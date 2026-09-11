/क्या भारत में सक्रिय है इंटरनेशनल पशु तस्करी सिंडिकेट? 5 ओरंगुटान मिलने के बाद जांच में जुटे पुलिस और कोस्टगार्ड

How Orangutan Reached Odisha from Indonesia? इंडोनेशिया में पाए जाने वाले पांच छोटे वनमानुष यानी ओरंगुटान हजारों किमी दूर भारत के ओडिशा में कैसे पहुंचे. यह अभी तक राज बना हुआ है. इस मामले की जांच अब राज्य से बाहर तक फैल गई है. ओडिशा सरकार ने इस मामले की तह तक जाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है. STF की टीमें सीसीटीवी फुटेज के सहारे केस की परतें खोलने की कोशिश कर रही हैं.
सूत्रों के मुताबिक, STF को कुछ क्लू मिले हैं. जिसके आधार पर पश्चिम बंगाल के दीघा और वहां से कोलकाता से कुछ संभावित लिंक मिले हैं. पुलिस के साथ ही कोस्ट गार्ड की टीम भी अपने तरीके से मामले की जांच में जुटी है. वह इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं समंदर के जरिए इन दुर्लभ जानवरों को भारत में तो नहीं लाया गया.
फुटेज से एक संदिग्ध महिंद्रा थार का पता चला है. वह उस इलाके में देखी गई थी, जहां से ओरंगुटान वानर मिले थे. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन बस स्टैंडों पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. एसटीएफ को लीड कर रहे डीआईजी कंवर विशाल सिंह के मुताबिक, जांच टीम ने देश में दर्ज दुर्लभ जानवरों की तस्करी के दर्ज मामलों का भी संज्ञान लिया है. अब इस तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के लिए व्यापक रूप से अभियान शुरू किया गया है.
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक प्रकाश चंद गोगिनेनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन्हें ओडिशा के रास्ते कहीं ओर ले जाने की प्लानिंग थी. लेकिन तस्कर उसमें सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद वे उन्हें जंगल में छोड़कर भाग गए.
फिलहाल, जंगल से मिले पांचों ओरंगुटान को भुवनेश्वर के चिड़ियाघर में रखा गया है. उनमें से तीन की उम्र छह महीने से एक साल के बीच है. उन्हें माहौल में एडस्ट करने के लिए सेब और केले खिलाए जा रहे हैं. साथ ही, शांत रखने के लिए क्लासिकल म्यूजिक बजाया जा रहा है. चिड़ियाघर के उप निदेशक प्रदीप मिरासे ने बचाए गए जानवरों की चौबीसों घंटे उनकी निगरानी की जा रही है. उनमें से एक को बुखार हो गया था, जो गुरुवार को उतर गया.
बताते चलें कि ओरंगुटान भारत के मूल निवासी नहीं हैं. उनका प्राकृतिक आवास मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के जंगलों में है. भारत के ओडिशा से इन देशों की दूरी 3500 से 4500 किमी है. वहां से ये दुर्लभ वानर भारत कैसे पहुंचे, यह सवाल हर किसी को हैरान कर रहा है. अब जांच एजेंसियां इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हैं.