DNA: क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों को मिले सबूत

Red Fort Blast Update: क्या वहशी इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS भारत में पैर पसार रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि दिल्ली बम धमाका मामले में पकड़े गए कई आतंकी तुर्की जाकर ISIS आतंकियों से मिले थे.
DNA on Red Fort Blast Update: देश की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में ऐसे कई खुलासे किए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि ISIS, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठन भारत में अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली ब्लास्ट, कश्मीर में हथियारों की बरामदगी और डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल ने सभी को चौंका दिया है.
कश्मीर के नौगाम इलाके में सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए. इनमें M4 असॉल्ट राइफल, पिस्टल, कारतूस और ग्रेनेड शामिल थे. M4 एक ऐसी राइफल है जो बुलेटप्रूफ जैकेट को भी भेद सकती है, इसलिए इसका मिलना बहुत गंभीर माना जा रहा है.
मौलवी इरफान युवाओं को बनाया था कट्टरपंथी
यही नौगाम वह इलाका है, जहां एक हफ्ते पहले थाने में धमाका हुआ था. इसी क्षेत्र में मस्जिद का इमाम मौलवी इरफान युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करता था. उसकी गतिविधियां सामने आने के बाद NIA ने उसे गिरफ्तार किया.
मौलवी इरफान की पूछताछ में पता चला कि उसने 2022 में ‘अंसार गज़वत उल हिंद’ नाम के संगठन को फिर से जिंदा करने की कोशिश की थी. यह वही संगठन है जिसे 2017 में आतंकी जाकिर मूसा ने शुरू किया था. इरफान ने डॉक्टरों को चुनकर एक नया मॉड्यूल तैयार किया ताकि किसी को शक न हो.
संगठित तरीके से काम करता था डॉक्टर मॉड्यूल
डॉ. मुज़म्मिल, डॉ. अदील और डॉ. उमर पहले से कट्टरपंथी सोच से प्रभावित थे. इरफान ने उनका ब्रेनवॉश किया और उन्हें हमलों के लिए तैयार किया. उन्होंने AK-47 को मस्जिद के अंदर साफ किया, अभ्यास किया और हथियारों का स्टॉक रखने लगे.
जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टरों का यह मॉड्यूल काफी संगठित ढंग से काम करता था. इनके हथियारों में पिस्टल, क्रिंकोव राइफल और कई तरह के गोलाबारूद शामिल थे. उनका लक्ष्य था घाटी में एक नया नेटवर्क खड़ा करना और फिर पूरे देश में हमले करना.
डॉ. मुज़म्मिल ने एक और खतरनाक साजिश रची. उसने फरीदाबाद के एक टैक्सी ड्राइवर के घर पर आटा चक्की लगाई, लेकिन इसमें आटा नहीं, बल्कि विस्फोटक तैयार करने का काम होता था. यूरिया को बारीक पीसा जाता था और उससे IED बनाने की कोशिश की जाती थी.
अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराए केमिकल
मुज़म्मिल ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चुराए और हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा किया. ड्राइवर को यह कहकर धोखा दिया गया कि चक्की उसकी बहन के दहेज के लिए है.
इस नेटवर्क में डॉ. शाहीन नाम की महिला भी शामिल थी. वह मॉड्यूल की "HoD" की तरह काम कर रही थी. उसने 5 अलग-अलग टीमें बनाने की योजना बनाई, जिनमें हर टीम में 5 लोग होते और सभी डॉक्टरों की जिम्मेदारी अलग-अलग तय होती.
NIA की जांच में यह भी सामने आया कि शाहीन और उसके साथियों के खातों में 40 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन हुआ था. पैसे महीने की 25 से 28 तारीख के बीच आते थे और तुरंत निकाल लिए जाते थे. इससे शक होता है कि यह कोई कोडेड ट्रांजैक्शन था.
ISIS कमांडर से मिले थे कश्मीरी आतंकी
डॉ. मुज़म्मिल के फोन से 42 वीडियो मिले जिनमें IED बनाने, ड्रोन हमलों और बम तैयार करने जैसी चीजों की जानकारी थी. ये वीडियो ‘हंजुल्लाह’ नाम के विदेशी हैंडलर ने भेजे थे, जो तुर्किए और सीरिया के नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है.
इतना ही नहीं, 2022 में मुज़म्मिल और उमर तुर्किए भी गए थे, जहां वे एक सीरियाई ISIS कमांडर से मिले. यह कमांडर उन्हें बम बनाने की तकनीक सिखाता था. बाद में ये तकनीकें भारत में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई.
दिल्ली ब्लास्ट और दक्षिण भारत के तीन बड़े धमाकों में कई समानताएं मिलीं. इन सभी में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल, घर पर ही IED बनाने का तरीका और विदेशी हैंडलर के निर्देश एक जैसे थे.
छोटे-छोटे मॉड्यूल बनाकर फैलने की रणनीति
गुजरात में भी ISIS का एक मॉड्यूल पकड़ा गया. ATS ने डॉ. अहमद मोहिउद्दीन को गिरफ्तार किया, जिसके पास ‘रिसिन’ नाम का बेहद जहरीला केमिकल मिला. उसके साथी के घर से ISIS के झंडे भी बरामद हुए. ये लोग अहमदाबाद और बड़े शहरों में हमले की तैयारी कर रहे थे.
इन सभी घटनाओं से साफ है कि भारत पर आतंकी संगठन कई दिशाओं से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और गुजरात हर जगह छोटे-छोटे मॉड्यूल बनाकर फैलने की रणनीति अपनाई जा रही है.
सुरक्षा एजेंसियों की तेज कार्रवाई से कई बड़े हमले टल गए, लेकिन यह चेतावनी है कि आतंकी संगठन भारत में गहराई तक अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं. देश की सुरक्षा व्यवस्था को और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अब पहले से ज्यादा संगठित और तकनीकी तरीके से बढ़ रहा है.
