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क्या पश्चिम बंगाल की 'ज्ञानवापी-भोजशाला' बनने जा रही मालदा की अदीना मस्जिद? जिसके 'आदिनाथ शिव मंदिर' होने का है दावा

Adina Mosque vs. Adinath Shiva Temple: क्या पश्चिम बंगाल के मालदा में बनी अदीना मस्जिद अब वहां की 'ज्ञानवापी-भोजशाला' बनने जा रही है? दावा है कि इस मस्जिद को करीब 700 साल पहले बनाया था. लेकिन सवाल है कि अगर यह मस्जिद है तो उसके दरवाजों, दीवारों पर भगवान विष्णु, गणेश और दूसरे देवी-देवताओं की आकृतियां कैसे बने हुई हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 03:48 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:39 AM IST
क्या पश्चिम बंगाल की 'ज्ञानवापी-भोजशाला' बनने जा रही मालदा की अदीना मस्जिद? जिसके 'आदिनाथ शिव मंदिर' होने का है दावा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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