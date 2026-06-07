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क्या कोचिंग की प्रतिस्पर्धा अब छात्रों के सपनों पर भारी पड़ने लगी है? तोड़फोड़ के बीच उनके भविष्य पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा

Bihar Khan Sir vs Gyan Bindu Explainer: क्या कोचिंग की प्रतिस्पर्धा अब छात्रों के सपनों पर भारी पड़ने लगी है? यह सवाल पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के बाद तेजी से उठ रहा है. ऐसे में सवाल है कि वहां पढ़ रहे छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा.

Written ByDr. AP Singh
Published: Jun 07, 2026, 12:46 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:53 AM IST
क्या कोचिंग की प्रतिस्पर्धा अब छात्रों के सपनों पर भारी पड़ने लगी है? तोड़फोड़ के बीच उनके भविष्य पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा

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