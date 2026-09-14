'भारतीय संस्कृति में Non-Veg का स्थान नहीं', इस्लामिक स्कॉलर का राहुल गांधी को जवाब; कांग्रेस नेता के पोस्ट से बढ़ा सियासी पारा

Rahul Gandhi News: नई दिल्ली में पिछले दिनों हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शाकाहारी भोजन परोसे जाने को लेकर देश में सियासी घमासान छिड़ गया है. डिनर में केवल वेज खाने को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गाधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. राहुल गांधी के तंज के बाद एक नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया. इस बीच इस्लामिक स्कॉलर ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार किया है.
दरअसल, हाल में ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छोले-भटूरे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि 80 प्रतिशत भारतीय मांसाहारी हैं. भारतीय मांसाहारी खाना स्वादिष्ट होता है. मेरी बहन के बनाए छोले भटूरे भी स्वादिष्ट होते हैं. राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता को घेरना शुरू कर दिया. अब इस मुद्दे पर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत कासमी ने कहा कि भारत सनातन की भूमि है. सनातन सभ्यता और संस्कृति में मांसाहारी भोजन का कोई स्थान नहीं है. मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी की सोच कैसी है या उन्हें क्या हो गया है. अगर वह मांसाहारी भोजन करना चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है. उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हर देश ऐसे मौकों का इस्तेमाल अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को दिखाने के लिए करता है.
इस्लामिक स्कॉलर की ओर से कहा गया कि भारत सनातन की भूमि है और मांसाहारी भोजन सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है. भारत ने दुनिया के सामने अपनी परंपराओं और संस्कृति का प्रदर्शन भी किया है. राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि 'ब्रिक्स' ने खुद दिखाया है कि भारत कितना शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री मोदी कितने मजबूत नेता हैं. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को एक सलाह भी दी और कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) ओच्छी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से उनका कद ही छोटा होता है.
वहीं, इस साक्षात्कार के दौरान मुफ्ती वजाहत कासमी ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की घोषणा का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यूसीसी देश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाएगा. दुनिया भर के सभी विकसित और शिक्षित देशों में यूसीसी लागू है. 'एक देश, एक कानून और एक संविधान' होना चाहिए और पूरे देश में एक ही व्यवस्था लागू होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि देश में अलग-अलग पर्सनल लॉ नहीं होने चाहिए. एनडीए सरकार फैसले लेने में मजबूत और असरदार है, इसलिए हमें उम्मीद है कि उसके कार्यकाल में पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा. हम इसका स्वागत करते हैं.
इधर, पश्चिम बंगाल में 252 मदरसों के बंद होने पर कासमी ने कहा कि मदरसा धार्मिक शिक्षा की जगह है. मदरसों को लेकर राजनीति की जा रही हैं, जिससे कई दुविधाएं पैदा हो गई हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के दौरान ममता बनर्जी ने मुसलमानों को इतनी छूट दे दी थी, कि उन्होंने गैर-कानूनी जगहों पर और गैर-कानूनी तरीकों से मस्जिदों का निर्माण कर लिए.
इसी साक्षात्कार के दौरान इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि एनडीए सरकार की एक खासियत है कि वह कानून के अनुरूप काम करती है. ऐसे में मदरसे और मस्जिदें तोड़ी या हटाई जा रही हैं, जो गैर-कानूनी हैं. मुसलमानों को NDA सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए. गैर-कानूनी तरीके से मस्जिदों या मदरसों का निर्माण करना ठीक नहीं है. (इनपुट-आईएएनएस)