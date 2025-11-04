महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर का नाम बदलकर हो गया 'ईश्वरपुर'

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की औपचारिक घोषणा कर दी है. राज्य सरकार ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार, अब इस्लामपुर नगर परिषद का नाम बदलकर ईश्वरपुर नगर परिषद कर दिया गया है. यह निर्णय केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के नाम परिवर्तन प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद लिया गया. राज्य सरकार ने लंबे समय से इस बदलाव का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसे हाल ही में स्वीकृति मिली. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अधिसूचना जारी होने के साथ ही नया नाम ईश्वरपुर अब आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है.

विपक्ष ने सरकार पर लगाया था गंभीर आरोप

इससे पहले 18 जुलाई 2025 को सरकार ने ऑफिशियल तौर पर बताया था कि इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया जाएगा. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यह फैसला राज्य सरकार का एक एजेंडा है, जो धुव्रीकरण के लिए किया जा रहा है. इसके तहत महाराष्ट्र की दक्षिणपंथी सरकार कई स्थानों के नाम बदलने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग नई नहीं है. यह मांग सबसे पहले साल 1986 में उठी थी. तब से लेकर अब तक कई बार यह मुद्दा सामने आता रहा है. हाल ही में यह मांग फिर से शिव प्रतिष्ठान नाम के संगठन ने उठाई. इस संगठन की अगुवाई कट्टर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता संभाझी भिडे करते है. शिव प्रतिष्ठान संगठन ने सांगली कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें इस्लामपुर का नाम बदलने की मांग की गई थी. संगठन ने चेतावनी दी थी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.