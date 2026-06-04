ISI की नई साजिश! जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट

सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिए गए कुछ OGW के पास से मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के सदस्यता कार्ड भी बरामद किए हैं. उसके बाद इस मामले में खुफिया एजेंसियों और जांच पड़ताल कर यह पता लगाया है कि यह ISI नई चाल है.
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खुफिया एजेंसियों ने ISI के काम करने के नए तरीके का खुलासा किया है. इसके तहत ISI अपने 'स्लीपर सेल' OGW सुरक्षा बलों की पकड़ से बचाने के लिए उन्हें जम्मू-कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों में घुसा रही है. ISI के काम करने के इस नए तरीके का खुलासा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर की सभी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों को ISI के नए निर्देश के बारे में आगाह किया है. ISI ने अपने स्लीपर सेल को निर्देश दिया है कि वे मुख्य धारा की पार्टियों की सदस्यता लेकर उनमें घुसपैठ करें, ताकि वे सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर रह सकें. इसके अलावा उन्हें अपना राष्ट्र-विरोधी एजेंडा जारी रखने और मुख्य धारा की पार्टियों के कामकाज और योजनाओं पर भी कड़ी नज़र रखने को कहा गया है. उनका पहला निशाना BJP जैसी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टियां हैं.
इस खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है. साथ ही वे उन लोगों की जानकारी (विवरण) की भी जांच कर रहे हैं, जो हाल ही में मुख्य धारा की पार्टियों में शामिल हुए हैं या शामिल होने की प्रक्रिया में हैं. राजनीतिक पार्टियों को भी सलाह दी गई है कि वे पिछले कुछ महीनों में शामिल हुए सभी नए सदस्यों और भविष्य में शामिल होने वाले संभावित सदस्यों के बैकग्राउंड और पहचान की पूरी तरह से जांच करें.
खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) अपने ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) नेटवर्क और यहां तक कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को भी मुख्य धारा की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ करने का निर्देश दे रही है.
सूत्रों के अनुसार यह ISI की एक नई ऑपरेशनल रणनीति है, जिसके तहत वह 1990 के दशक में उभरे, लेकिन अब निष्क्रिय हो चुके स्थानीय आतंकी संगठनों को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद आतंकी गतिविधियों को 'स्थानीय' प्रकृति का दिखाना है, ताकि पाकिस्तान की सीधी संलिप्तता को छिपाया जा सके और यह पता लगाना मुश्किल हो जाए कि इन गतिविधियों के पीछे किसका हाथ है. उनका मकसद मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के कामकाज और योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना भी है.
BJP नेताओं का मानना है कि बड़ी संख्या में OGW BJP में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, या उन्हें उनके आकाओं द्वारा पार्टी में शामिल होने का निर्देश दिया गया हो सकता है. पार्टी नेताओं के अनुसार BJP से जुड़े लोगों पर अक्सर कम शक किया जाता है, जिससे यह पार्टी ऐसी घुसपैठ की कोशिशों के लिए एक संभावित निशाना बन जाती है.
BJP जम्मू-कश्मीर के मुख्य प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है. पाकिस्तान की ISI जम्मू-कश्मीर में अपने नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, खासकर तब से जब पुलिस, सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की लगातार कोशिशों की वजह से उसके स्लीपर सेल पर भारी दबाव पड़ा है. इनमें से कई OGW अब राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें BJP भी शामिल है. हमारी पार्टी में किसी को भी शामिल करने से पहले हमारे पास एक मज़बूत सिस्टम मौजूद है. हम सुरक्षा एजेंसियों से फीडबैक लेते हैं और अपनी खुद की वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी पूरी करते हैं. हालांकि कोई भी हमारे टोल-फ्री नंबर के ज़रिए पार्टी कार्ड हासिल कर सकता है, लेकिन हम इसे पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल होना नहीं मानते. सदस्यता तभी मानी जाती है जब कोई व्यक्ति खुद आकर शामिल होता है और ज़रूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करता है.
अल्ताफ ने कहा कि इस बात की चिंता है कि कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों में इसलिए शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वे उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकें, उनके एजेंडे को समझ सकें, या फिर राजनीतिक नेताओं की आवाजाही पर भी नज़र रख सकें. ऐसे तत्व अपने गलत इरादों के लिए राजनीतिक मंचों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. हम सुरक्षा एजेंसियों के शुक्रगुज़ार हैं कि वे एक कदम आगे रहीं और इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. सभी राजनीतिक पार्टियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे नए शामिल होने वाले लोगों के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतें.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी की यह ज़िम्मेदारी है कि वह अपने साथ जुड़ने के इच्छुक लोगों के बैकग्राउंड की अच्छी तरह से जांच करे. साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से यह मानती रही है कि हर कश्मीरी को मुख्य धारा की लोकतांत्रिक राजनीति में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. यह प्रक्रिया अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए, बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती या दबाव के. हमें इस बात का भी भरोसा है कि सुरक्षा बल ज़मीनी हालात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और राजनीतिक तथा सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. वे किसी भी तरह की चिंता या समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.
खुफिया एजेंसियां उन लॉजिस्टिक नेटवर्क को खत्म करने पर काम कर रही हैं जिन्हें फिर से सक्रिय हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ खुफिया एजेंसियां भी यह मान रही हैं कि ISI का यह नया तरीका चिंताजनक है, क्योंकि अगर ये स्लीपर सेल मुख्य धारा की राजनीति में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं और मुख्य धारा की राजनीति के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं.
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