पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'

Jammu Kashmir news: जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के ज़रिए भेजे गए ड्रग्स को पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने बरामद किया है. बरामद की गई हीरोइन की मात्रा लगभग 5 किलो बताई जा रही है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है. आरएसपुरा के एसएचओ रवी परिहार के मुताबिक पुलिस को बीती रात इनपुट मिला कि बिधिपुर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है. खबर मिलते ही पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, इस दौरान हीरोइन के 10 पैकेट बरामद किए गए.

पांच किलो हिरोइन बरामदगी के मायने समझिए

हर पैकेट का वज़न लगभग 500 ग्राम है, यानी कुल 5 किलो हीरोइन जब्त की गई है. परिहार ने कहा, 'सर्दियों में खराब मौसम का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं और पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. रात में नाके और तलाशी अभियान भी और तेज़ किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- गाजियाबाद से छोटे देश को ASEAN में एंट्री, 14 साल बाद पूरा हुआ सपना, पढ़िए इनसाइड स्टोरी

हर साजिश करेंगे नाकाम: DIG

डीआईजी बीएसएफ आरएसपुरा सेक्टर ने कहा, 'ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है. पाकिस्तान लगातार ड्रोन के ज़रिए नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उनके हर मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं. चाहे धुंध हो या ठंड का मौसम, हमारे जवान पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं.' सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं ताकि ड्रोन ड्रॉपिंग से जुड़े किसी और सुराग को पकड़ा जा सके.

ये भी पढ़ें- ​1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां पहुंचे उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा