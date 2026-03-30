एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरानी नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया; कैप्टन ने सुनाई दर्दनाक आपबीती

India-Iran: एक तरफ भारतीय जहां, बड़ी तादाद में भारतीय लोग ईरान के लिए मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरानी नेवी की बर्बरता का शिकार हुए कैप्टन विजय ने बताया कि उनके साथ तस्करों के जैसा बर्ताव किया.
Trending Photos
भारतीय नाविकों के एक क्रू ने ईरानी नेवी के जरिए हिरासत में लिए जाने के बाद अपना ऑर्डर याद किया, लौटने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी जलक्षेत्र से बाहर होने के बावजूद उन पर गोलियां चलाई गईं और उन्हें हफ्तों तक बंधक बनाकर रखा गया. साथ ही उनके साथ ऐसा सलूक किया कि जैसे तस्करों के साथ किया जाता है.
मीडिया से बात करते हुए, कैप्टन विजय कुमार ने कहा कि यह घटना जहाज पर एक तकनीकी खराबी के बाद शुरू हुई. उन्होंने आगे कहा,'हमारे जनरेटर में एक तकनीकी खराबी थी और... जब हम जहाज में बिजली ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो, नेवी थोड़ी देर बाद पहुंची और हमें रोक लिया. इससे पहले कि हम कुछ बातें कर पाते, उन्होंने गोलियां चला दीं. हम ईरानी जलक्षेत्र में भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हम पर हमला कर दिया.'
कुमार ने आरोप लगाया कि क्रू को बंदूक की नोक पर हिरासत में लिया गया और कागजों पर साइन करने के लिए दबाव डाला गया. उन्होंने कहा,'उन्होंने मुझसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहा और मैंने मना कर दिया. इसके बाद, उन्होंने हमें दो हफ्ते तक वहीं रखा, जिसके बाद उन्होंने हमें मीडिया के सामने पेश किया और हम पर 6000 लीटर डीजल की स्मगलिंग का आरोप लगाया.'
यह भी पढ़ें: Thank You India! हम आपकी तरफ से अपने रहनुमा के कातिलों से बदला लेंगे: ईरान ने भारतीयों के लिए खोले दिल के दरवाजे
कैप्टन विजय कुमार ने कहा कि इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमैटिक दखल के बाद आखिरकार सुनवाई हुई. उन्होंने कहा,'लगभग 50 दिन जेल में बिताने के बाद, हमें आखिरकार रिहा कर दिया गया और बताया कि क्रू ने फिर आर्मेनिया के रास्ते लगभग 1800 किलोमीटर जमीन के रास्ते भारत लौटने का सफर किया. हालात बताते हुए, कुमार ने ANI को बताया,'हमारे वे 80 दिन बहुत दर्दनाक थे. हमें पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि जहाज चलने लायक नहीं था. हमारे पास कोई GPS नहीं था, कोई चार्ट नहीं था और रडार काम नहीं कर रहे थे, यह रात में बिना ब्रेक या हेडलाइट के कार चलाने जैसा है.
कुमार ने आगे कहा कि वेस्ट एशिया संघर्ष के बीच हालात और खराब हो गए. हमारे चारों ओर जहाजों पर मिसाइलें गिर रही थीं. ऐसा लगा जैसे अगली बारी हमारी है. कुमार ने आगे कहा कि प्रोसेस में दिक्कतों की वजह से इवैक्युएशन में देरी हुई. कुमार ने इवैक्युएशन के दौरान एक लोकल बोटमैन से मिली मदद के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि उसने कहा, मैं आपकी जान बचा रहा हूं; मैं पैसे नहीं लूंगा. वह बहुत अच्छा आदमी था.'
यह भी पढ़ें: बच्चों ने तोड़ी गुल्लक और महिलाओं ने उतार दिए गहने... ईरान बोला- हम भारत की यह मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे
उन्होंने आगे केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा,'भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया. PM मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले को आगे बढ़ाया. उनकी, इसमें शामिल सभी अधिकारियों और मीडिया की वजह से, हम आज आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.