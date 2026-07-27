क्या पश्चिम बंगाल की 'ज्ञानवापी-भोजशाला' बनने जा रही मालदा की अदीना मस्जिद? जिसके 'आदिनाथ शिव मंदिर' होने का है दावा

What is Malda Adinath Shiva Temple Dispute? 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद या फिर आदिनाथ शिव मंदिर. काशी के ज्ञानवापी और एमपी के भोजशाला जैसे विवाद ने इस बार बंगाल में अंगड़ाई ली है. सनातनियों ने मालदा की अदीना मस्जिद को आदिनाथ शिव मंदिर बताते हुए सावन के महीने में मस्जिद के पास शिवलिंग की स्थापना का एलान किया है. जिसके बाद से प्रशासन और मुस्लिम मोहल्लों में भी खलबली मची हुई है. ASI अदीना मस्जिद को ऐतिहासिक संरक्षित धरोहर बताता है जबकि सनातनियों का दावा है कि मस्जिद को मंदिर साबित करने वाले सबूत भीतर बिखरे पड़े हैं.