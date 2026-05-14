क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? तेल बचाने की सलाह या किसी बड़े संकट का संकेत, तेजी से क्यों फैल रही अफवाहें

Is India going to be locked down? पिछले 48 घंटे से देश में एक शब्द ट्रेंड कर रहा है. वो शब्द है लॉकडाउन. 6 साल बाद अचानक फिर लॉकडाउन की चर्चा होने लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले तेल बचाने की अपील की थी, उसके बाद ये अफवाह तेजी से फैलाई जा रही है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है. सोशल मीडिया पर एक खास तबका है, जो 140 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के नाम से डराने का काम कर रहा है. वो ये बताने में जुटा है कि देश संकट में घिर चुका है. लेकिन वास्तविकता ये नहीं है. इस वक्त हम कहां हैं, एक देश के तौर पर हमारी स्थिति क्या है. संकट कहां है और कहां नहीं है. ये सब आज आपको जानना चाहिए.

क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है?

आज हम आपको बताते हैं कि देश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं. संकट और आपके बीच अभी कितनी दूरी है. इस समय देश को आपसे क्या चाहिए. ईरान वॉर के कारण दुनिया में तेल संकट बढ़ चुका है. तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं.सप्लाई चेन में रुकावट के कारण भारत भी इससे प्रभावित है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत संकट से घिर चुका है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि संकट आएगा ही नहीं.

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना नहीं खरीदने, तेल का सोच-समझ कर इस्तेमाल करने, विदेश यात्रा नहीं करने की अपील की थी. प्रधानमंत्री ने साफ-साफ बताया कि अपील का उद्देश्य सप्लाई चेन के संकट से पैदा हुए तेल संकट से बचाव और विदेशी मुद्दा बचाना है.

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पीएम मोदी ने सिर्फ अपील नहीं की है पहल भी की है. पीएम मोदी के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटा दी गई है. SPG प्रोटोकॉल के तहत जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखते हुए गाड़ियों की संख्या में कमी की गई है. एक वीडियो में पीएम के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां दिखीं. गृहमंत्री अमित शाह के काफिले में भी गाड़ियों की संख्या घटकर आधी रह गई हैं. सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले गृह मंत्री के काफिले में 12 से ज्यादा गाड़ियां होती थी, अब गाड़ियों की संख्या घटकर सिर्फ 5 रह गई है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज 5 गाड़ियों के काफिले के साथ एयरपोर्ट पहुंचे. प्रधानमंत्री की अपील के बाद जबलपुर के सांसद आशीष दुबे साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल साइकिल से कोर्ट पहुंचे. अपने सरकारी घर से हाईकोर्ट तक वो साइकिल चलाकर गए.

पूरे देश में दिख रहा पीएम की अपील का असर

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा मेट्रो से दफ्तर पहुंचे. समझिए पीएम की अपील का असर पूरे देश में दिख रहा है. नेता, जज और दूसरे जाने माने लोग सभी तेल बचाने की पहल कर रहे हैं. लेकिन कहते हैं ना हर शब्द का अपना-अपना अर्थ निकालनेवाले लोग भी होते हैं. कुछ लोगों ने तो दूरदर्शिता दिखाते हुए तेल बचाने का संकल्प लिया. लेकिन अफवाह तंत्र को इस अपील में लॉकडाउन वाला संकट दिखने लगा. एक शब्द मितव्ययिता को लेकर अफवाह तंत्र सक्रिय हो गया. आज इसपर PMO ने अपनी बात भी रखी.

PMO ने कहा है कि पीएम ने ईंधन की बचत और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है. सरकार अपने खर्च में कोई कटौती नहीं कर रही है. ना ही सब्सिडी और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के खर्च में कटौती होगी. पीएम की अपील कम खर्च करने को लेकर नहीं है. अपील ईंधन का समझदारी भरा इस्तेमाल, इंपोर्ट की गई वस्तुओं पर अनावश्यक निर्भरता और विदेशी मुद्रा को बुद्धिमानी से खर्च करने को लेकर है.

समझिए मितव्ययिता शब्द को लेकर अफवाह तंत्र ने ये कहना शुरू कर दिया था कि सरकार खर्चे में कटौती करेगी और देश में 2020 जैसा लॉकडाउन भी लगा सकती है. संगठित तौर पर आम लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि अब किसी भी दिन लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है. आम लोगों के मन में जबरन लॉकडाउन के संकट वाली भावना भरी जा रही है. उन्हें डराया जा रहा है. पहले सुनिए कैसे लाखों करोड़ों लोगों तक लॉकडाउन की अफवाह को संक्रमण की तरह पहुंचाया जा रहा है.

प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि झूठ और अफवाहें अक्सर उन लोगों के हथियार बन जाती हैं, जो स्वार्थ से प्रेरित होते हैं. सामान्य तर्क शक्ति से भी समझें तो लॉकडाउन वाली अफवाह मुनाफाखोरों और बिचौलियों के स्वार्थ से प्रेरित है. हर अफवाह के पीछे बिचौलियों का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का स्वार्थ होता है. इसलिए आज हमने तथ्यों की पड़ताल की, DNA शोधशाला में रिसर्च किया, विशेषज्ञों से चर्चा की और उसके बाद आपके लिए सच तलाश कर लाए.

अब कोरोना महामारी जैसे हालात नहीं

सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो हम पूरी जिम्मेदारी और शोध के बाद कह रहे हैं वो ये है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है. हम फिर एक दम साफ-साफ बता रहे हैं कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा. आनेवाले समय में क्या हो सकता है. कैसे हालात बन सकते हैं. हम ये भी विस्तार से आपको बताएंगे. लेकिन पहले समझिए कि देश में लॉकडाउन क्यों नहीं लगेगा.

6 साल पहले 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था. तब लॉकडाउन लगाना जरूरी था. क्योंकि संक्रमण का खतरा था. बचाव के लिए लॉकडाउन जैसे उपाय जरूरी थे. आज हालात वैसे नहीं हैं. इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए ये समझते हैं कि 2020 और आज के हालात में कितना और कैसा फर्क है.

कोरोना संक्रमण वाली जानलेवा महामारी थी. तब खतरा एक बीमारी का था. आज खतरा बीमारी का नहीं है. संकट सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से तेल की आपूर्ति में व्यवधान का है. 2020 में कोरोना के समय हालात को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं था. लेकिन आज काफी हद तक हम हालात को कंट्रोल कर सकते हैं. यानी आने वाले संकट का समाधान खुद आप बन सकते हैं.

इस बात को अच्छी तरह समझिए कि कोरोना से आज के हालात कितने अलग हैं. कोरोना अपनी तरह का पहला और अलग संकट था. उसे समझने और उससे निपटने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने में समय लगा. वैक्सीन बनाने में समय लगा. लेकिन अभी जो संकट है वो पहली बार नहीं आया है. इस संकट से हम पहले भी निपट चुके हैं. इसका अनुभव हमें हैं. इसलिए इसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में हैं.

केरलम में पेट्रोल के लिए बनाए गए नए नियम

कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी. इसलिए रोजगार का संकट भी खड़ा हुआ. आम लोगों को आर्थिक परेशानी भी हुई. आज अर्थव्यवस्था मजबूत है. GDP ग्रोथ रेट साढ़े छे प्रतिशत से सात प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है. ईरान संकट के कारण दुनिया के बड़े देशों की ग्रोथ रेट गिर रही है तब हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी है. यानी आर्थिक मोर्चे पर कोई संकट नहीं है. रोजगार का संकट नहीं होने वाला है.

कोरोना के समय जान बचाने के लिए, जनहानि रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी था. लेकिन आज हालात बिल्कुल वैसे नहीं हैं. जनहानि का कोई खतरा नहीं है. इसलिए हम फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं इस बार लॉकडाउन नहीं लगेगा.

हालांकि, दो प्रकार का संकट जरूर है. पहला संकट है तेल की सप्लाई चेन में व्याधान का और दूसरा है, मौजूदा वैश्विक हालात में विदेशी मुद्रा को बचाने का. विदेशी मुद्रा बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो तेल को लेकर परेशानी हो सकती है. आज ही केरलम में पेट्रोल पंपों पर तेल की बिक्री को लेकर नए नियम बनाए गए हैं.

केरलम में अब एक बार में एक व्यक्ति को अधिकतम 5000 रुपए तक का पेट्रोल ही मिलेगा. एक ग्राहक को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जाएगा. केरलम में करीब 2 हजार 500 पेट्रोल पंप हैं, गर्मी बढ़ने के कारण तेल की ड़िमांड़ बढ़ी है. लेकिन जैसे कि हमने बताया ईरान वॉर के कारण सप्लाई चेन में बाधा है. सबको तेल मिले, इसलिए केरल सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं.

महंगाई दर के मामले में अभी चल रही है राहत

सरल शब्दों में समझिए. आप-हम सभी घर में कैद नहीं होंगे. नौकरी नहीं जाएगी. कमाई कम नहीं होगी. सैलरी का संकट भी नहीं होगा. बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी. हां एक संकट हो सकता है. वो है महंगाई का संकट. ईरान युद्ध अगर लंबा चला तो महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि वॉर के कारण कच्चा तेल महंगा हुआ है. हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कोई तेल का कुआं नहीं है. भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा तेल आयात करता है. कच्चे तेल की महंगाई हम सभी पर आने वाले समय में असर डाल सकती है. लेकिन महंगाई वाले मोर्चे पर भी हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं.

अप्रैल 2026 में महंगाई दर 3.48 प्रतिशत रही. ये आंकड़ा इसी महीने आया है. संकट से भरे वैश्विक हालात में ये आंकड़ा राहत देनेवाला है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई दर को 4 प्रतिशत से कम रखने का लक्ष्य रखा है. अभी महंगाई 4 प्रतिशत से कम है.

अब सोचिए, क्रूड ऑयल करीब 50 प्रतिशत महंगा हो चुका है. सप्लाई चेन का संकट सुलझा नहीं है. सारी स्थितियां विपरीत हैं. फिर भी हम फिलहाल संकट से बचे हुए हैं. महंगाई कंट्रोल में है और ये अच्छी बात है. लेकिन आगे भी हम इसी तरह संकट से बचे रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम और आप सावधान रहें.

महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कठिन समय हमें सिखाता है कि आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना ही समझदारी है. हमें यही समझदारी दिखानी है. अपनी जरूरत और इच्छाओं में अंतर को पहचानना है. हमें खुद को कंट्रोल करना है. दुनिया के कई देश संकट में हैं. उन्होंने अपने यहां कड़े फैसले किए हैं. हमारे यहां ऐसा कोई संकट नहीं है. आज अगर हम सावधान रहे, विवेकपूर्ण तरीके से फैसला करें तो संकट से बच सकते हैं. मुश्किलों को अपने से दूर रखते है. हमें करना क्या है. पहले ये समझते हैं.

देश बचाने के लिए करें ये 2 काम

कोई बड़ा काम नहीं करना है. सिर्फ दो साधारण काम करने हैं. पहला ये की तेल का सोच समझ कर उचित उपयोग करना है. क्योंकि अगर हम तेल का दुरुपयोग करेंगे को संकट में फंसेंगे. दूसरा ये करना है कि हमें विदेशी मुद्रा बचाना है क्योंकि वैश्विक संकट में खतरे से बचाव के लिए विदेशी मुद्रा ही सबसे असरदार कवच है.

ये दो उपाय ऐसे नहीं हैं कि जिसके लिए हमें बहुत भारी मेहनत करनी होगी. या कुछ कठिन उपाय करने होंगे. बिल्कुल नहीं करना. छोटी-छोटी पहल करनी होगी. अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा. हम विस्तार से बताएंगे की संकट से बचने के लिए हमें क्या होगा. लेकिन पहले अफवाह तंत्र के एक और झूठ से आपको सावधान करते हैं.

अफवाहबाज ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है. घर में अनाज भर लिजिए. आम लोगों के मन में ये बात डाली जा रही है कि अनाज का संकट होने वाला है. ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अफवाह के बहाने ये लोग मोटा मुनाफा बनाना चाहते हैं. भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने 1 अप्रैल 2026 को आंकड़ा जारी कर बताया कि उसके गोदाम में कितना अनाज है.

FCI के गोदाम में करीब 218 लाख टन गेहूं का स्टॉक है. नियम के मुताबिक कम से कम 75 लाख टन स्टॉक होना चाहिए. यानी 143 लाख टन गेहूं ज्यादा है. FCI के गोदाम में 386 लाख टन चावल का स्टॉक है. जबकि होना कितना चाहिए 136 लाख टन. यानी 250 लाख टन ज्यादा चावल का स्टॉक है. कुल 604 लाख टन अनाज FCI के गोदाम में हैं. जरूरी स्टॉक की मात्रा 210 लाख टन है. यानी 393 लाख टन ज्यादा अनाज गोदाम में है.

देश में अनाज की कोई कमी नहीं

सरल भाषा में कहें तो अनिवार्य बफर नॉर्म यानी देश को जितनी जरूरत होती है उससे 3 गुना ज्यादा अनाज FCI के गोदाम में है. देश के पास इतना अनाज है कि अगर एक दाना भी नहीं उगे तब भी देश के हर नागरिक को 8 से 10 महीने भरपेट भोजन मिल सकता है. कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल खाद्यान उत्पादन 362 मिट्रीक टन तक जा सकता है. जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है.

समझिए देश में अनाज का संकट नहीं है. क्योंकि अनाज की उपज हमारे खेतों में होती है. सावधानी सिर्फ तेल और गैस को लेकर बरतनी है. अगर हमने तेल और गैस के उपयोग को सूझबूझ के साथ कंट्रोल कर लिया तो समझिए हमने संकट को कंट्रोल कर लिया. इसमें भी बड़ा संकट सिर्फ कच्चे तेल का है. क्योंकि गैस का विकल्प तो हमारे पास है. हमने आपको पहले भी बताया था. फिर से बताते हैं कि आप LPG की जगह हम इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये LPG के मुकाबले बचत करानेवाला और सहज विकल्प भी है.

एक परिवार जो एक महीने में LPG का एक सिलेंडर इस्तेमाल करता है वो अपनी जरूरत करीब 80 यूनिट बिजली खर्च कर इंडक्शन के जरिए पूरी कर सकता है. समझिए अगर बिजली 8 रुपए प्रति यूनिट भी हुई तो महीने का खर्च 640 रुपए आएगा, ये LPG सिलेंडर से करीब 30 प्रतिशत सस्ता है.

देश में 99.5 प्रतिशत घरों तक बिजली की पहुंच है. शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 घंटे और ग्रामीण इलाकों में औसतन 22 घंटे बिजली की सप्लाई होती है. इसलिए इंडक्शन के इस्तेमाल में कोई परेशानी भी नहीं है.

खरीद लाइए इंडक्शन चूल्हा, गैस से पाइए छुटकारा

इंडक्शन चूल्हा भी 2 से 3 हजार रुपए तक मिल जाता है. ज्यादा महंगा भी नहीं है. तो LPG की किल्लत का विकल्प हमारे पास इंडक्शन के तौर पर है. असल परेशानी तेल को लेकर है. तेल को लेकर हमें समझदारी दिखानी होगी. क्योंकि अगर हमें भविष्य में दौड़ना है तो आज तेल की बचत करनी होगी. इससे हमारा भविष्य बचेगा भी और मजबूत भी बनेगा.