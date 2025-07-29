/क्या 55 साल बाद फिर बंटने जा रहा पाकिस्तान? पीओके की फौज के खिलाफ डटे हैं हजारों लोग, भारत से कर रहे मदद की गुहार

PoK Protest News in Hindi: वर्ष 1971 में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और उसकी फौज की बर्बरता के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान में बगावत की आग भड़की थी. नतीजा, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और एक नया देश बना- बांग्लादेश. आज 2026 में, इतिहास खुद को दोहरा रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बगावत की ये आग ईस्ट पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भड़की है.
सवाल है कि क्या 55 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है? क्या ये बगावत अब पीओके के भारत में विलय के बाद ही खत्म होगी? हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है और पीओके का भारत में विलय होने वाला है? आपको आगे विस्तार से समझाएंगे. लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कैसे बीते 24 घंटे से पीओके जंग का मैदान बना हुआ है.
पीओके में अवाम अपना हक मांग रही है और बदले में फौज की गोलियां मिल रही है. आम जनता आटा, चावल और बिजली मांग रही है. जबकि फौज उन पर बुलेट की बरसात कर रही है. सरकार और फौज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जब आम जनता सड़कों पर उतरी तो इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए मुनीर जनरल डायर बन गया और पीओके को जलियावाला बाग बना दिया.
रविवार को पीओके के मुजफ्फराबाद, डड्याल, रावलकोट और मीरपुर में जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो पहले से तैयार ने उन पर फायर खोल दिया. अपनी ही अवाम पर फौज ने कितनी गोलियां चलाईं, उसे गिनना भी मुश्किल है.
फौज ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ब्रिज पर कब्जा कर लिया और सामने जो दिखा, उस पर फायरिंग कर दी. मुनीर की आतंकी फौज अजान के वक्त भी नहीं रुकी. फौज जहां लोगों की आवाज को बुलेट से दबा पाई वहां गोली चला दी और जहां लोगों ने फौज को घेर लिया है. वहां लोगों को कुछ बूटों तले कुचल दिया.
पीओके में फौज की फायरिंग में दर्जनों लोग घायल हैं वहीं एक युवक की मौत हो गई है. या यूं कहें कि मुनीर के इशारे पर उसकी हत्या कर दी गई है. बीते करीब एक महीने से जारी इस प्रदर्शन को दबाने के लिए मुनीर की फौज अभी तक 59 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है. मुनीर को लग रहा है कि गोली बंदूक से इस आग को वो शांत कर देगा. लेकिन हर एक मौत के साथ ये आग और ज्यादा धधकती जा रही है.
जब आम जनता इंकलाब के नारे लगाने लग जाए और सरकार और फौज के खिलाफ बागी हो जाए तो समझ जाइये कि वहां विभाजन तय है. ठीक उसी तरह जैसा 55 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था. 55 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान में जो हालात थे. ठीक वैसे ही हालात इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं. ऐसा लग रहा है जैसे 1971 का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है.
#DNAमित्रों | भारत ही बचाएगा...तभी PoK बच पाएगा...मुनीर के 'नरसंहार' पर दुनिया मौन क्यों ?
पाकिस्तान में 1971 का 'रिपीट टेलीकास्ट'#DNA #DNAWithRahulSinha #PoK #Pakistan #India@rahulsinhatv pic.twitter.com/GRk7OatDwF
— Zee News (@ZeeNews) July 6, 2026
जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ईस्ट पाकिस्तान के संसाधनों को लूटकर वेस्ट पाकिस्तान को देती थी. बिल्कुल वैसा ही पीओके के साथ भी किया जा रहा है. पीओके में बने बांधों से पाकिस्तान बिजली बनाता है. लेकिन पीओके खुद अंधेरे में रहता है.
1971 से पहले जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे. आज 55 साल बाद पीओके में भी वैसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं. 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान में आम जनता की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने बर्बरता की थी. आज 2026 में पीओके में वही तस्वीरें दोबारा दिख रही हैं.
जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान में फौज के खिलाफ मुक्ति वाहिनी खड़ी हुई थी. आज पीओके में भी मुक्ति वाहिनी की तर्ज पर एक संस्था खड़ी हो गई है. जिसका नाम है JAAC यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी.
हालांकि, वर्ष 1971 के ईस्ट पाकिस्तान और आज के पीओके में एक अंतर है. ईस्ट पाकिस्तान, अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था. लेकिन पीओके सिर्फ पाकिस्तान से आजादी नहीं बल्कि भारत से विलय चाहता है. पीओके में पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं. पीओके की आम जनता भारत और भारत वासियों से मदद की गुहार लगा रही है.
पीओके को लेकर भारत का रुख साफ है. पीओके भारत का अभिन्न अंग है. ऐसे में इंतजार हो रहा है कि एलओसी के उस पार से मांगी जा रही मदद पर भारत क्या कदम उठाता है. इसकी वजह ये है कि वहां पर हालात सचमुच बहुत खराब हैं. PoK में पाकिस्तान की सरकार और फौज जो नरसंहार कर रही है. उसकी तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार समूह गहरी नींद में सो रहे हैं. उन्हें ये सब नहीं दिख रहा.
कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने वाले बड़े-बड़े मानवाधिकार क्लब पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार पर मौन हैं. पीओके को लेकर लंदन तक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लेकिन इन प्रदर्शनों पर पूरी दुनिया ने आंखों मूंद ली हैं. पीओके को लेकर पूरी दुनिया का डबल स्टैंडर्ड आपको देखना चाहिए.
नॉर्वे की जिस पत्रकार ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रखा था. क्या उन्होंने इस पर एक भी ट्वीट किया. क्या उन्होंने अपने अखबार में कुछ लिखा, नहीं. भारत के खिलाफ बार बार प्रोपेगेंडा करने वाले अल जजीरा ने क्या पीओके के मुसलमानों की आवाज सुनी, नहीं.
खुद को लिबरल पत्रकारिता का बेताज बादशाह कहने वाले BBC ने क्या PoK में कल पाकिस्तानी फौज की बर्बरता पर एक छोटा सा भी आर्टिकल छापा, नहीं. क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने PoK में प्रदर्शन को कुचलने की खबर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की, नहीं.
वर्ष 1971 में भी पूरी दुनिया ने ईस्ट पाकिस्तान को अपने हाल पर छोड़ दिया था. इसका अंजाम क्या हुआ था, वो पूरी दुनिया एक बार नक्शा खोलकर देख सकती है. आज 55 साल बाद पीओके भी उसी मुहाने पर खड़ा है. तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान के इतिहास में विभाजन का नया चैप्टर जल्द ही लिखा जाने वाला है.