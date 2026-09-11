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क्या भारत में सक्रिय है इंटरनेशनल पशु तस्करी सिंडिकेट? 5 ओरंगुटान मिलने के बाद जांच में जुटे पुलिस और कोस्टगार्ड

Odisha Orangutan Case Update: क्या भारत में कोई इंटरनेशनल पशु तस्करी सिंडिकेट सक्रिय है? ओडिशा के बालासोर में 5 ओरंगुटान मिलने के बाद पुलिस-कोस्टगार्ड समेत तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 11, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:02 AM IST
क्या भारत में सक्रिय है इंटरनेशनल पशु तस्करी सिंडिकेट? 5 ओरंगुटान मिलने के बाद जांच में जुटे पुलिस और कोस्टगार्ड

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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