर पैसे भेजने की अपील की गई थी.  

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:46 PM IST
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Thank You India... मेडिकल मदद की दूसरी शिपमेंट पहुंची तो जंग के बीच भावुक हुआ ईरान, देखिए वायरल पोस्ट

Medical Donation for Iran: अमेरिका के साथ जंग लड़ रहे ईरान का आर्थिक सहयोग करने के लिए भारतीयों ने दिल खोलकर करोड़ों रुपये का दान दिया. ईरान का दूतावास लगातार कुछ दिनों से 'Thank you, India'  वाली पोस्ट लिखकर हिंदुस्तानियों की दरियादिली का शुक्रिया अदा कर रहा है. ताजा पोस्ट में ईरान ने मेडिकल मदद से भरा दूसरा जहाज भेजने के लिए भारत सरकार और भारतीय लोगों का आभार जताया है. आपको बताते चलें कि 43 दिनों से जंग में उलझे ईरान की मदद के लिए किसी ने चंदा जुटाकर तो किसी ने ईरान एंबेसी के दिए अकाउंट नंबर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर ईरानियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया.

लखनऊ, दिल्ली के अलावा कई शहरों से ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हुआ. वहीं कश्मीरी लोगों ने दिल जीतने वाली मिसाल के तौर पर ना सिर्फ पैसे, बल्कि अपने गहने यानी सोना-चांदी, पीतल-तांबे के बर्तनों से भी मदद की. ईरानी दूतावास ने जो QR कोड जारी किया था, जिसके जरिए आर्थिक मदद भेजी जा सकती थी, लेकिन अब यह क्यूआर कोड बंद हो गया है. इसकी जानकारी खुद ईरानी दूतावास ने दी है.

आप भी देखिए पोस्ट

करीब तीन मिनट के वीडियो पोस्ट का तर्जुमा यानी हिंदी में अनुवाद करें तो इसमें भारत के लोगों के बड़े दिल की तारीफ करते हुए दवाओं से भरा दूसरा जहाज भेजने पर भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है. भारत में स्थित इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया, 'भारत की जनता द्वारा दान की गई चिकित्सा सामग्री की दूसरी खेप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को भेज दी गई है.'

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'एक महिला ने पुरखों की निशानियां तक दे दीं'

जब जंग शुरू हुई थी तब भारत समेत कई देशों में ईरान के लिए आर्थिक मदद जुटाई जा रही थी. इसके अलावा कई जगहों से बेहद दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आईं, एक शख्स ने ईरान के नाम पर अपनी मुर्गी दान कर दी थी. हालांकि उसने सीधे मुर्गी दान नहीं की थी, बल्कि पहले उसने मुर्गी की नीलामी की, जिसमें वो 1 लाख 25 हजार रुपये में नीलाम हुई. इसके बाद मुर्गी के मालिक ने वो सारी रकम ईरान के नाम पर फंड ट्रांसफर की. ईरानी दूतावास ने भी एक महिला की तस्वीर शेयर करते हुए एक भावुक किस्सा बताया था कि एक महिला ने तो अपने पुरखों की आखिरी निशानी के तौर पर रखे हुए गहने ईरान के नाम दान कर दिए.

(ये भी पढ़ें- Thank You India अब पैसे मत भेजना... ईरान ने बंद किए बैंक अकाउंट, लिखा भावुक पोस्ट)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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