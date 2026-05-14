भारत में ISI की बड़ी साजिश नाकाम! शहजाद भट्टी गैंग के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड, 300 से ज्यादा संदिग्ध राउंडअप

Shahzad Bhatti: भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान ISI से जुड़े कथित गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ देशभर में बड़ा ऑपरेशन चलाया. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 300 से ज्यादा संदिग्धों को राउंडअप किया गया. जांच में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और IED ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़े तार सामने आए हैं.
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ISI: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े कथित गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है. सूत्रों के मुताबिक, बीती रात से शुरू हुए पैन इंडिया ऑपरेशन में Delhi Police, हरियाणा STF और कई केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर देशभर में छापेमारी की. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को राउंडअप किया गया है.
सूत्रों के अनुसार, पंजाब में पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों से 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया. वहीं हरियाणा STF ने पूरे राज्य से करीब 90 युवकों को राउंडअप किया. दिल्ली पुलिस ने भी करीब 20 संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. एजेंसियों का कहना है कि इन युवकों की काउंसलिंग की जा रही है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट करवाए जा रहे हैं.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठा कथित गैंगस्टर शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को अपने नेटवर्क में जोड़ने की कोशिश कर रहा था. सूत्रों के अनुसार, युवाओं को पैसे का लालच देकर बड़े टास्क दिए जा रहे थे. इनमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, संवेदनशील जगहों की रेकी और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने जैसे काम शामिल थे. एजेंसियों को 500 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले थे, जिसके बाद यह बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया.
सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में बैठे ISI से जुड़े आबिद जट्ट और अजमल गुजर सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय युवाओं की भर्ती कर रहे थे. रिक्रूटमेंट के बाद इन युवाओं की बातचीत कथित तौर पर शहजाद भट्टी से करवाई जाती थी. इसके बाद उन्हें अलग-अलग टास्क और पैसों का लालच दिया जाता था.
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सूत्रों के मुताबिक, जालंधर में BSF चौक के पास हुए स्कूटी IED ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों के तार भी शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं. जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने IED में इस्तेमाल सिम कार्ड का इस्तेमाल खुद किया था. सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी है. इसके अलावा अमृतसर में सेना के कैंप के पास हुए IED ब्लास्ट के तार भी इसी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं. फिलहाल केंद्रीय एजेंसियां और पंजाब पुलिस पूरे मॉड्यूल की गहराई से जांच कर रही हैं.
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