Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /क्या POK में भड़के जन-आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में टारगेट किलिंग करवा रहा पाकिस्तान? सिंदूर-2 का वक्त आ गया!

क्या POK में भड़के जन-आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में टारगेट किलिंग करवा रहा पाकिस्तान? सिंदूर-2 का वक्त आ गया!

Kulgam Terror Attack: क्या POK में भड़के जन-आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान, हमारे जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग करवा रहा है? यह सवाल कुलगाम में नाम पूछकर 2 हिंदू मजदूरों की हत्या के बाद पूछा जा रहा है. यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अब सिंदूर-2 शुरू करने का वक्त आ गया है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 01:50 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:50 AM IST
क्या POK में भड़के जन-आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में टारगेट किलिंग करवा रहा पाकिस्तान? सिंदूर-2 का वक्त आ गया!

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CTT 2026: सभी 8 सिंगल्स सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने बनाई जगह
2
3
4
5