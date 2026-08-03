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बिहार में NDA का विकल्प क्या अब प्रशांत किशोर हैं? बांकीपुर में PK की जीत से क्यों उड़ी तेजस्वी की नींद, बता रहे BJP की 'B' टीम

Assembly by-election 2026 result news: बिहार में NDA का विकल्प क्या अब प्रशांत किशोर बन गए हैं? यह सवाल बांकीपुर असेंबली सीट के चुनाव में PK की जोरदार जीत के बाद तेजी से उछल रहा है. कहा जा रहा है इस जीत से परेशान तेजस्वी की नींद उड़ गई है. वे अब पीके को BJP की 'B' टीम बताकर खारिज करने में लगे हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 03, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:47 PM IST
बिहार में NDA का विकल्प क्या अब प्रशांत किशोर हैं? बांकीपुर में PK की जीत से क्यों उड़ी तेजस्वी की नींद, बता रहे BJP की 'B' टीम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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