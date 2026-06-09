Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /TMC में उठी भंवर में फंस गए यूसुफ पठान? कांग्रेस नेता ने भी सुना दिया 2024 का किस्‍सा

TMC में उठी 'भंवर' में फंस गए यूसुफ पठान? कांग्रेस नेता ने भी सुना दिया 2024 का किस्‍सा

Yusuf Pathan: लोकसभा में भी काकोली घोष दस्‍तीदार के नेतृत्‍व में 20 सांसदों के बगावती गुट ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है. मंगलवार को इस गुट के लोकसभा स्‍पीकर से मुलाकात की संभावना है. इन 20 नामों की लिस्‍ट में क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान का नाम भी शुमार बताया जा रहा है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 09, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:54 AM IST
TMC में उठी 'भंवर' में फंस गए यूसुफ पठान? कांग्रेस नेता ने भी सुना दिया 2024 का किस्‍सा

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET Re-Exam 2026: NTA का 'मिशन चक्रव्यूह', जानें क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम?
NEET Re-Exam 20266 min ago
2
चांदी का भाव25 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi31 min ago
4
China Property Scam35 min ago
5
Bulldozer Action in Ghaziabad39 min ago