/क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 5 नई जगहों पर कर लिया है कब्जा? सौंपा गया ज्ञापन, सामने आया भारतीय सेना का बयान

संगठन ने पत्र में दावा किया कि चीनी सैनिकों ने धीरे-धीरे कब्जे करते हुए अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाई है. पिछले 10 से 15 वर्षों में उसने तक्सिंग सर्किल में सीमा के साथ-साथ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है. चीनी सेना ने वहां पर सड़कें, पुल और सैन्य शिविर भी बना लिए हैं. ये सब सुविधाएं वहां बनाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल स्थानीय निवासी शिकार, मवेशी चराने और जंगल से उत्पाद इकट्ठा करने के लिए वर्षों से करते आए हैं.