क्या शिक्षा की आड़ में चल रहा है जमीन कब्जाने का खेल? मुंबई के गोवंडी में 'तहजीब इस्लामिक स्कूलों' पर सवाल

Mumbai School Jihad News: क्या मुंबई में शिक्षा की आड़ में जमीन कब्जाने का खेल चल रहा है? यह सवाल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मुंबई के गोवंडी में 'तहजीब इस्लामिक स्कूलों' पर लैंड जिहाद चल रहा है.
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Mumbai Islamic Tehzeeb School Controversy: मुंबई में कथित अवैध स्कूलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि शहर में 164 स्कूल ऐसे हैं, जो नियमों के खिलाफ चल रहे हैं और इन पर कार्रवाई की जरूरत है. इन स्कूलों को लेकर आरोप है कि स्कूल के नाम पर अवैध निर्माण और जमीन कब्जाने की गतिविधियां चल रही हैं. पिछले एक साल में प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन 164 स्कूलों में बड़ी संख्या अंग्रेजी माध्यम की है. इसके साथ ही मराठी, हिंदी और उर्दू माध्यम के स्कूल भी शामिल हैं.
गोवंडी का मामला–इसी बीच मुंबई के गोवंडी इलाके में 'तहजीब इस्लामिक स्कूल' नाम के एक कथित अवैध स्कूल को लेकर विवाद सामने आया है. किरीट सोमैया ने इस स्कूल का दौरा किया और बीएमएसी अधिकारियों से बातचीत की. BMC अधिकारियों के अनुसार स्कूल को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है सोमवार से इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी.
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप
TT किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि स्कूल के नाम पर अवैध निर्माण और जमीन कब्जा किया गया है. इसमें लैंड माफिया की भूमिका हो सकती है. कुछ मामलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया. मंदिर की जमीन पर कब्जा कर निर्माण किए जाने की बात कही गई. स्कूल के नाम पर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी चलने का दावा है.उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बताते चलें कि मुंबई में गोवंडी इलाके को 'मिनी बांग्लादेश' के रूप में भी जाना जाता है. वहां पर खुले अवैध स्कूलों की संख्या काफी अधिक बताई जा रही है. किरीट सोमैया के अनुसार, गोवंडी में ही लगभग 65 ऐसे कथित अवैध स्कूल हैं, जो बिना किसी मान्यता या अनुमति के चल रहे हैं. इन स्कूलों को भूमाफिया और अवैध कब्जे का जरिया बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
इस मामले में बीएमसी की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सोमवार से तहजीब इस्लामिक स्कूल समेत अन्य चिह्नित अवैध संरचनाओं पर सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी. इनमें सीलिंग और ध्वस्तीकरण कार्रवाई भी शामिल हो सकती है. किरीट सोमैया ने इस पूरे प्रकरण को 'स्कूल जिहाद' करार देते हुए प्रशासन से त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. जिससे शहर में अवैध निर्माण और जमीन कब्जे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके.
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