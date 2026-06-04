72 घंटों की छापेमारी, स्पेशल सेल और... महाराष्ट्र से दबोचा गया हुजैफा; ISI-अंडरवर्ल्ड से था कनेक्शन

Mumbai News: मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित मॉड्यूल की जांच में गिरफ्तार आरोपी हुजैफा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज महाराष्ट्र से दिल्ली लेकर पहुंचेगी. वो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था.
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Mumbai News: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े कथित मॉड्यूल की जांच में गिरफ्तार आरोपी हुजैफा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज महाराष्ट्र से दिल्ली लेकर पहुंचेगी. जांच एजेंसियों के अनुसार, हुजैफा इस मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके आरोपियों तौकीर और अरबाज के साथ दिल्ली आने की तैयारी में था. आरोप है कि दिल्ली पहुंचने के बाद वह एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था.
शुरुआती जांच में सामने आया है कि हुजैफा कथित तौर पर ISI हैंडलर यावर खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी मुन्ना झिंगाड़ा के सीधे संपर्क में था. जांच एजेंसियों का दावा है कि इन्हीं के आदेश पर आतंकी साजिश तैयार की गई थी. दिल्ली पहुंचने के बाद स्पेशल सेल हुजैफा से आगे की पूछताछ करेगी. पूछताछ के दौरान मॉड्यूल के अन्य सदस्यों, फंडिंग नेटवर्क और कथित साजिश से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. हुफैजा को दबोचने के लिए लगातार 72 घंटों से छापेमारी चल रही थी. हुफैजा की गिरफ्तारी को देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.
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