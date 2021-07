Vaccination पर गलत बयानबाजी को लेकर गुस्साए स्वास्थ्य मंत्री Dr Harsh Vardhan, नेताओं को दी ये नसीहत

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस बीच कई नेता वैक्सीनेशन अभियान को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने गुरुवार को ट्वीट कर गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं को फटकार लगाई.

डॉ हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने ट्वीट कर कहा, 'दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को लेकर विभिन्न नेताओं के गैर-जिम्मेदाराना बयान देख रहा हूं. मैं कुछ तथ्य शेयर कर रहा हूं ताकि लोग इन नेताओं का इरादा समझ सकें.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत टीके मुफ्त में उपलब्ध कराने के बाद टीकाकरण की गति तेज हुई और जून में 11.5 करोड़ खुराकें दी गईं.'

डॉ हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने अगले ट्वीट में कहा, 'जुलाई के लिए कोविड-19 वैक्सीन आपूर्ति के बारे में राज्यों को पहले ही सूचित कर दिया गया है. यह जानकारी राज्यों के साथ 15 दिन पहले साझा की गई थी. इसके साथ ही दिनवार आपूर्ति के बारे में भी जानकारी दी गई थी. जुलाई में कुल 12 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी. प्राइवेट अस्पतालों की आपूर्ति इससे अलग होगी.'

States have already been informed in advance about #COVID19Vaccine supplies for July.

This info was shared with States 15 days prior, along with details about day wise supply

total of 12 cr doses shall be made available in July. Pvt hospital supply will be over & above this

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 1, 2021