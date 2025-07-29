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क्या 55 साल बाद फिर बंटने जा रहा पाकिस्तान? पीओके की फौज के खिलाफ डटे हैं हजारों लोग, भारत से कर रहे मदद की गुहार

PoK Protest Latest Updates: क्या 55 साल बाद पाकिस्तान फिर बंटने जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले 15 दिनों से पीओके में हजारों लोग फौज के खिलाफ डटे हुए हैं. वे अब भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं. कह रहे हैं कि भारत उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप करे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 12:26 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:26 AM IST
क्या 55 साल बाद फिर बंटने जा रहा पाकिस्तान? पीओके की फौज के खिलाफ डटे हैं हजारों लोग, भारत से कर रहे मदद की गुहार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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