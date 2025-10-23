जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं अपने दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!

Toothbrush Bacteria: आपके टूथब्रश में लाखों-करोड़ों बैक्टीरिया छिपे होते हैं, जो हर ब्रशिंग के साथ आपके मुंह में पहुंच जाते हैं. एक रिसर्च में पाया गया है कि नए टूथब्रश में भी बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं.
Dirty Toothbrush: आपने ये तो जरूर सुना होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है... लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या आपके टूथब्रश में बैक्टीरिया है!
आप हर सुबह ये सोचते होंगे कि ब्रश करने के बाद आपके मुंह में मौजूद किटाणु मर जाते होंगे. बैक्टीरिया का सफाया हो जाता होगा, लेकिन आपके टूथब्रश के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.
एक रिसर्च में ये सामने आया है कि आपका टूथब्रश लाखों-करोड़ों बैक्टीरिया का घर है. आपके टूथब्रश में 10 लाख से लेकर सवा करोड़ बैक्टीरिया और फंगस की अलग-अलग प्रजातियां मौजूद होती हैं. कई बैक्टेरिया तो पुराने रेशों की दरारों में घुस जाते हैं और ये बैक्टीरिया पानी से धोने पर साफ नहीं होते हैं.
जब आप ब्रश करते हैं तो ये सारे बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर जाते हैं. जो लोग दिन में दो बार ब्रश करते हैं, उनका इन बैक्टीरिया से दिन में दो बार आमना-सामना होता है. हर दिन टूथब्रश के गीला होने की वजह से इसमें बैक्टीरिया पनपते रहते हैं. ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हर दिन नया टूथब्रश खरीदना चाहिए. तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये भी कोई सही उपाय नहीं है.
ब्राज़ील में किए गए एक अध्ययन में 40 नए टूथब्रशों की जांच की गई थी, जो अलग-अलग कंपनियों से खरीदे गए थे. नतीजे में पाया गया कि उनमें से आधे पहले से ही कई तरह के बैक्टीरिया से संक्रमित थे. नए और पुराने दोनों टूथब्रश में बैक्टीरिया हैं तो ऐसे में करें क्या. इस शोध में बैक्टेरिया से छुटकारा के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं.
शोधकर्ताओं का सुझाव है कि एक प्रतिशत सिरके का घोल बैक्टीरिया घटाने का सबसे असरदार तरीका हो सकता है. लेकिन इससे ब्रश पर हल्का स्वाद रह जाता है जो अगली बार ब्रश करते समय ख़राब लग सकता है. ब्रश के सिरे को एंटिसेप्टिक माउथवॉश में पांच से दस मिनट तक भिगोना भी प्रभावी तरीका है. अमेरिकन डेंटल असोसिएशन जैसे संस्थान हर तीन महीने में टूथब्रश बदलने की सलाह देते हैं.
तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो आप उनसे उलटा पूछ सकते हैं कि क्या आपके टूथब्रश में बैक्टेरिया है?
