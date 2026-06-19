भारत अकेला ऐसा देश नहीं है, जहां जन्मदर में गिरावट देखी जा रही है. जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और कई यूरोपीय देशों में यह समस्या पहले से मौजूद है. जापान में बड़ी संख्या में बुजुर्ग आबादी है और युवाओं की कमी के कारण उद्योगों और सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है. दक्षिण कोरिया में सरकार बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है. चीन ने भी एक समय एक बच्चे की नीति अपनाई थी, लेकिन अब वहां सरकार लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित कर रही है. इन देशों का अनुभव बताता है कि एक बार जन्मदर बहुत नीचे चली जाए, तो उसे दोबारा बढ़ाना आसान नहीं होता.