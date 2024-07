Adhir Ranjan Chowdhury: तब जाना कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं... क्या कांग्रेस में अलग-थलग पड़े? लगातार क्यों सियासी बम फोड़ रहे अधीर

Bengal Congress Politics: अधीर रंजन चौधरी ने आखिरकार मंगलवार शाम को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से वह इस पद पर अस्थायी तौर से काम देख रहे थे और एक दिन अचानक पार्टी की मीटिंग में उन्हें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो जाने की जानकारी मिली. हालांकि, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले से ही उनके बयान बंगाल और उसके बाहर सियासी बम फोड़ने वाले रहे हैं.

जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने मैं अस्थायी हो गया...

अपने पद से इस्तीफे के बाद एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ''...जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने, कांग्रेस के संविधान के मुताबिक, देश में पार्टी के बाकी सभी पद अस्थायी हो गए. यहां तक ​​कि मेरा पद भी अस्थायी हो गया...जबकि चुनाव चल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेलीविजन पर कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो मुझे बाहर रखा जाएगा, जिससे मैं परेशान हो गया. चुनाव नतीजे पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए अच्छे नहीं थे, भले ही मैं अस्थायी पार्टी अध्यक्ष था, यह मेरी जिम्मेदारी थी जिसके बाद मैंने खड़गे जी से कहा कि अगर संभव हो तो आप मेरी जगह किसी और को ले सकते हैं..."

अधीर रंजन की बुलाई बैठक में उन्हें ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहा गया

उन्होंने आगे कहा, '' इस बीच एआईसीसी ने मुझे पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाने के लिए सूचित किया क्योंकि पार्टी दो प्रस्ताव पारित करना चाहती थी... सबको पता था कि बैठक मेरी अध्यक्षता में बुलाई गई थी और मैं अभी भी पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, लेकिन बैठक के दौरान गुलाम अली मीर ने संबोधित करते हुए मेरे बारे में कहा कि पूर्व अध्यक्ष (पश्चिम बंगाल कांग्रेस के) भी यहां हैं. उस समय मुझे पता चला कि मैं पद पर नहीं हूं.”

#WATCH | Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, "...The day Mallikarjun Kharge became the party president, all other posts of the party in the country became temporary, according to the Constitution of the party. Even my post became temporary...While the election was… pic.twitter.com/FeNrNxg2zy

— ANI (@ANI) July 30, 2024