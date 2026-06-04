क्या भारत-UAE गठबंधन बहुध्रुवीय दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा? किसे होनी चाहिए सबसे ज्यादा चिंता

India UAE Relations News: क्या भारत-UAE का गठबंधन बहुध्रुवीय दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा है? अगर यह सही है तो किस मुल्क को सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए. सवाल ये है भी अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में भारत विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध कैसे बनाए रखेगा.
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India UAE Relations in Hindi: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच द्विपक्षीय संबंध एक पारंपरिक खरीदार-विक्रेता व्यापारिक साझेदारी से बदलकर एक अत्यंत रणनीतिक, परिवर्तनकारी गठबंधन बन गए हैं. बदलते वैश्विक समीकरणों—जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की अप्रत्याशित विदेश नीति और बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदयन शामिल है, से प्रेरित होकर दोनों देशों ने अपने आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को तेज़ी से आगे बढ़ाया है.
जनवरी 2026 में, भारत और UAE ने 10 वर्षों तक चलने वाले $3 बिलियन के एक ऐतिहासिक लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) सौदे पर हस्ताक्षर करके इस गठबंधन को और मजबूत किया. इसके साथ ही उन्होंने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने और एक व्यापक रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने की औपचारिक प्रतिबद्धता भी जताई. यह कदम उनके 2022 के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) और I2U2 समूह (जिसमें भारत, इज़रायल, UAE और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं) में उनकी संयुक्त भागीदारी पर आधारित है.
इसके अलावा, दोनों देश महत्वाकांक्षी 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे' (IMEC) के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं. G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में घोषित इस गलियारे के माध्यम से एक बहु-माध्यम परिवहन और ऊर्जा नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो अरब खाड़ी और लेवांत क्षेत्र होते हुए भारत को यूरोप से जोड़ता है.
ऐतिहासिक रूप से, UAE के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं. हालांकि, भारत के आर्थिक उदय और UAE के रणनीतिक पुनर्संरेखण (strategic realignment) ने खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान को प्रभावी ढंग से अलग-थलग कर दिया है. यह बदलाव तब और तेज़ हो गया जब सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब (जो UAE का प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी है) के साथ एक रक्षा समझौता किया. इसके परिणामस्वरूप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र के विभिन्न संघर्षों, जैसे कि सूडान और लीबिया में परोक्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ गई.
भारत के साथ घनिष्ठ गठबंधन करके, UAE एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति हासिल करता है, जबकि भारत पश्चिमी बाज़ारों तक पहुंचने के मार्ग पर पाकिस्तान के ऐतिहासिक 'स्थलीय वीटो' को सफलतापूर्वक दरकिनार कर देगा.
नई दिल्ली और अबू धाबी, दोनों ही वैश्विक भू-राजनीति के संबंध में किसी भी प्रकार के 'द्विआयामी' या 'शून्य-योग' (zero-sum) दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं. जैसे-जैसे सुरक्षा-गारंटी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता को घरेलू स्तर पर बढ़ती उदासीनता और नीतिगत बदलावों की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, वैसे-वैसे ये दोनों देश सक्रिय रूप से अपनी साझेदारियों का विस्तार कर रहे हैं.
UAE और भारत अपने संबंधों का इस्तेमाल चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसी अन्य बड़ी ताकतों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए करते हैं, जिससे उनकी कूटनीतिक ताकत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है.
UAE ने अपने घरेलू रक्षा क्षेत्र का तेज़ी से आधुनिकीकरण किया है. वह हवाई रक्षा, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरा है. भारत के लिए, जो अपनी रक्षा खरीद के लिए रूस पर अपनी पारंपरिक निर्भरता से हटकर विविधता लाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहा है, UAE रक्षा निर्माण और सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही भरोसेमंद, तकनीकी रूप से उन्नत भागीदार है.
मध्य पूर्व में भारत के मुख्य भागीदार UAE, इजरायल और ईरान अक्सर एक-दूसरे के साथ बहुत ही शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं. हालांकि भारत ने अब तक इन संबंधों को सफलतापूर्वक अलग-अलग रखा है, लेकिन इन क्षेत्रीय ताकतों (जैसे ईरान और इजरायल या ईरान और सुन्नी खाड़ी राज तंत्रों के बीच) के बीच कोई भी बड़ा तनाव या सीधा संघर्ष भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कड़ी परीक्षा लेगा और उसकी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल देगा.
जैसे-जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों और UAE के साथ संभावित रक्षा समझौतों के माध्यम से भारत की सुरक्षा उपस्थिति बढ़ रही है, नई दिल्ली के सामने मध्य पूर्व के जटिल भू-राजनीतिक संघर्षों में घसीटे जाने का जोखिम भी बढ़ रहा है. दक्षिण एशियाई सुरक्षा गतिशीलता और मध्य पूर्व के छद्म युद्धों के बीच की सीमाएं धुंधली होने से भारत क्षेत्रीय अस्थिरता की चपेट में आ सकता है.
IMEC जैसी महत्वाकांक्षी पहलों को गंभीर भू-राजनीतिक रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष, विशेष रूप से लेवांत क्षेत्र में, पार गमन गलियारों की भौतिक सुरक्षा और वित्तीय व्यवहार्यता को सीधे तौर पर खतरे में डाल रहे हैं, जिससे इन दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पूरा होना अत्यधिक अनिश्चित हो गया है.
यह साझेदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसके और भी मजबूत होने की संभावना है, लेकिन यह आपसी अविश्वास की तुलना में बाहरी झटकों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहेगी. इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या दोनों पक्ष उच्च-स्तरीय समझौतों को काम करने वाली संस्थाओं में बदल पाते हैं. क्या वे संकट के समय व्यापार और ऊर्जा के प्रवाह को सुरक्षित रख पाते हैं. साथ ही, क्षेत्रीय संघर्षों को दीर्घकालिक परियोजनाओं में बाधा डालने से कैसे रोक पाते हैं. भू-राजनीतिक दृष्टि से, भारत-UAE संबंध एक स्थिरकारी ध्रुव बनते जा रहे हैं, लेकिन इसकी असली परीक्षा कूटनीतिक प्रतीकों के बजाय दबाव की स्थितियों में इसके प्रदर्शन से होगी.
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