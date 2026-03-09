'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा- देश को लगने वाला है झटका

Rahul Gandhi on West Asia Crisis: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब दुनिया पर पड़ने लगा है. इस जंग से दुनिया में तेल-गैस समेत जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं. भारत भी इस बढ़ती महंगाई से अछूता नहीं है. देश में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है. जबकि पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. इस मुद्दे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में संसद को बताया लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ.

'पश्चिमी एशिया संकट से देश को लगने वाला है झटका'

कांग्रेस और INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद के अंदर-बाहर प्रदर्शन करके विरोध जताया. इस दौरान वे 'गल्फ जल रहा है, तेल संकट बढ़ रहा है' जैसे पोस्टर हाथ में लिए हुए थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मुद्दे पर सरकार पर धावा बोला और मीडिया के जरिए कई सवाल पूछे.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'पश्चिम एशिया संकट से कितना नुकसान होगा? एक जबरदस्ती बदलाव की लड़ाई चल रही है. इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा. आपने शेयर बाजार देखा. पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ डील साइन की है. देश को बड़ा झटका लगने वाला है. तो उस पर चर्चा करने में क्या समस्या है? उसके बाद हम अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं.'

'वे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते'

उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, 'क्या पश्चिम एशिया का मामला महत्वपूर्ण नहीं है? ईंधन की कीमत और आर्थिक तबाही चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं? ये जनता के मुद्दे हैं. हम इन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं और चर्चा चाहते हैं... लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते क्योंकि उससे अन्य चीजें निकलकर आएंगी. इससे पीएम की स्थिति सामने आएगी. वे कैसे समझौता कर चुके हैं और कैसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, यह सामने आएगा. इसलिए वे चर्चा नहीं चाहते. आपने देखा कि पीएम संसद से कैसे भाग गए. वे आ नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं.'

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "How much loss would the West Asia crisis cause? A fight towards a paradigm shift is going on. This will cause a major loss to our economy. You saw the stock market. PM Modi has signed the deal with the US. The country is going to…

बताते चलें कि यूएस-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे. जिसमें उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई शीर्ष नेता मारे गए. इसके जवाब में ईरान ने प्रतिशोधी हमले किए और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया. इस जलडमरूमध्य के जरिए करीब 20 फीसदी वैश्विक तेल व्यापार होता है. तब से दोनों पक्षों में लड़ाई भड़की हुई है. जिसके चलते इस रूट से तेल टैंकरों का गुजरना भी एक सप्ताह से ठप पड़ा है. इसकी वजह से भारत समेत दुनियाभर में तेल संकट पसर जाने की आशंका जताई जा रही है.

जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करता है भारत

भारत पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है. देश की कुल जरूरत का करीब 80 प्रतिशत तेल आयात किया जाता है. इसका 40% से अधिक हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है. ऐसे में इस स्ट्रेट में सप्लाई रुकने से देश में ईंधन कीमतें बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं. जिससे महंगाई में बढ़ोतरी और शेयर बाजार में गिरावट आई है.