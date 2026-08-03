बिहार में NDA का विकल्प क्या अब प्रशांत किशोर हैं? बांकीपुर में PK की जीत से क्यों उड़ी तेजस्वी की नींद, बता रहे BJP की 'B' टीम

कई बार ऐसा हुआ है जब उपचुनाव में हारी हुई सीट अगले चुनाव में पार्टियां जीत जाती है. फिलहाल बीजेपी हार पर विमर्श कर रही है. हालांकि हार के बाद विमर्श सिर्फ बीजेपी के खेमे में ही नहीं हो रहा है, विपक्ष के खेमे में भी हो रहा है. क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी से कहीं ज्यादा विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव के लिए झटका है. तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को प्रशांत किशोर की एक-चौथाई वोट भी नहीं मिले. सोचिए, जो पार्टी 10 महीने पहले हुए चुनाव में दूसरे नंबर पर थी, उस पार्टी के उसी कैंडिडेट को सिर्फ 14 हजार वोट ही मिल पाए. इसका मतलब है कि आरजेडी के वोट प्रशांत किशोर को ट्रांसफर हुए हैं.