क्या बांग्लादेश अब भी हमारा का दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?

Indian Navy: भारतीय नौसेना (Indian Navy) प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रविवार को कहा कि वह अब भी बांग्लादेश को मित्र कहने को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें उम्मीद है कि पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिति जल्द सुधरेगी. उन्होंने यह टिप्पणी उस संदर्भ में की, जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद एक अस्थिर राजनीतिक माहौल उत्पन्न हो गया है.

पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना सरकार को संकट का सामना करना पड़ा और इसके बाद वहां एक ऐसी सरकार बनी, जिसका भारत के प्रति रुख दोस्ताना नहीं रहा है. 17 नवंबर को एक विशेष न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में 'मानवता के खिलाफ अपराध' का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई. इसके बाद, बांग्लादेश ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की उम्मीद जताई थी.

मैं बांग्लादेश को मित्र के रूप में देखता हूं: नेवी चीफ

इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए, एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि मैं बांग्लादेश को मित्र के रूप में देखता हूं और यह स्थिति अस्थायी हो सकती है. हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि वहां की स्थिति जल्द सुधरेगी. बांग्लादेश में अभी चुनाव होने बाकी हैं, इसलिए हमें अभी कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए. नौसेना प्रमुख ने आगे कहा कि भारत-बांग्लादेश रिश्ते हमेशा मजबूत और गर्मजोशी से भरे रहे हैं. उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हाल ही में एक बांग्लादेशी अधिकारी ने एनडीए से प्रशिक्षण प्राप्त किया है. त्रिपाठी ने यह भी कहा कि मेरी सेना प्रमुख बनने के बाद की पहली यात्रा बांग्लादेश की थी, और मुझे वहां के लोगों का अतिथि सत्कार अद्भुत लगा.

पाकिस्तान की मिसाइल पर नेवी चीफ ने दिया जवाब

पाकिस्तानी नौसेना द्वारा स्वदेशी हाइपरसोनिक पोत रोधी बैलिस्टिक मिसाइल एसएमएएसएच के सफल परीक्षण के बारे में सवाल पूछे जाने पर, एडमिरल त्रिपाठी ने जवाब दिया कि भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी डीआरडीओ और उद्योग के साथ मिलकर इस पर राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी चल रही है. यह एक महत्वपूर्ण और विघटनकारी तकनीक है, और हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. त्रिपाठी ने यह भी कहा कि इस मामले में भारत अपने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेने के लिए तैयार है. उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने इस चुनौती को अपने विशेषज्ञों के सामने रखा है और सरकारी स्तर पर खतरे और आवश्यक प्रतिक्रियाओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी: नेवी चीफ

ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे गए सवाल के जवाब में एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि यह ऑपरेशन अब भी जारी है और तीनों सेनाओं की वायु रक्षा पूरी तरह से एकीकृत है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा को एकीकृत किया गया था, और नौसेना पूरी तरह से इस दिशा में काम कर रही है. इस बारे में किसी भी नई जानकारी पर चर्चा करना फिलहाल उचित नहीं होगा. दक्षिण चीन सागर में चीन के जासूसी जहाजों की मौजूदगी के बारे में पूछे गए सवाल पर एडमिरल त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि इस वजह से भारत के मिसाइल परीक्षणों में कोई देरी नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि मैंने भी चीनी जासूसी जहाजों के बारे में सुना है, लेकिन इससे किसी भी परीक्षण में देरी होने की कोई जानकारी नहीं है. यह किसी का मनगढ़ंत आरोप हो सकता है या फिर इसे किसी उद्देश्य से फैलाया गया विमर्श हो सकता है.