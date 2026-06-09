ममता बनर्जी की चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में नित नई टूट की खबरें आ रही हैं. लोकसभा में भी काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों के बगावती गुट ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है. मंगलवार को इस गुट के लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की संभावना है. इन 20 नामों की लिस्ट में क्रिकेटर से राजनेता बने यूसुफ पठान का नाम भी शुमार बताया जा रहा है. दरअसल काकोली घोष ने संकेत दिए थे कि यूसुफ पठान भी उनके साथ एनडीए को सपोर्ट करने को तैयार हैं. इस संभावना को उस वक्त बल मिला जब टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने यूसुफ पठान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि क्या ये सही है कि आप अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं...कुछ तो साहस दिखाओ... यूसुफ पठान ने आधिकारक रूप से इस मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं कहा है.
ये नया विवाद ऐसे वक्त पर आया है जब कुछ दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के माध्यम से पठान के पास संदेश भेजा गया कि वह अपनी बहरामपुर सीट से इस्तीफा दे दें. ऐसा होने की स्थिति में ममता बनर्जी के लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि, 6 जून को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो बयान में पठान ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं और साफ किया कि न तो बनर्जी और न ही पार्टी के किसी अधिकारी ने उनसे कभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा की थी.
पठान ने कहा, 'कुछ समय से यह खबर वायरल हो रही है कि ममता बनर्जी ने मुझसे बहरामपुर लोकसभा सीट से सांसद पद से इस्तीफा देने को कहा है ताकि वह वहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकें. ममता बनर्जी ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा है.' इस विवाद पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने बनर्जी की ओर से पठान से संभावित इस्तीफे के बारे में बात की थी. गांगुली ने कहा कि न तो बनर्जी ने उनसे कोई संदेश पहुंचाने का अनुरोध किया था और न ही उन्होंने ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए पठान से संपर्क किया था. उन्होंने इन आरोपों को झूठा बताया और मीडिया संगठनों से रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने का आग्रह किया.
अधीर रंजन चौधरी के तीखे बोल
पठान पर चल रही बहस के बीच बहरामपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लिया था. चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए दावा किया कि TMC ने पठान को सिर्फ बहरामपुर निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें हराने के मकसद से मैदान में उतारा था.
चौधरी ने आरोप लगाया, 'मुझे हराने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके उन्हें तैनात किया गया था. वह खुद (ममता बनर्जी) वहां गईं, इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया और मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते हुए प्रचार शुरू किया...'आप इतने सालों से हिंदुओं को वोट देते आ रहे हैं. इस बार, उन्हें वोट दें.'
अधीर रंजन दरअसल ये कहना चाहते हैं कि टीएमसी और ममता बनर्जी का यूसुफ पठान पर दांव लगाना काम नहीं आया, क्योंकि वो भी संकट के समय ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं.
कीर्ति आजाद ने साधा बीजेपी पर निशाना
इन सबके बीच टीएमसी के एक अन्य सांसद कीर्ति आजाद ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि TMC के 20 सांसदों का एक अलग गुट NDA को समर्थन देने जा रहा है. उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा फैलाई गई फर्जी और मनगढ़ंत लिस्ट बताया.
X पर कीर्ति आजाद ने दावा किया कि पार्टी के भीतर फूट डालने की कोशिश नाकाम हो गई है और कहा कि लिस्ट में शामिल कई सांसदों ने पहले ही ऐसे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है. आजाद ने X पर लिखा, 'यह फर्जी और मनगढ़ंत लिस्ट BJP ने फैलाई है' इनमें से छह लोगों ने साफ तौर पर किसी भी दस्तावेज/कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है. ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है...'
This fake and fabricated list has been floated by the BJP.
Six out of these have categorically denied to have signed on any documents/papers.
Operation Lotus has failed.
Amit Shah has failed pic.twitter.com/y713JyWHKp
— Kirti Azad (@KirtiAzaad) June 9, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ग्राफिक में दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 सांसदों का एक अलग गुट केंद्र में NDA को समर्थन देने जा रहा है.यह दावा दिल्ली में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच सामने आया है और इसमें कई प्रमुख TMC नेताओं और नए चुने गए सांसदों के नाम शामिल हैं. वायरल इमेज के अनुसार, इस कथित गुट में काकोली दस्तीदार, शताब्दी रॉय, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, प्रतिमा मंडल, बापी हलदर, माला रॉय, सुदीप बंद्योपाध्याय, प्रसून बनर्जी, जून मालिया, शर्मिला सरकार, असित कुमार मल, मिताली बाग, दीपक अधिकारी (देव), कालीपदा सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, यूसुफ पठान, रचना बनर्जी, अबू ताहिर खान और सौगत रॉय शामिल हैं. वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि इन 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के भीतर NDA सरकार का समर्थन करने के लिए एक अलग गुट बनाया है. हालांकि, लिस्ट में शामिल किसी भी नेता या TMC नेतृत्व की ओर से ऐसे किसी कदम के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.