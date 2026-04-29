पश्चिम बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia के सर्वे में क्या आया आंकड़ा?

West Bengal Opinion Polls Result 2026: पश्चिम बंगाल में ज़ी न्यूज़ की एआई एंकर ज़ीनिया के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं टीएमसी को 130-140 सीटें मिलने के आसार ज़ीनिया ने बताए हैं. कांग्रेस को 0 और लेफ्ट को 5 विधानसभा सीटें मिलती दिख रही हैं. ज़ीनिया के पश्चिम बंगाल के सैंपल साइज की बात करें तो ज़ीनिया ने करीब तीन लाख रहा. ज़ीनिया के विश्लेषण के मुताबिक चार मई को दीदी की सरकार की विदाई के आसार दिख रहे हैं. इस तरह बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपनी सरकार बनाती दिख रही है.

बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का अनुमान सर्वे: Zeenia

ज़ीनिया ने तीन लाख लोगों के न सिर्फ मन को पढ़ा बल्कि बंगाल चुनाव में वोट डालकर लौटे मतदाताओं के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर आए पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को भी टटोला. इसमें कई फैक्टर्स देखने को मिले. 6 बजे तक 91 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है. फाइनल आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है. यानी फेज 2 में भी वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है. ज़ीनिया का एनालिसिस लगातार जारी है.

नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल में मतदाताओं के मन में क्या चला

आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई, ज़ीनिया उनके पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स और सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स को टटोल रही है, उसका विश्लेषण चल रहा है. आपको इसका अपडेट भी आगे देंगे.

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डिस्क्लेमर: इस एग्ज़िट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.