/क्या भारत में सक्रिय है इंटरनेशनल पशु तस्करी सिंडिकेट? 5 ओरंगुटान मिलने के बाद जांच में जुटे पुलिस और कोस्टगार्ड

फिलहाल, जंगल से मिले पांचों ओरंगुटान को भुवनेश्वर के चिड़ियाघर में रखा गया है. उनमें से तीन की उम्र छह महीने से एक साल के बीच है. उन्हें माहौल में एडस्ट करने के लिए सेब और केले खिलाए जा रहे हैं. साथ ही, शांत रखने के लिए क्लासिकल म्यूजिक बजाया जा रहा है. चिड़ियाघर के उप निदेशक प्रदीप मिरासे ने बचाए गए जानवरों की चौबीसों घंटे उनकी निगरानी की जा रही है. उनमें से एक को बुखार हो गया था, जो गुरुवार को उतर गया.