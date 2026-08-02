/क्या POK में भड़के जन-आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में टारगेट किलिंग करवा रहा पाकिस्तान? सिंदूर-2 का वक्त आ गया!

Jammu Kashmir Kulgam Terror Attack: कश्मीर में बेकसूरों की हत्या करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा पाठ पढ़ाने का वक्त आ गया है. इसकी वजह ये है कि कश्मीर में एक बार फिर पहलगाम के पैटर्न पर आतंकी हमला किया गया है. इस्लामाबाद पर PoK भारी पड़ने लगा तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फिर से कश्मीर दिखने लगा.
कश्मीर में एक बार फिर पहलगाम जैसी टारगेट किलिंग की गई है. इस बार पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने कश्मीर के कुलगाम में आतंकी साजिश को अंजाम दिया. यहां पर ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों को गोली मारी गई. सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले दोनों मजदूरों का नाम पूछा. उनका कार्ड देखा . फिर गोली मार दी.
यानी जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई. ठीक उसी पैटर्न पर परिवार का पेट पालने कश्मीर आए दो मजदूरों की कायर आतंकियों ने जान ले ली. आज आपको समझना चाहिए कि अचानक कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं. इनका पीओके में चल रहे पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन से क्या संबंध है. लेकिन पहले पूरी घटना समझिए.
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे ये आतंकी हमला हुआ. दो आतंकवादी बाइक पर सवार होकर ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे मजदूरों के पास पहुंचे थे. वहां पर आतंकियों ने मजदूरों से नाम पूछा, उनके कार्ड देखे. इसके बाद पिस्टल से दो हिंदू मजदूरों को गोली मारी और फरार हो गए.
जिन मजदूरों को गोली मारी गई. उनकी पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपेंद्र के रूप में हुई है. दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे. आतंकियों के जाने के बाद साथी दोनों मजदूरों को अस्पताल लेकर गए. एक मजदूर की मौके पर मौत हो चुकी थी.
दूसरे ने आज सुबह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस आतंकी वारदात की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने ली है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय ऑपरेटिव मोहम्मद लतीफ उर्फ लतीफ भट का हाथ होने की आशंका है. लतीफ भट पिछले साल ही टीआरएफ से जुड़ा था.
इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. ईंट भट्ठों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रोजी रोटी की तलाश में देश के अलग अलग राज्यों से हजारों मजदूर कुछ महीनों के लिए ऐसे ईंट भट्ठों पर आते हैं. इन मजदूरों की कुशलता से कश्मीर में ईंट की जरूरतें पूरी होती हैं . इस हमले की कश्मीर के नेताओं और लोगों ने भी निंदा की है.
कश्मीर में इन मजदूरों की हत्या से स्थानीय लोग भी नाराज़ हैं. मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इसकी निंदा की है. हर साल पूरे देश से गर्मी के मौसम में 30 से 45 हजार मजदूर जम्मू कश्मीर में ईंट भट्ठे पर काम करने आते हैं और कुछ महीने काम करके लौट जाते हैं. इनकी बनाई ईंट यहां कंस्ट्रक्शन के काम आती है. इसीलिए कश्मीर इनकी हत्या से गुस्से में है.
इससे पहले अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की हत्या की गई थी. लेकिन सवाल उठता है, अचानक कश्मीर में कायराना आतंकी हमले क्यों शुरू किए गए. तो इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं. आसिम मुनीर की आंतकी सेना से जुड़ रहे हैं.
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— Zee News (@ZeeNews) August 1, 2026
आपको याद होगा कि पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को एक भाषण दिया था. उसने अपने नफरती भाषण से पाकिस्तान के मुसलमानों को याद दिलाई थी कि वो हर लिहाज से हिंदुओं से अलग हैं. मुसलमान, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते. इसीलिए पाकिस्तान बना और ये कहानी पाकिस्तानियों को हमेशा अपने बच्चों को सुनानी चाहिए.
इस जहरीले बयान के एक हफ्ते के अंदर पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने वाली आतंकी वारदात हुई. इस बार इसी पैटर्न पर कुलगाम में धर्म पूछकर दो हिंदू मजदूरों की हत्या की गई. इस आतंकी हमले से ठीक पहले भी मुनीर के एक शागिर्द ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था. आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए.
पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उसने अफगानिस्तान के मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमरी के भारत में दिए गए एक बयान का जिक्र किया. इस बयान में अफगानिस्तान के मंत्री ने भारत और अफगानिस्तान के डीएनए को एक बताया था. इससे बौखलाए पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान को भी गैर-इस्लामी करार दे दिया था.
कुल मिलाकर बात ये है कि भारत में हिंदू रहते हैं तो उनसे दोस्ती करने वालों को पाकिस्तान की आतंकी सेना..मुसलमान मानने को तैयार नहीं है. ये बौखलाहट बताती है कि पाकिस्तान की आतंकी सेना हिंदुओं से कितनी नफरत करती है.
अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के खिलाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी जहर उगला और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कुलगाम में हिंदुओं पर फिर से हमला हो गया. जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसका आका और पाकिस्तान की आतंकी सेना का मोहरा लश्कर चीफ हाफिज सईद पाकिस्तान में ही फल फूल रहा है.
अब आप समझिए कि पाकिस्तान, भारत में आतंकी हमले करवाने का रिस्क क्यों ले रहा है. जबकि उसको पता है कि इसके जवाब में उसकी बुरी तरह पिटाई हो सकती है. इसकी वजह है पाकिस्तान के अंदर पनप रहा आक्रोश, जो अवैध कब्जे वाले पीओके और बलोचिस्तान के साथ साथ इस्लामाबाद और लाहौर तक दिख रहा है.
भारत में आतंकी हमले करवाकर पाकिस्तान की सेना पीओके में चल रहे नरसंहार से भी ध्यान हटाना चाहती है. जहां की स्थितियां अब शहबाज और मुनीर से संभल नहीं रहीं. पीओके में नरसंहार के बाद भड़की गुस्से की आग इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच गई है. यहां रहने वाले कश्मीरियों ने बगैर किसी डर के बड़े प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. पीओके के झंडों के साथ ये प्रदर्शन इस्लामाबाद में किया जा रहा है. इस्लामाबाद में मुनीर की आतंकी सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ इंकलाब का एलान किया गया है.
पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ पीओके के समर्थन में ये नारे कश्मीरी, इस्लामाबाद और लाहौर में लगा रहे हैं. जो बताता है कि पाकिस्तान के नरसंहार से अब पीओके को डर नहीं लग रहा. पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान भी टूटने के लिए तैयार है. अब आसिम मुनीर का साला और पाकिस्तान का गृहमंत्री ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी भी मान रहा है कि पाकिस्तान में सिस्टम फेल हो चुका है.
जब पाकिस्तान का गृहमंत्री खुद स्वीकार कर रहा है कि मुल्क में सिस्टम ढह चुका है तो पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं. सोचिए, पाकिस्तान के बुरे हाल का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है. ज्यादातर पाकिस्तानी मानते हैं कि मुल्क का सिस्टम फेल हो चुका है.
विशेषज्ञों के मुताबिक मुल्क की नाकामी से उबल रहे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान अब कश्मीर में आतंकी हमले करवा रहा है ताकि भारत से तनाव बढ़ाकर वो नाराज लोगों का ध्यान भटका सके. इसीलिए इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान अब कश्मीर में आतंकी हमले की साजिशों को तेज कर सकता है.
इससे पहले पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. अब कुलगाम के गुनहगारों को तलाश करके उनको खत्म करने की तैयारी भी शुरू हो गई है. यानी भारत पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने को तैयार है.