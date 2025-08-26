गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव, हर गली दिखती है स्मार्ट
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव, हर गली दिखती है स्मार्ट

Ishwariya Smart Village: गुजरात के अमरेली जिले का ईश्वरिया गांव '100% स्मार्ट विलेज' बनकर देशभर में मिसाल पेश कर रहा है. यहां आरसीसी सड़कें, सीसीटीवी कैमरे, एलईडी स्ट्रीट लाइट, आधुनिक बस स्टैंड, पार्क, खेल मैदान और सामुदायिक भवन जैसी शहरी सुविधाएं मौजूद हैं. चलिए इस गांव के बारे में तफसील से जानते हैं.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:47 PM IST
100 Percent Smart Village: एक वक्त था जब गांव के लोगों को पढ़ाई, इलाज या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कोसों दूर शहर जाना पड़ता था. लेकिन, अब हालात बदल गए हैं. गांवों में भी तेजी से विकास हो रहा है. यहां एजुकेशन, हेल्थ और जरूरियात की चीजों की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है. अच्छी सड़कें और बेहतर ट्रांसपोर्ट की वजह से शहर तक पहुंचना भी आसान हो गया है. इसी तरह का एक गांव इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस गांव ने शहर को पीछे छोड़ दिया है.

हम जिस गांव की की बात कर रहे हैं वो गुजरात के अमरेली जिले का इश्वरिया गांव है. इस गांव को आज सबसे विकसित गांवों में गिना जाता है. यह गांव '100% स्मार्ट विलेज' का दर्जा हासिल कर चुका है. ईश्वरीय गांव खासियत ये है कि यहां की हर गली आरसीसी या डामर सड़कों से पक्की है, जिन पर पेवर ब्लॉक लगे हैं. ताकि मानसून के दौरान जलभराव न हो. ग्रामीणों और विजिटर्स के लिए सड़कों पर बेंच लगी हैं, जबकि एक आधुनिक बस स्टैंड छायादार बैठने की जगह और साफ-सुथरी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम

पूरा गांव सीसीटीवी कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी में रहता है, जिससे क्राइम पर कंट्रोल रहता है. एलईडी स्ट्रीट लाइटें रातों को रौशन करती हैं.  यहां तक कि पुरानी बावड़ियों का भी जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे वाटर सोर्सेस को बनाए रखते हुए विरासत को संरक्षित किया गया है. गांव के बीच में मौजूद एक सामुदायिक भवन में अब विवाह समारोह, धार्मिक समारोह और सोशल इवेंट्स आयोजित होते हैं.

हर पेड़ पर पक्षियों के लिए पानी का बर्तन 

इसके अलावा गांव में बच्चों के खेलने के मैदान, बड़ों के बैठने की जगह और हरी-भरी हरियाली वाले पार्क यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. इस गांव के लोगों की सबसे खास बात यह है कि ये विकास से आगे बढ़कर काम करते हैं. गांव के हर पेड़ में पक्षियों के लिए एक छोटा सा पानी का बर्तन होता है, जो गर्मियों को गौरैया और अन्य प्रजातियों के लिए जीवन रेखा बना देता है. नियमित रूप से पौधे लगाने और पानी देने की दिनचर्या पर्यावरण को ताजा और जानदार बनाए रखती है.

भजनों से दिन की शुरूआत

गांव में हर सुबह की शुरुआत लाउडस्पीकरों पर बजने वाले भक्तिमय भजनों से होती है. यहां हर त्योहार एकता के साथ मनाए जाते हैं. गांव के मुखिया बाबूभाई सावजीभाई वामजा बताते हैं कि 'ईश्वरिया एक 100 फीसदी स्मार्ट गांव है. इसकी सुविधाएं, यूनिटी और दूरदर्शिता पूरे अमरेली तालुका को प्रेरित करती है. आज यह दूसरे गांवों के लिए एक आदर्श बन गया है.' ईश्वरीय गांव एक बेहतरीन मिसाल है. अगर सामूहिक कोशिश, दूरदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी हो तो कुछ भी मुमकिन है.

