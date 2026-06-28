क्या 'चौहान' से इसलिए बेचैन है कुंठा क्लब क्योंकि यह कश्मीर की पत्थरबाजी का सच दिखाती है? टीजर से क्यों लगी आग

Why Controversy over Chauhan Movie? जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं, जो वैचारिक रूप से बेईमान होते हैं. वे सिर्फ वही पक्ष देखते हैं, जो वे देखना चाहते हैं और दूसरों को दिखाना चाहते हैं. कश्मीर में पत्थरबाजी पर एक नई फिल्म आ रही है. उस फिल्म का टीजर इसी हफ्ते रिलीज़ हुआ है. फिल्म अगले साल रिलीज होगी लेकिन यह फिल्म कुंठा क्लब के सदस्यों को अभी से कील की तरह चुभने लगी है.
सिर्फ 2 मिनट 24 सेकंड का टीजर है और उसे देखकर ही फिल्म का विरोध शुरू हो चुका है. विशेषकर वे लोग, जिन्हें कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी आज भी स्वीकार नहीं हो पा रही है. वे इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ऐसी फिल्म का विरोध हो रहा हो, जो किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर बनी हो. लेकिन इस बार कुंठा क्लब इस फिल्म को सांप्रदायिक घोषित करने में जुटी है. प्रोपेगेंडा बताने के लिए सोशल मीडिया पर खूब मेहनत कर रही है.
ये आप भी जानते हैं, कश्मीर में पत्थरबाज़ी कितनी बड़ी समस्या थी. कश्मीर में पत्थरबाजी सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि एक त्रासदी थी. लगभग 15 वर्षों तक घाटी इस स्याह सच का सामना करती रही. पाकिस्तान की शह पर होने वाली इस पत्थरबाज़ी में 15 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे. कई जवान शहीद हो गए. इसी त्रासदी के इर्द-गिर्द 'चौहान' फिल्म बनी है.
'चौहान' का टीज़र रिलीज़ हो चुका है. इसे देखकर हमें पुराना कश्मीर याद आने लगा. वो पत्थरबाजी..वो देश विरोधी नारेबाजी. और इन सबके बीच जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग का दौर बहुत मुश्किल था. हालात खतरनाक थे. लेकिन अब हालात बदल गए हैं, फिर भी कुछ लोगों की सोच नहीं बदल रही है.
जैसे ही टीजर रिलीज़ हुआ, वैसे ही कुंठा क्लब के सदस्यों की वैचारिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी. बरसों से मन में भरी उनकी वैचारिक कुंठा बाहर आने लगी. जो लोग पत्थरबाजी का कभी मौन समर्थन करते थे, वे पत्थरबाजों को बेनकाब करने वाली फिल्म से घायल होने लगे.
टीज़र से स्पष्ट है कि यह फिल्म कश्मीर में नागरिक अशांति और पत्थरबाजी के इर्द-गिर्द बनी है. लेकिन बौद्धिक बेईमानों की टोली इस फिल्म को एक विशेष धर्म और राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बता रही है. टीजर के जिस एक संवाद को आधार बनाकर कुंठा क्लब इस फिल्म को सांप्रदायिक घोषित करने में जुटा है.
#DNAमित्रों | 'धुरंधर' के बाद 'चौहान'..अब नया 'घमासान'!..'चौहान' का टीजर देखकर किसे दर्द हो रहा है?
पत्थरबाजी पर बनी फिल्म किसे 'घायल' कर रहा?#DNA #DNAWithRahulSinha #Chauhaan #Movie #Bollywood @rahulsinhatv pic.twitter.com/PzkAin6vhO
— Zee News (@ZeeNews) June 27, 2026
कश्मीर में पत्थरबाज़ी कितनी बड़ी समस्या थी, यह सबको पता है. उससे क्या-क्या नुकसान हुआ, यह भी सब जानते हैं. अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे शांति आई और तरक्की ने गति पकड़ी, यह भी सबको पता है. बरसों तक कश्मीर की तरक्की में ब्रेकर बनकर खड़ी पत्थरबाज़ी और उसके पीछे खड़े लोगों को फिल्मों के ज़रिए बेनकाब किया जा रहा है, तो कुछ लोगों को यह अखर रहा है.
पत्थरबाज़ी की कहानी बताने वालों को नफरती और सांप्रदायिक बताया जा रहा है. असल में, यह एक विशुद्ध पाखंड है, जो फिल्म की कथा और संवाद पर आई प्रतिक्रियाओं से सामने आया है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है.
पिछले दिनों 'धुरंधर' फिल्म आई थी. उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी गैंगस्टरों के बारे में दिखाया गया, तो यहां के कुंठितों को वह भी चुभ गया. 2023 में 'द केरल स्टोरी' फिल्म धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी थी. उसका भी बड़े स्तर पर विरोध हुआ. उससे पहले 2022 में 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म बनी थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों के पलायन का सच दिखाया गया था. उस पर भी कुंठा क्लब बेचैन हो गया था.
कश्मीर की पत्थरबाजी की सच्चाई को सामने लाने का दावा करने वाली फिल्म 'चौहान' का टीजर क्या आया, वैचारिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई. कहानी पर बहस करने के बजाय, कुछ लोग इसे पहले ही 'प्रोपेगैंडा फिल्म' घोषित करने में जुट गए हैं. वे इस पूरे मुद्दे को जानबूझकर 'हिंदू बनाम मुस्लिम' के धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं.
अरस्तू ने कहा था कि 'किसी विचार को समझने से पहले उसे उसके संपूर्ण संदर्भ में देखना चाहिए.' लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वाग्रह से ग्रस्त एजेंडाधारी सिर्फ एक पक्ष देखकर फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं.