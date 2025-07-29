/क्या 55 साल बाद फिर बंटने जा रहा पाकिस्तान? पीओके की फौज के खिलाफ डटे हैं हजारों लोग, भारत से कर रहे मदद की गुहार

पीओके में फौज की फायरिंग में दर्जनों लोग घायल हैं वहीं एक युवक की मौत हो गई है. या यूं कहें कि मुनीर के इशारे पर उसकी हत्या कर दी गई है. बीते करीब एक महीने से जारी इस प्रदर्शन को दबाने के लिए मुनीर की फौज अभी तक 59 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है. मुनीर को लग रहा है कि गोली बंदूक से इस आग को वो शांत कर देगा. लेकिन हर एक मौत के साथ ये आग और ज्यादा धधकती जा रही है.