सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ग्राफिक में दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 सांसदों का एक अलग गुट केंद्र में NDA को समर्थन देने जा रहा है.यह दावा दिल्‍ली में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच सामने आया है और इसमें कई प्रमुख TMC नेताओं और नए चुने गए सांसदों के नाम शामिल हैं. वायरल इमेज के अनुसार, इस कथित गुट में काकोली दस्तीदार, शताब्दी रॉय, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, प्रतिमा मंडल, बापी हलदर, माला रॉय, सुदीप बंद्योपाध्याय, प्रसून बनर्जी, जून मालिया, शर्मिला सरकार, असित कुमार मल, मिताली बाग, दीपक अधिकारी (देव), कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, यूसुफ पठान, रचना बनर्जी, अबू ताहिर खान और सौगत रॉय शामिल हैं. वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि इन 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के भीतर NDA सरकार का समर्थन करने के लिए एक अलग गुट बनाया है. हालांकि, लिस्ट में शामिल किसी भी नेता या TMC नेतृत्व की ओर से ऐसे किसी कदम के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.