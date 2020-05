Lockdown: IRCTC ने लोगों से पूछी सिर चकरा देने वाली पहेली, क्या आप जानते हैं जवाब?

नई दिल्ली: लॉकडाउन (Lockdown) में लोगों को समय काटना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में लोग समय बिताने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. अब आईआरसीटीसी (IRCTC) ने भी लॉकडाउन के दौरान लोगों से एक पहेली का जवाब पूछा है. आईआरसीटीसी ने लोगों से उनके जवाब उसके साथ शेयर करने के लिए भी कहा है.

आईआरसीटीसी ने एक ट्वीट में लिखा- 'हैशटैग फनफैक्ट. किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र ऐसा ध्वज है जो चतुर्भुज नहीं है? क्या आपको इस देश का नाम मालूम है? अपने जवाब को हमारे साथ साझा करें.' इस पहेली के साथ ही आईआरसीटीसी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है. IRCTC के सवाल का जवाब सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इस पहेली का जवाब नेपाल बताया है.

#FunFact:The national flag of this country is the only flag in the world that is not a quadrilateral. Can you name this #country? Share your #answers with us.

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 11, 2020