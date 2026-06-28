क्या 'चौहान' से इसलिए बेचैन है कुंठा क्लब क्योंकि यह कश्मीर की पत्थरबाजी का सच दिखाती है? टीजर से क्यों लगी आग

कश्मीर की पत्थरबाजी की सच्चाई को सामने लाने का दावा करने वाली फिल्म 'चौहान' का टीजर क्या आया, वैचारिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई. कहानी पर बहस करने के बजाय, कुछ लोग इसे पहले ही 'प्रोपेगैंडा फिल्म' घोषित करने में जुट गए हैं. वे इस पूरे मुद्दे को जानबूझकर 'हिंदू बनाम मुस्लिम' के धार्मिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं.



अरस्तू ने कहा था कि 'किसी विचार को समझने से पहले उसे उसके संपूर्ण संदर्भ में देखना चाहिए.' लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वाग्रह से ग्रस्त एजेंडाधारी सिर्फ एक पक्ष देखकर फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं.