क्या पश्चिम बंगाल की 'ज्ञानवापी-भोजशाला' बनने जा रही मालदा की अदीना मस्जिद? जिसके 'आदिनाथ शिव मंदिर' होने का है दावा

What is Malda Adinath Shiva Temple Dispute? 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद या फिर आदिनाथ शिव मंदिर. काशी के ज्ञानवापी और एमपी के भोजशाला जैसे विवाद ने इस बार बंगाल में अंगड़ाई ली है. सनातनियों ने मालदा की अदीना मस्जिद को आदिनाथ शिव मंदिर बताते हुए सावन के महीने में मस्जिद के पास शिवलिंग की स्थापना का एलान किया है. जिसके बाद से प्रशासन और मुस्लिम मोहल्लों में भी खलबली मची हुई है. ASI अदीना मस्जिद को ऐतिहासिक संरक्षित धरोहर बताता है जबकि सनातनियों का दावा है कि मस्जिद को मंदिर साबित करने वाले सबूत भीतर बिखरे पड़े हैं.
मालदा जिले में स्थित 650 साल पुरानी ऐतिहासिक अदीना मस्जिद के अब मस्जिद होने पर सवाल खड़े हो गए हैं. दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद प्राचीन आदिनाथ शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है. ये दावे हवा में नहीं किए जा रहे हैं. इनका पुख्ता आधार भी है.
मस्जिद परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति बनी हुई है. मस्जिद के दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति बनी है. उसके दूसरे दरवाजों पर कलश, नागदेवता और ब्रह्मकमल की आकृतियां बनी हुई हैं. कथित मस्जिद की दीवारों पर कमल के फूल उकरे हुए हैं. वहां पर दूसरे हिन्दू देवी देवताओं, जंजीर-घंटी और फूल की आकृतियां भी बनी हैं.
कुल मिलाकर कथित मस्जिद में कदम-कदम पर प्राचीन हिन्दू चिन्ह बिखरे पड़े हैं. ये सब चिह्न अदीना के मस्जिद होने पर सवाल खड़े करते हैं. इससे उन दावों को मजबूती मिलती है, जिनमें कहा जा रहा है कि अदीना मस्जिद प्राचीन आदिनाथ शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी. इसकी वजह ये है कि दुनिया में किसी भी मस्जिद में देवी-देवताओं के प्रतीक या चिह्न नहीं हो सकते.
स्थानीय निवासी पंचायत सिंह बताते हैं कि परिसर के अंदर घुसते ही सामने गणेश जी की मूर्ति दिखेगी. वहां पर देव-देवियों की मूर्तियां मिलेंगी. अंदर विष्णु मंदिर मिलेगा. इन सब चीजों को देखने से ही पता चल जाएगा कि यह मंदिर था, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर कर दिया गया.
और यही वजह है कि अब एक हिंदू संगठन ने सावन के महीने में मस्जिद परिसर के पास विशाल शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक करने का एलान कर दिया है. आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति ने ऐलान किया है कि हुगली के तारकेश्वर से लाए गए शिवलिंग की स्थापना होगी. ये शिवलिंग करीब 3.6 फीट ऊंचा और डेढ़ टन वजनी होगा. ये शिवलिंग पास ही बने मंदिर में स्थापित किया जाएगा.
संगठन का दावा है कि मस्जिद के पत्थरों और वास्तुकला में हिन्दू और बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह और मूर्तियों को साफ-साफ देखा जा सकता है. जो इसके मंदिर होने पर मुहर लगाते हैं.
मंदिर समिति का दावा है कि अदीना मस्जिद का निर्माण आदिनाथ मंदिर को तोड़कर किया गया था. इस विवाद ने उस समय तूल पकड़ा था, जब बीते साल टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ने मस्जिद के दौरे की अपनी तस्वीरें शेयर की थीं. उन तस्वीरों में मस्जिद की दीवारों पर बने निशान दिखाकर लोगों ने अदीना मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया था. दिसंबर 2025 में ये मुद्दा संसद में भी उठा और बीजेपी सांसद शमिक भट्टाचार्य ने इसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की.
हालांकि ASI अदीना मस्जिद के मंदिर होने के दावों की पुष्टि नहीं करता. ASI के रिकॉर्ड के मुताबिक, अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था. जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित है.
हालांकि ASI के इस दावे को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि एएसआई ने इस स्मारक की पहचान गलत तरीके से अदीना मस्जिद के रूप में की है. इसके परिसर में हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक प्रतीकों के अवशेष मौजूद हैं. इसलिए इसकी ऐतिहासिक पहचान की दोबारा जांच होनी चाहिए.
इसी बीच सावन में मस्जिद परिसर के पास शिवलिंग की स्थापना के एलान ने माहौल गरमा दिया है. अदीना मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद के बीच शिवलिंग स्थापना के ऐलान को लेकर मालदा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि संरक्षित स्मारक के भीतर बिना अनुमति किसी भी धार्मिक आयोजन, निर्माण या ढांचे में बदलाव की कोशिश कानून का उल्लंघन होगी. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.