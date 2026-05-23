क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है? 7 दिन में कैसे बढ़ गए 2 करोड़ फॉलोअर्स!

What is Cockroach Janata Party Controversy: स्वामी विवेकानंद कहते थे, युवा ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है और वे ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य हैं. लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को कुछ मुट्ठी भर लोग कॉकरोच समझ रहे हैं. वो मुट्ठी भर लोग भारत को गटर और युवाओं को कॉकरोच बता रहे हैं. आज हम, उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के देश विरोधी एजेंडे का सच आपके सामने लाएंगे. जो मुट्ठी भर लोग हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच समझते हैं. उन्हें आज हम भारतीय युवाओं की ताकत दिखाएंगे. आज उन्हें पता चलेगा कि भारत के युवा सर्वश्रेष्ठ हैं. आज उन्हें एहसास होना चाहिए कि भारतीय युवाओं की तुलना कॉकरोच से करके उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है.

सात दिनों में 2 करोड़ हो गए फॉलोअर्स

आपको जानना चाहिए कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म सोशल मीडिया पर सिर्फ 7 दिन पहले हुआ. उसे कैसे पाकिस्तान और तुर्किये जैसे भारत विरोधी देशों से भारी तादाद में सपोर्ट मिल रहा है. जिसके फॉलोअर्स 7 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा हो गए. उनमें पाकिस्तानी फॉलोअर्स की संख्या कितनी है. ये भी आज आप जानेंगे.

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है.' भारत का सौभाग्य है कि यहां की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी युवा है. लेकिन दूषित विचारों से भरे कुछ एजेंडाधारी इन युवाओं को टारगेट कर रहे हैं. उनके दिलो-दिमाग में अपनी निकृष्टता का भाव भरने की कोशिश कर रहे हैं. इसी का नतीजा है 'कॉकरोच जनता पार्टी'. वो 'कॉकरोच जनता पार्टी' जो सोशल मीडिया पर 16 मई को बनी और आज सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं. सबसे पहले समझिए कि अचानक सोशल मीडिया पर ये कॉकरोच क्रांति कहां से आई?

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हुआ ये कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी करते हुए कॉकरोच और पैरासाइट शब्द का प्रयोग किया था. उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती. वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं. उन्होंने ऐसे लोगों को समाज के परजीवी भी कहा था.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी से आहत लोगों ने सवाल उठाया. लोग आक्रोशित दिखे तो अगले ही दिन उन्होंने इस पर लिखित स्पष्टीकरण जारी किया. चीफ जस्टिस ने साफ किया कि उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत संदर्भ में पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी आलोचना देश के बेरोजगार युवाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं थी. चीफ जस्टिस ने बकायदा बताया कि उन्हें देश के युवाओं पर गर्व है.

'कॉकरोच जनता पार्टी' का फ्रॉड समझिए

इस बीच सोशल मीडिया पर कॉकरोच ट्रेंड करने लगा. यही मौका देखकर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम के अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे. अब जो हम आपको बता रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा. सोशल मीडिया पर ये अकाउंट अमेरिका में बना. और दूसरी बात ये कि अकाउंट अप्रैल में ही बना था जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया वैसे ही उस अकाउंट का नाम बदलकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' कर दिया गया. किसी भी मेगा सेलिब्रिटी के अकाउंट पर 50 हजार फॉलोअर्स हर दिन बढ़ते हैं.

दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट हो, या किसी बॉलीवुड सुपरस्टार का..किसी को भी एक करोड़ फॉलोअर्स जोड़ने में महीनों लग जाते हैं. लेकिन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के अकाउंट पर हर मिनट 8 हजार से 16 हजार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. छह दिन में ही दो करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए. ये आसाधारण आंकड़ा किसी एजेंडा के बगैर असंभव सा है.

अमेरिका से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट को एक राजनीतिक पार्टी की तरह पेश किया गया. जिस तरह राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं..उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया. इस पार्टी ने अपने आधिकारिक बायो और बयानों में साफ लिखा कि यह युवाओं का, युवाओं द्वारा और युवाओं के लिए है.

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेजों पर सदस्यता के लिए उन युवाओं को तरजीह देने की बात कही है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर चौबीसों घंटे सक्रिय रहते हैं.

ये व्यंग्य नहीं, कुंठा है

एक बार में आपको लगेगा कि ये व्यंग्य है. व्यंगात्मक तरीके से सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया है. लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये व्यंग्य है. ये शत प्रतिशत कुंठा क्लब का एजेंडा है. अगर ये व्यंग्य होता तो 3 घंटे में इसके 30 लाख फोलोअर्स नहीं बनते. अगर ये एडेंजा नहीं होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी के बाद सरकार के खिलाफ ये मोर्चाबंदी नहीं करता. अगर ये एजेंडा नहीं होता तो इसके फॉलोअर्स सिर्फ वही नहीं होते..जो वर्तमान शासन के विरोधी रहे हैं.

इस कॉकरोच जनता पार्टी में कॉकरोच कौन है? किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? देश के युवाओं को लिए. सोचिए..जो कॉकरोच गंदे नालों, कचरे और सड़ते हुए भोजन में रहते हैं. जो अपने पैरों और शरीर पर लाखों बैक्टीरिया लेकर घूमते हैं. जिसकी वजह से इंसानों में गंभीर एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है. उससे देश के नौजवानों की तुलना की जा रही है.

सोचिए, देश के युवाओं को कुछ एजेंडाधारी कितना निकृष्ट समझ रहे हैं. असली व्यंग्य में कभी अपने देश के युवाओं को "कॉकरोच" नहीं बुलाया जाता. व्यंग्य सत्ता पर होता है, नागरिकों की पहचान पर नहीं. व्यंग्य वो होता है जो देश को जगाए. यह वो हथियार है जो भारत के युवाओं को उनकी ही नज़रों में गिराने के लिए बनाया गया है. इसलिए ये व्यंग्य नहीं है. ये एजेंडा है.



डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 'युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी आशा होते हैं'. लेकिन उस शक्ति और उम्मीद की तुलना कुछ एजेंडाधारी लोग कॉकरोच जैसे निकृष्ट जीव से कर रहे हैं. युवाओं की कॉकरोच से तुलना करने वालों के मन में देश के युवाओं के लिए सहानुभूति नहीं, बल्कि घृणा की पराकाष्ठा है.

भारतीय युवाओं को कॉकरोच बताने की साजिश

भारतीय युवाओं से घृणा करने वालों को ये नहीं पता कि जिन भारतीय युवाओं को वो कॉकरोच बताकर अपनी जेन-जी क्रांति की महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं, वो क्या हैं. दूषित मानसिकता वाले ऐसे वैचारिक बेइमानों को ये नहीं पता कि जिन्हें वो कॉकरोच कहकर अपमानित कर रहे हैं, उन युवाओं ने 5-7 सालों में तरक्की की नई परिभाषा गढ़ी है.

साल 2016 तक देश में सिर्फ 500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे. दिसंबर 2025 तक यह आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका है. यानी नौ सालों में 400 गुना वृद्धि हुई है. और यह देश के उन्हीं ऊर्जावान नौजवानों ने किया है, जिन्हें संकीर्ण मानसिकता वाले एजेंडाधारी कॉकरोच समझ रहे हैं.

आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. इन स्टार्टअप्स ने करीब 22 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं. इनमें आईटी, हेल्थकेयर, लाइफ साइंसेज और प्रोफेशनल सेवाएं शामिल हैं.

2021 में भारत में सिर्फ 51 यूनिकॉर्न थे और दिसंबर 2025 के अंत तक यह संख्या 125 हो गई. इन यूनिकॉर्न्स ने मिलकर 11 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. और यह सब उन्हीं युवाओं की बदौलत है, जिन्हें छोटी सोच वाले लोग..कॉकरोच कहकर संबोधित कर रहे हैं. जिन्हें भारत देश नहीं, गटर लगता है.

इन लोगों पर देश को है गर्व

देश के युवा कॉकरोच नहीं हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ हैं. हम उन्हें दुनिया के सबसे बेहतर युवा मानते हैं. और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं मानते, बल्कि पूरी दुनिया भी भारतीय युवाओं की श्रेष्ठता के आगे नतमस्तक है. फोर्ब्स 2000 की सूची में 28 ऐसे भारतीय हैं, जो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं.

सूर्या मिधा और आदर्श हीरेमठ भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ-मेड अरबपति बन चुके हैं. मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. क्या एजेंडाधारी सूर्या मिधा और आदर्श हीरेमठ जैसे भारतीय युवाओं को कॉकरोच समझते हैं?

अपूर्व श्रीवास्तव ने भारत में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क आधारित एक एआई स्टार्टअप की स्थापना की, जिसकी वैल्यूएशन अब एक बिलियन डॉलर से अधिक हो चुकी है.

हिमांशु गुप्ता ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जाकर ClimateAI नाम के एक बेहद क्रांतिकारी स्टार्टअप की सह-स्थापना की. उन्हें वैश्विक स्तर पर ‘फोर्ब्स’ और ‘इकनॉमिक टाइम्स’ की 40 अंडर 40 सूची में स्थान मिल चुका है. क्या इन्हें कुछ एजेंडाधारी लोग कॉकरोच समझते हैं? नहीं. हम इन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं.

दुनिया को दिशा दे रहे भारतीय

अभिनव कुमार बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं. उन्होंने यहीं पर पढ़ाई-लिखाई की. इसके बाद जर्मनी में एक बेहद सफल ब्लॉकचेन डिजिटल वॉलेट कंपनी की स्थापना की और आज उनकी कंपनी की पहुंच दुनिया के 55 से अधिक देशों तक हो चुकी है. यह सब उन्होंने इसलिए मुमकिन किया, क्योंकि उन्होंने दूसरों को कॉकरोच कहकर अपमानित करने की बजाय अपनी श्रेष्ठता पर फोकस किया.

सोचिए, ये हमारे देश के युवा हैं, जो दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं, और उन्हें कुछ विकृत मानसिकता वाले एजेंडाधारी लोग कॉकरोच कहकर संबोधित कर रहे हैं. भारत के सर्वश्रेष्ठ युवाओं को तुच्छ समझने वाला कोई एक अकेला शख्स नहीं है, बल्कि एक पूरा गैंग है. इसमें कोई अमेरिका में बैठा है, कोई जर्मनी में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई भारत में बैठा है. ये सब वैचारिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं.

ये लोग विदेश में बैठकर यहां के युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर रहे हैं. विदेशी चश्मे से देखकर ये साबित करने में जुटे हैं कि भारत में बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है. उन्हें हम बताना चाहते हैं कि हां, भारत में बेरोजगारी है, लेकिन जिस जर्मनी में बैठकर कोई भारतीय युवाओं को ज्ञान दे रहा है, वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है.

जर्मनी में बेरोजगारी पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक स्तर पर पहुंच चुकी है. मई 2025 से फरवरी 2026 के बीच हर महीने औसतन 16 हजार लोग बेरोजगार हो रहे हैं. साढ़े 8 करोड़ से भी कम आबादी वाले जर्मनी में 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं. हालात ऐसे हैं कि वहां युवाओं की कमी के कारण देश चलाने के लिए भारत से लोगों को बुलाना पड़ रहा है. और वहीं से बैठकर कुंठा क्लब का सदस्य उस भारत के युवाओं को ज्ञान दे रहे हैं, जो दुनिया का सबसे युवा देश है.

अमेरिका में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात

कॉकरोच जनता पार्टी का रचनाकार जिस अमेरिका में बैठा है, वहां पिछले एक साल में अमेरिकी मूल के निवासियों में बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. ट्रंप सरकार ने अकेले मार्च में ही 18,000 और एक साल के भीतर 3.5 लाख से अधिक सरकारी पद समाप्त कर दिए हैं.

एविएशन और टेक इंडस्ट्री में अचानक हो रही बड़ी छंटनियों ने हजारों लोगों to रातों-रात बेरोजगार कर दिया है.

गैलप के हालिया सर्वे के अनुसार, 55% अमेरिकी मानते हैं कि वे हर दिन गरीब होते जा रहे हैं. यह पिछले 25 सालों में आर्थिक चिंता का सबसे खराब आंकड़ा है. अमेरिका के 40% हाई स्कूल स्टूडेंट लगातार उदासी और गहरी निराशा में जी रहे हैं.

जिस अमेरिका में बैठकर कॉकरोच पार्टी का फाउंडर भारत को ज्ञान दे रहा है, वहां हर 4 में से 1 युवा क्लिनिकली डिप्रेस्ड है. भारत हर साल करीब 8.5 लाख ग्रेजुएट इंजीनियर तैयार करता है, जबकि अमेरिका में यह संख्या सिर्फ 1.4 लाख के आसपास है. STEM सेक्टर की बात करें, तो भारत से हर साल करीब 25.5 लाख छात्र निकलते हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा सिर्फ 8.25 लाख के करीब है.

सोचिए, उस अमेरिका और जर्मनी में बैठकर एक भारतीय भारत में बेरोजगारी पर ज्ञान दे रहा है. वो भारत के नौजवानों को कॉकरोच कह रहा है. भारत में जेन-जी क्रांति की आग सुलगाने की कोशिश कर रहा है. युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए उनकी भावनाएं भड़का रहा है. मित्रों, जो युवा भारत में पढ़े-लिखे, जिन्हें यहां की व्यवस्था ने इस काबिल बनाया कि वे विदेश जा सकें, वहां पढ़ सकें और काम कर सकें, आज वही लोग विदेश में बैठकर भारत को कॉकरोचों का देश साबित करने में जुटे हैं.

कॉकरोचों की जन्मभूमि है जर्मनी

जर्मनी कॉकरोच की जन्मभूमि बताई जाती है. कॉकरोच की संख्या दुनिया भर में 2 खरब से ज्यादा है. इसकी 4,600 से ज्यादा प्रजातियां हैं. लेकिन इनमें जर्मन कॉकरोच..सबसे ज्यादा फैले हुए हैं. और इसी जर्मनी में बैठकर कुछ लोगों का दिमाग भी कॉकरोच जैसा हो गया है. वो भारतीय युवा की तुलना कॉकरोच से कर रहे हैं.

ऐसा नहीं है कि भारत में सब कुछ अच्छा ही है या भारत किसी स्वर्णकाल में जी रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहां भी कमियां हैं. दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के कारण हमारे यहां गरीबी भी है, भ्रष्टाचार भी है और हर सरकार में कुछ न कुछ दिक्कतें भी रही हैं. पिछले 75 सालों से हम इन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं. इसमें हर सियासी दल के नेताओं का योगदान है. इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं — सभी का योगदान रहा है. सबने अपने-अपने स्तर पर देश के भीतर रहकर योगदान दिया है, विदेश में बैठकर भारतीय युवाओं का अपमान करके नहीं.

अगर विदेश में बैठे कुछ लोगों को लगता है कि भारत में सब ठीक नहीं है, यहां के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और भारतीय युवाओं को सड़क पर उतरकर क्रांति करनी चाहिए या जो लोग बांग्लादेश और नेपाल की तरह जेन-जी क्रांति का सपना देख रहे हैं. उनसे हम कहना चाहते हैं कि यहां के युवाओं को आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है.

जब-जब देश को लगा, जब-जब यहां के युवाओं को लगा कि सड़क पर उतरना चाहिए, वे उतरे हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक क्रांतियां की हैं. इसी देश के युवाओं ने 1974 में जेपी आंदोलन किया और भारत की सत्ता बदल दी. तब तो उन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, जो आज युवाओं को कॉकरोच कहकर अपमानित कर रहे हैं.

अपना भला-बुरा जानते हैं भारतीय युवा

इसी देश में 1990 में मंडल आंदोलन हुआ. तब विदेश में बैठे किसी व्यक्ति ने भारतीय युवाओं को क्रांति करने की सलाह नहीं दी थी. युवाओं को खुद एहसास हुआ और पक्ष-विपक्ष, दोनों के युवा सड़क पर उतर गए.

करीब 15 साल पहले अन्ना आंदोलन हुआ था. देश के युवाओं को लगा कि परिवर्तन चाहिए, इसलिए वे खुद सड़क पर उतर गए. अन्ना आंदोलन में देश के युवा इसलिए नहीं आए थे कि विदेश में बैठे किसी एजेंडाधारी ने उन्हें कॉकरोच या चूहा कहकर उकसाया था.

अभी कुछ दिन पहले NEET पेपर लीक का मामला हुआ. बिना किसी उकसावे के, देश के युवा अपने भविष्य और व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए सड़क पर उतरे और NTA को दोबारा परीक्षा करवाने का आदेश जारी करना पड़ा. इसलिए अगर देश के बाहर बैठकर कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके देश के युवाओं को उकसाएंगे और वे क्रांति करने के लिए सड़क पर उतर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है.

हम फिर से कह रहे हैं कि जो लोग “कॉकरोच जनता पार्टी” टाइप क्रांति कर रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा साध रहे हैं. वे धूर्तता कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है, तो वे खुद जर्मनी और अमेरिका से यहां क्यों नहीं आ जाते? इसी देश ने उनके लिए क्या नहीं किया..पढ़ाया-लिखाया, अवसर दिए — और जब कुछ करने के लायक हुए तो विदेश चले गए. अगर इतनी ही चिंता है देश की, तो आइए, सड़क पर उतरिए, संसद पहुंचिए और युवाओं को लिए स्वर्णिम अवसर तैयार कीजिए.

भारतीय मीडिया निभाता है अपनी जिम्मेदारी

लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे. क्योंकि उन्हें देश की कमियां दिखाकर पैसा कमाना है. और बहाना क्या बनाएंगे? यही कि देश की मेनस्ट्रीम मीडिया सच नहीं दिखाती, सारे मीडिया हाउस एजेंडा चलाते हैं.

तो सुनिए - जब-जब जरूरत पड़ी है, तब-तब देश की मीडिया ने सवाल उठाए हैं, जोर-शोर से उठाए हैं और सरकार से जवाब भी मांगा है. लेकिन आपने अपनी आंखों पर एजेंडा और स्वार्थ का चश्मा लगा रखा है, इसलिए आपको यह दिखाई नहीं देता. जब अभी NEET का पेपर लीक हुआ, तब भी हमने सवाल उठाया और जब 2024 में NEET पेपर लीक हुआ था, तब भी हमने सरकार और व्यवस्था, दोनों पर सवाल उठाए थे.

आपको याद होगा, जब नोएडा के गड्ढे में गिरकर युवराज मेहता की मौत हुई थी, तब हम सभी मीडिया चैनलों ने इस मुद्दे को उठाया था, सरकार से सवाल पूछे थे और उसके बाद कार्रवाई भी हुई थी.

अभी ट्विशा की मौत का मामला चल रहा है. आज ही खबर आई है कि केस CBI को सौंप दिया गया है. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि हम न्यूज चैनल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं.

और सुनिए, आपको शायद याद न हो, लेकिन रेलवे सेफ्टी पर भी हम मीडिया वालों ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार सवाल उठाए हैं. रेल मंत्री से जवाब मांगा है.

पिछले महीने हमने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सवाल उठाए थे और उसके बाद कई राज्यों में कार्रवाई हुई. क्या ये आम लोगों से जुड़ा मुद्दा नहीं था? बिल्कुल था.

कुंठा क्लब की कुंठा दूर क्यों नहीं होती?

हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार का विरोध करने का अधिकार हर किसी को है. किसी पार्टी विशेष का विरोध करने का अधिकार भी हर नागरिक को है, और होना भी चाहिए. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. लेकिन किसी सरकार के विरोध में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए देश के युवाओं की तुलना किसी निकृष्ट जीव से करना तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है. और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला यह तथाकथित ‘कुंठा क्लब’, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर यही करने में जुटा है.

<जो लोग विदेशों में बैठकर भारतीय युवाओं को कॉकरोच कहकर अपमानित कर रहे हैं, उनमें और नॉर्वे के सपेरे संपादकों, जहरीले पत्रकारों में ज्यादा फर्क नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्वे वाले विदेशी होकर भारत पर नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और जर्मनी में बैठे एजेंडाधारी लोग देश के सर्वश्रेष्ठ युवाओं को कॉकरोच कहकर अपमानित कर रहे हैं. दोनों का उद्देश्य एक ही है, भारत और भारतीयों को नीचा दिखाकर पैसा कमाना.

ये जो तथाकथित ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ बनाई गई है और जो लोग उसका वैचारिक समर्थन कर रहे हैं, वही लोग नॉर्वे के जहरीले पत्रकारों को यह मौका देते हैं कि वे भारतीयों पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का दुस्साहस कर सकें. हालांकि, जब नॉर्वे के सपेरे संपादक का सच से सामना हुआ, तो वह गायब हो गया. नस्लभेदी मानसिकता वाले उस नॉर्वे के संपादक ने बहाना बनाकर ज़ी न्यूज से बातचीत करने से मना कर दिया. वह बहाने बनाएगा ही, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है, वह ऐसे ही भागता है.

यह जो तथाकथित “कॉकरोच जनता पार्टी” बनी है, उसे खुलकर विदेशी समर्थन भी मिल रहा है. अमेरिका और ब्रिटेन के अखबारों में इस पर खबरें छप रही हैं. जानते हैं, उन देशों के कुछ अखबार वही लिख रहे हैं, जो कुंठा क्लब के मन में है. कुछ अमेरिकी अखबार इसे “जेन-जी आंदोलन” के तौर पर पेश कर रहे हैं. इसके पीछे भारतीय युवाओं की गहरी निराशा और गुस्से को कारण बताया जा रहा है.

पाकिस्तान-तुर्किये को मिला मौका

कुछ अखबार तो यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि इस तथाकथित “कॉकरोच जनता पार्टी” ने इंस्टाग्राम पर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया. लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता कि बीजेपी सांसद और सिंगर मनोज तिवारी के भी 25 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वहीं पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के भी 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं. तो क्या इससे वे बीजेपी से बड़े हो गए? जो लोग इस तथाकथित “कॉकरोच पार्टी” के फॉलोअर्स की संख्या बताकर उसे क्रांति का पर्याय बना रहे हैं, वे असल में कुंठा क्लब के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं.

इस तथाकथित कॉकरोच पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हुए, ये भी जान लीजिए. इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग बढ़ाने में पाकिस्तान के लोगों की बड़ी भूमिका है. ध्यान से सुनिएगा, इसके फॉलोअर्स में करीब 49 प्रतिशत यानी हर 100 में से 49 अकाउंट पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश और तुर्किये के लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं और इसके नैरेटिव को आगे बढ़ाने में जुटे हैं.

हम फिर दोहरा रहे हैं कि अगर यह सिर्फ व्यंग्य होता, तो फिर लाहौर, ढाका और इस्तांबुल में बैठे लोगों को इससे क्या मतलब होता? लेकिन उन्हें मतलब है, क्योंकि यह सिर्फ व्यंग्य नहीं, बल्कि भारतीय युवाओं को अपमानित करने और भारतीय समाज को भड़काने वाला एक एजेंडा प्रतीत होता है. दुर्भाग्य देखिए कि युवाओं की तुलना एक निकृष्ट जीव से करके, उन्हीं युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है.