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'हम दो, हमारा एक' की राह पर भारत? घटती जन्मदर क्या आने वाले समय का बड़ा संकट है

भारत के पास अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक है और यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है. लेकिन अगर मौजूदा रुझान लंबे समय तक जारी रहते हैं, तो आने वाले दशकों में इसके प्रभाव दिखाई दे सकते हैं.

Written ByBarkha Trehan
Published: Jun 19, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:28 PM IST
'हम दो, हमारा एक' की राह पर भारत? घटती जन्मदर क्या आने वाले समय का बड़ा संकट है
Image Credit: AI

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Barkha Trehan

Barkha Trehan

बरखा त्रेहान एक सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया व्यक्तित्व और पुरुष आयोग NGO की अध्यक्षा के रूप में जानी जाती हैं. वो लैंगिक न्याय, संवैधानिक समानता, पारिवारिक कानूनों में संतुलन और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठाती रही हैं.

वो विभिन्न राष्ट्रीय मंचों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने विचार प्रस्तुत करती हैं और तथ्यों व संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाती हैं. उनके कार्यों का मुख्य फोकस एक संतुलित सामाजिक विमर्श और समान न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देना है.

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