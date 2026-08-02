/क्या POK में भड़के जन-आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में टारगेट किलिंग करवा रहा पाकिस्तान? सिंदूर-2 का वक्त आ गया!

भारत में आतंकी हमले करवाकर पाकिस्तान की सेना पीओके में चल रहे नरसंहार से भी ध्यान हटाना चाहती है. जहां की स्थितियां अब शहबाज और मुनीर से संभल नहीं रहीं. पीओके में नरसंहार के बाद भड़की गुस्से की आग इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंच गई है. यहां रहने वाले कश्मीरियों ने बगैर ​किसी डर के बड़े प्रदर्शन शुरू कर​ दिए हैं. पीओके के झंडों के साथ ये प्रदर्शन इस्लामाबाद में किया जा रहा है. इस्लामाबाद में मुनीर की आतंकी सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ इंकलाब का एलान किया गया है.