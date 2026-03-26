ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, हम कभी नहीं भूलेंगे

भारत में कई जगहों पर ईरान के लिए लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं. इसमें कश्मीर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है. इसी को लेकर ईरानी दूतावास ने IRGC का एक भावुक पैगाम कश्मीरियों के नाम जारी किया है.
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Donation for Iran: कश्मीर के लोगों के जरिए ईरान के लिए बड़ी तादाद में चंदा इकट्ठा करने ईरान ने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है. इस बार ईरान ने उर्दू उन लोगों कश्मीरी लोगों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने अमेरिका-इजरायल के साथ जंग में ईरान के लिए आर्थिक मदद दी है. ईरान ने कहा है कि हम दिल गहराइयों से कश्मीरी अवाम की हिमायत के शुक्रगुजार हैं. इससे पहले भी ईरानी दूतावास ने कई वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि हम आपकी यह मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे. हमने ईरानी दूतावास के इस बयान पर भी खबर पब्लिश की है, यहां क्लिक करने पर पढ़ सकते हैं.
भारत में मौजूद ईरान के दूतावास के आधिकारिक X हेंडल से एक पोस्ट किया गया है. जिसमें एक मिसाइल वाली तस्वीर के ऊपर उर्दू भाषा में लिखा हुआ है,'हम दिल गहराइयों से कश्मीरी अवाम की हिमायत के शुक्रगुजार हैं, आपकी तरफ से अपने रहनुमा (राह दिखाने वाला) के कातिलों से इंतेकाम जरूर लेंगे.' तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है,'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एयरोस्पेस फोर्स ने अपने समर्थन के लिए कश्मीर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है.'
The Aerospace Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps expressed its gratitude to the people of #Kashmir for their support. pic.twitter.com/MVTVgf2IYi
— Iran in India (@Iran_in_India) March 25, 2026
दरअसल अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच हो रही जंग में एक बार फिर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है. कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग अमेरिका-इजरायल की हिमायत कर रहे हैं. इसी तरह कुछ भारत के लोगों में भी देखने को मिला है. खास तौर पर कश्मीर के लोगों ने ईरान के लिए ना सिर्फ हमदर्दी का इजहार किया है, बल्कि बड़ी तादाद में लोगों दान भी दिया है. इसमें पैसों के अलावा बुजुर्ग महिलाओं ने अपने गहने उतारकर दान कर दिए, मासूम बच्चियों ने अपने कान की बालियां दान कर दीं और अनगिनत बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी दान कर दीं.
यहां यह भी बता दें कि ईरानी दूतावास की तरफ से मदद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है. साथ ही एक QR कोड भी जारी किया है, जिसपर जाकर लोग ईरान की मदद कर सकते हैं. QR शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'दूतावास के बैंक अकाउंट के जरिए मानवीय सहायता प्रदान करने में भारत के सम्मानित लोगों के समर्थन और एकजुटता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, सहायता वितरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के मकसद से, इस दूतावास ने नीचे दिए गए QR कोड के साथ एक समर्पित बैंक खाता स्थापित किया है. साथ ही दूतावास ने यह भी फर्जी लोगों को दान ना देने की भी अपील की है.
बैंक अकाउंट का नाम: Embassy of Iran
नया बैंक अकाउंट नंबर: 45027539287
IFS Code: SBIN0000691
कश्मीर की घटनाओं पर नजर रखने वाले हमारी संवाददाता सैयद खालिद हुसैन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि घाटी में ईरान के लिए 600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का चंदा इकट्ठा किया जा चुका है. आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि अभी-भी लोग अपने घरों से पीतल-तांबे के बर्तन जैसी कीमती चीजें भी दान कर रहे हैं. कुछ लोग ईरान को इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि अपने पुरखों की आखिरी निशानियां भी दान में दे रहे हैं. इस बात की पुष्टि खुद ईरानी दूतावास ने भी अपने एक X पोस्ट में की है. खालिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दान देने वालों में ना सिर्फ मुस्लिम हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं.
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