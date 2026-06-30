/क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 5 नई जगहों पर कर लिया है कब्जा? सौंपा गया ज्ञापन, सामने आया भारतीय सेना का बयान

Indian Army Statement on Arunachal Pradesh China Incursion: क्या चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने अरुणाचल प्रदेश के 5 स्थानों में घुसकर अपने शिविर स्थापित कर लिए हैं? अरुणाचल प्रदेश के एक संगठन ने इस बारे में बड़ा दावा किया है, जिसके बाद से सनसनी फैल गई है. भारतीय सेना ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. सेना ने इन दावों को बेबुनियाद और गलत बताया है.
भारतीय सेना का यह खंडन तब सामने आया है, जब कई मीडिया रिपोर्टों में अरुणाचल प्रदेश के एक सामुदायिक संगठन के ज्ञापन के हवाले से रिपोर्ट छापी हैं. प्रशासन को सौंपे अपने ज्ञापन ने समूह ने आरोप लगाया गया कि चीनी सेना पिछले कई वर्षों से राज्य के दूर-दराज के इलाकों में अपनी मौजूदगी धीरे-धीरे मजबूत कर रही है. समूह ने राज्य के तक्सिंग इलाके के पास 5 स्थानों पर नई घुसपैठ का भी आरोप लगाया.
रिपोर्ट के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के अपर सुभानसिरी जिले के तक्सिंग में नाह वेलफेयर सोसाइटी (NWS) नामक सामुदायिक संगठन है. संगठन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया गया कि PLA ने भारत-चीन सीमा के पास भारतीय क्षेत्र में अपने शिविर स्थापित कर लिए हैं.
संगठन ने पत्र में दावा किया कि चीनी सैनिकों ने धीरे-धीरे कब्जे करते हुए अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाई है. पिछले 10 से 15 वर्षों में उसने तक्सिंग सर्किल में सीमा के साथ-साथ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है. चीनी सेना ने वहां पर सड़कें, पुल और सैन्य शिविर भी बना लिए हैं. ये सब सुविधाएं वहां बनाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल स्थानीय निवासी शिकार, मवेशी चराने और जंगल से उत्पाद इकट्ठा करने के लिए वर्षों से करते आए हैं.
NWS ने अपने ज्ञापन में दावा किया कि ओयिंग, चूजार्टा क्षेत्र में पानीयार, मारपान (मारनाफे), पोतरांग झील और टिंडिंगटांग (TG) में चीनी सेना का 2020 के बाद से कब्जा हो गया है. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि इनमें से कुछ जगहें तो तक्सिंग मुख्यालय के पास हैं. जो स्थानीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व रखते हैं.
संगठन ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश सरकार से अपील की कि वो तुरंत हस्तक्षेप करके सीमा क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को रोके. भारतीय सेना की सीमा रक्षा की प्रतिबद्धता पर भरोसा जताते हुए भी ज्ञापन में कहा गया कि अपनी जमीन बचाने के लिए और मजबूत कार्रवाई की जरूरत है.
NWS ने अपने पत्र में चीनी सेना की गतिविधियों से जुड़े कई फोटो भी संलग्न किए. साथ ही जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे को उचित अधिकारियों के सामने उठाए.
संगठन के इन दावों को भारतीय सेना ने बेबुनियाद बताकर सोमवार को खारिज कर दिया. सेना ने कहा, हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें चीनी PLA की ओर से हालिया घुसपैठ और अरुणाचल प्रदेश में शिविर स्थापित करने का आरोप लगाया गया है. ये रिपोर्टें गलत और बिना किसी आधार की हैं. सेना ने ज्ञापन में लगाए गए आरोपों का विशिष्ट जवाब नहीं दिया.
बताते चलें कि चीनी सेना की ओर से अरुणाचल प्रदेश के नए इलाके कब्जाने के ये आरोप ऐसे वक्त सामने आए हैं. जब हाल ही में बीजिंग में भारत-चीन सीमा मामलों पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (WMCC) की 35वीं बैठक संपन्न हुई है.
इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चर्चाएं रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रहीं. मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा पर स्थिति की समीक्षा की और शांति व शांति बनाए रखने में हुई प्रगति से संतोष व्यक्त किया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों के क्रमिक सामान्यीकरण को आगे बढ़ाने में मदद मिली है. बैठक में भारत ने ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर विशेषज्ञ स्तर के तंत्र की जल्द बैठक की जरूरत पर भी जोर दिया.