क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी

Iran Us War Updates: वन अमेरिका न्यूज (OAN) के एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि भारत जंग के दौरान ईरान पर हमले करने में मदद कर रहा है. इस दावे पर अब भारत सरकार का बयान भी सामने आया गया है.
MEA on One America News Viral Video: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है, इसी कड़ी में कुछ अमेरिकी चैनलों ने दावा किया है कि इस वॉर में भारत ईरान पर हमले करने में मदद कर रहा है. भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ऐसी तमाम रिपोर्ट्स का खंडन किया है. विदेश मंत्रालय ने ओएएन (अमेरिका स्थित चैनल) पर किए गए दावों को 'बेबुनियाद और मनगढ़ंत' बताकर खारिज कर दिया.
विवाद की शुरुआत तब शुरू हुई जब भड़काऊ रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले एक रूढ़िवादी अमेरिकी नेटवर्क, वन अमेरिका न्यूज (ओएएन) ने दावा किया कि मुंबई और कोच्चि में भारतीय नौसैनिक सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए ईरानी ठिकानों पर हमले करने के लिए किया गया था.
OAN के उस सेगमेंट को लाखों लोगों ने देखा, जिसमें गुमनाम 'सैन्य सूत्रों' का हवाला दिया गया था और यह अनुमान लगाया गया था कि यह खुफिया सहयोग फारस की खाड़ी में तेहरान के प्रभाव के खिलाफ एक बड़े स्तर पर भारत-अमेरिकी रणनीतिक बदलाव का हिस्सा था.
Fake News Alert!
Claims being made on OAN, a US based channel that Indian ports are being used by the US Navy are fake and false. We caution you against such baseless and fabricated comments. pic.twitter.com/xiFWnkoXBk
— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) March 4, 2026
यह रिपोर्ट X और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गई, जिससे अटकलें लगने लगीं और दक्षिण एशिया व मिडिल ईस्ट के नेटिजन्स से तीखी प्रतिक्रियाएं मिलीं. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फैक्टचेक अकाउंट के माध्यम से इस बात का खंडन किया गया. साथ ही अमेरिकी चैनल से आने वाली ऐसी निराधार रिपोर्टों के प्रति आगाह किया.
भारत की तरफ से दिया गया यह जवाब अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंधों और ईरान के साथ भारत के महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करती है. विदेश मंत्रालय ने जनता से स्रोतों की पुष्टि करने और झूठी खबरों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया. अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच, जो हालिया ड्रोन हमलों और साइबर झड़पों से चिह्नित है, नई दिल्ली का स्पष्टीकरण एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत करता है.
