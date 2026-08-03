बिहार में NDA का विकल्प क्या अब प्रशांत किशोर हैं? बांकीपुर में PK की जीत से क्यों उड़ी तेजस्वी की नींद, बता रहे BJP की 'B' टीम

Bankipur Assembly by-election 2026 result news: आचार्य चाणक्य का मानना था कि "राजनीति में एक पराजय भी कई विजयों से अधिक शिक्षा और चर्चा का कारण बन सकती है." तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आए. इनमें से चाणक्य के पाटलिपुत्र में ही हुई एक सियासी हार की चर्चा सबसे अधिक हो रही है.
देश के तीन राज्यों की जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से एक पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट भी है. 1995 से बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार जीत रही थी. लेकिन तीन दशक बाद पहली बार बीजेपी यह सीट हार गई. जिस सीट पर बीजेपी, लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में नहीं हारी, वह सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए हार गई. पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है और बीजेपी अपनी सरकार की नाक के नीचे चुनाव हार गई है.
प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को हराकर नई सियासी लकीर खींच दी है. जिसे बीजेपी सबसे सुरक्षित सीट मान रही थी, वहां प्रशांत किशोर ने जिस तरह झटका दिया, वह न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकेत है, बल्कि विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा संदेश है. इसलिए बांकीपुर में सियासी हार की चर्चा सबसे अधिक है. और हमने अपने विश्लेषण की शुरुआत भी बांकीपुर के परिणाम से की है.
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने शानदार जीत हासिल की है. उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19 हजार से भी अधिक वोट से हरा दिया. प्रशांत किशोर को 63 हजार से अधिक वोट मिले. जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 44 हजार से थोड़ा अधिक वोट हासिल हुए. राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट रेखा कुमारी को सिर्फ 14 हजार वोट मिले.
यह प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन की पहली चुनावी जीत है. यह उनकी पार्टी जन सुराज की भी पहली जीत है. 2025 के चुनाव में पहली बार जन सुराज चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बहुत बुरी तरह पराजित हुई थी. उपचुनाव में जन सुराज और प्रशांत किशोर ने चुनावी राजनीति में अपनी विजय-यात्रा वहां से शुरू की है, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता था. इसलिए जीत के बाद उनके समर्थक उत्साहित हैं.
प्रशांत किशोर भी अत्यधिक उत्साहित हैं. जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का प्रयास है. अपनी और पार्टी की पहली जीत के बाद प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास अति पर है. यह वही प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए थे. तब उन्होंने 'अदृश्य शक्तियों' का जिक्र करते हुए कहा था कि ऐसी पार्टियां भी लाखों वोट पा गईं, जिन्हें जमीन पर कोई जानता तक नहीं था.
यह उनके लिए हैरान करने वाली बात थी. मतलब सीधे तौर पर भले ही नहीं लेकिन परोक्ष रूप से प्रशांत किशोर ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा था. लेकिन आज, जब वे जीत गए हैं, तो न उस अदृश्य शक्ति का जिक्र है और न ही ईवीएम को लेकर कोई सवाल. आज जीत के बाद उनके निशाने पर ईवीएम नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हैं.
इसमें दो राय नहीं है कि यह बीजेपी के लिए, विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए, बहुत बड़ा झटका है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए यह पहला उपचुनाव था. यह उपचुनाव पटना की उस सीट पर हुआ, जहां वे रहते हैं और जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है. कायदे से सम्राट चौधरी को चाहिए था कि वे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते.
नितिन नबीन पटना से निकलकर दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं. उनका फोकस अब राष्ट्रीय स्तर पर है. और पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर अपनी क्षमता साबित कर दी थी. अब बारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की थी. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला उपचुनाव होने के कारण यह व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी बड़ी परीक्षा थी. लेकिन उस अग्निपरीक्षा में सम्राट चौधरी पूरी तरह विफल हो गए. सम्राट चौधरी को इसलिए अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि 1995 के बाद पहली बार वहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा था.
#DNAमित्रों | क्या संदेश के लिए.. 'सिर्फ एक सीट काफी है'? बिहार में NDA का विकल्प.. तेजस्वी नहीं PK?
PK के 'सम्राट हटाओ अभियान' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #PrashantKishor #Bankipur #Bihar @rahulsinhatv | @PrashantKishor pic.twitter.com/7MhBjydmeU
— Zee News (@ZeeNews) August 3, 2026
2025 में बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन ने जीत हासिल की थी. 2010, 2015 और 2020 में भी नितिन नवीन ने वहीं से चुनाव लड़ा और जीता था. 2010 से पहले यह पटना पश्चिम विधानसभा सीट का हिस्सा था. 2008 में परिसीमन के बाद यह बांकीपुर विधानसभा सीट बनी. लेकिन जब यह पटना पश्चिम सीट थी, तब भी 2006 में नितिन नवीन ने वहां से उपचुनाव जीता था. उससे पहले 1995 से लेकर 2005 तक नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से चुनाव जीतते रहे थे.
2020 में तो शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वे नितिन नवीन को नहीं हरा पाए थे. जब तक नितिन नवीन पटना में रहे, तब तक बांकीपुर बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट रही. लेकिन जैसे ही वे पटना से निकलकर केंद्र की राजनीति में गए, पिछले तीन दशकों में पहली बार उस परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया. लेकिन बांकीपुर की जनता को यह स्वीकार नहीं हुआ. तो क्या, बांकीपुर के लोगों ने बीजेपी को ये संदेश दिया है कि अगर नवीन नहीं होंगे तो BJP से दूसरा कोई नहीं होगा?
नितिन नवीन और उनके परिवार ने तीन दशकों में ये विश्वास कमाया है. उनके परिवार से बाहर के लोगों को टिकट दिया गया तो लोगों को स्वीकार नहीं हुआ. भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है.
हिमाचल प्रदेश के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा सीट पर नरिंदर ब्रागटा 6 बार बीजेपी के विधायक रहे थे. 2021 के उपचुनाव में बीजेपी ने उनके परिवार को नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया. लेकिन बीजेपी कैंडिडेट नीलम सरैक को जनता ने स्वीकार नहीं किया.
पंजाब के जालंधर सीट पर कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी 24 साल तक जीतते रहे. उनके निधन के बाद मई 2023 उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने उनकी पत्नी कर्मजीत कौर को टिकट ना देकर चरणजीत सिंह चन्नी को चुनावी मैदान में उतारा लेकिन कांग्रेस के गढ़ में पंजाब के पूर्व सीएम चुनाव हार गए.
इस बार बीजेपी ने बांकीपुर में भी यही किया था. नितिन नवीन के परिवार से बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया था. कैंडिडेट दो बार बदला भी गया. ऐसे में रिस्क बड़ा था. तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए थी. लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहते हुए भी बांकीपुर सीट को बचा नहीं पाए. जबकि प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव अभियान में सीधे सम्राट चौधरी की प्रशासनिक क्षमता, साख और उनके मुख्यमंत्री के चेहरे को निशाना बनाया था.
'भरत तिवारी एनकाउंटर' के बाद पटना के पारंपरिक कोर सवर्ण मतदाताओं के एक बड़े हिस्से में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी थी. समय रहते हुए सम्राट चौधरी इस नाराजगी को भांप नहीं पाए. बांकीपुर पटना का कोचिंग और कॉलेजों का हब है. हाल ही में हुए NEET पेपर लीक विवाद और परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों में भारी असंतोष था.
लोगों की इस नाराजगी का अंदाज़ा सम्राट चौधरी को भी होना चाहिए था, लेकिन वो इसे आंकने में पूरी तरह से फेल हो गए. और यही कारण है कि जीतने के बाद प्रशांत किशोर के टारगेट पर सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा हैं. वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. बिहार में पहली चुनावी जीत के बाद पीके ने एक तरह से 'सम्राट हटाओ अभियान' शुरू कर दिया है. हालांकि सीएम सम्राट चौधरी ने राजनीतिक शिष्टाचार दिखाते हुए प्रशांत किशोर की जीत पर उन्हें बधाई दी है. बांकीपुर हारने के बाद बीजेपी आत्ममंथन करने की बात कर रही है.
ये सच है कि प्रशांत किशोर की ये बड़ी सफलता है लेकिन दूसरा सच यह भी है कि ये उपचुनाव में मिली जीत है. और उपचुनाव की जीत-हार का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है. आपको याद होगा 10 महीने पहले हुए चुनाव में प्रशांत किशोर ने 238 उम्मीदवार उतारे थे जिनमें से जनसुराज के 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. केवल 2 उम्मीदवार ही ऐसे थे जो चुनाव हारने के बावजूद अपनी जमानत सुरक्षित रखने में सफल रहे. इसलिए अगले चुनाव में प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी.
कई बार ऐसा हुआ है जब उपचुनाव में हारी हुई सीट अगले चुनाव में पार्टियां जीत जाती है. फिलहाल बीजेपी हार पर विमर्श कर रही है. हालांकि हार के बाद विमर्श सिर्फ बीजेपी के खेमे में ही नहीं हो रहा है, विपक्ष के खेमे में भी हो रहा है. क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी से कहीं ज्यादा विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव के लिए झटका है. तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को प्रशांत किशोर की एक-चौथाई वोट भी नहीं मिले. सोचिए, जो पार्टी 10 महीने पहले हुए चुनाव में दूसरे नंबर पर थी, उस पार्टी के उसी कैंडिडेट को सिर्फ 14 हजार वोट ही मिल पाए. इसका मतलब है कि आरजेडी के वोट प्रशांत किशोर को ट्रांसफर हुए हैं.
प्रशांत किशोर अपनी 'जन सुराज' नीति के तहत लगातार मुसलमानों और पिछड़ों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने की बात करते रहे हैं. इस चुनाव में हुए वोट ट्रांसफर का संकेत साफ है कि लोगों का पीके पर विश्वास बढ़ रहा है. इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा.
अब तक तेजस्वी यादव और विपक्ष खुद को बिहार में NDA के खिलाफ एकमात्र मजबूत और स्वाभाविक विकल्प के रूप में पेश करते आए हैं. लेकिन पीके की जीत तेजस्वी की 'युवाओं के इकलौते नेता' वाली छवि के लिए बड़ी चुनौती होगी.
विपक्ष अब तक जातिगत जनगणना और आरक्षण के इर्द-गिर्द अपनी राजनीति केंद्रित रखता आया है. प्रशांत किशोर विधानसभा के भीतर और बाहर शिक्षा, पलायन, रोजगार और स्थानीय सुराज जैसे बुनियादी मुद्दों पर आक्रामक ढंग से बात करेंगे.
प्रशांत किशोर ने इस शहरी सीट को जीतकर यह दिखा दिया है कि वे बीजेपी के सवर्ण और मध्यवर्गीय कोर वोटर को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं. इसलिए कांग्रेस को भी नुकसान होगा. राष्ट्रीय जनता दल को भी अंदाजा है कि पीके की जीत उनके लिए खतरे की घंटी है. इसलिए आरजेडी ये साबित करने में जुट गई है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही प्रायोजित नेता हैं. इसमें दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी से ज्यादा विपक्ष को परेशान कर रही है.
डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था, 'लोकतंत्र में हार-जीत अंतिम नहीं होती. यह जनता का आदेश है, जिसका सम्मान होना चाहिए. जो आज हारे हैं, वे कल जीत सकते हैं, बशर्ते वे जनता के कल्याण के लिए काम करना न छोड़ें.'
पटना में बीजेपी अपनी सुरक्षित सीट हार गई, तो मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब रही. एमपी में भी बीजेपी की सरकार है और वहां भी बीजेपी उपचुनाव हार गई है. दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने फिर से जीत हासिल की है. कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6 हजार से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को शिकस्त दी है.
कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 66 हजार से अधिक वोट मिले, जबकि नरोत्तम मिश्रा की जगह जिस आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया था, उन्हें 61 हजार से भी कम वोट मिले. दतिया में 2023 में कांग्रेस के ही राजेंद्र भारती ने बीजेपी के डॉ. नरोत्तम मिश्रा को परास्त किया था. लेकिन अप्रैल 2026 में बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई थी, जिसके कारण यहां उपचुनाव कराना पड़ा.
लेकिन बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया था. नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीते थे. ऐसे में टिकट कटने से वे नाराज हो गए थे. उनकी नाराजगी को पार्टी ने कम करने की कोशिश की, फिर भी बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई. हालांकि 2023 के मुकाबले बीजेपी की हार का अंतर थोड़ा कम हुआ है. दतिया में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है तो बीजेपी इस हार पर चिंतन करने की बात कर रही है.
दतिया में कांग्रेस ने सिर्फ अपनी सीट बचाई है. इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होगा. लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं. बीजेपी की सरकार गुजरात में भी है और वहां भी मांजलपुर में उपचुनाव के नतीजे आए हैं. मांजलपुर से बीजेपी के लिए शुभ समाचार आया है. बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्रभाई पटेल ने जबरदस्त जीत हासिल की है.
मांजलपुर में बीजेपी के सतेंद्रभाई पटेल को 55 हजार से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को 25 हजार से भी कम वोट मिले. बीजेपी ने साढ़े 30 हजार के भारी अंतर से ये जीत हासिल की है.मांजलपुर सीट पर उपचुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि वहां के बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. योगेश पटेल ने मांजलपुर से लगातार तीन बार चुनाव जीता था.