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क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 5 नई जगहों पर कर लिया है कब्जा? सौंपा गया ज्ञापन, सामने आया भारतीय सेना का बयान

Arunachal Pradesh China Incursion News: क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 5 नई जगहों पर कब्जा कर लिया है? यह आरोप राज्य के एक स्थानीय संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर लगाया है. भारतीय सेना ने इन आरोपों को बेबुनियाद और गलत बताते हुए खारिज किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 30, 2026, 04:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:51 AM IST
क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 5 नई जगहों पर कर लिया है कब्जा? सौंपा गया ज्ञापन, सामने आया भारतीय सेना का बयान
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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