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Hindi Newsदेशक्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप जग लाडकी, तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला; छोटी सी चूक और फिर...

क्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप 'जग लाडकी', तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला; छोटी सी चूक और फिर...

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का सीधा असर पूरे दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई पर भी पड़ा है. इस बीच एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है. UAE के फुजैराह ऑयल टर्मिनल पर एक भारतीय शिप कच्चा तेल लोड कर रहा था, उसी वक्त वहां पर हमला हुआ. हालांकि, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:24 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

US-Israel and Iran War Updates: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का आज 16वां दिन है. अमेरिका- इजरायल ने संयु्क्त रूप से 28 फरवरी को तेहरान को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान की ओर जवाबी कार्रवाई की गई. ईरान खाड़ी में स्थिति कई अमेरिकी सैन्यबेसों पर बारी-बारी से हमला किया, जिसके बाद पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात हो गए हैं. इस तनाव के कारण खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल लाने में दुनियाभर के देशों को दिक्कत हो रही है. इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. 

दरअसल, रविवार (15 मार्च) को भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ने बताया कि शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ था. जिस दौरान वहां पर हमला हुआ भारतीय झंडे वाला शिप जग लाड़की वहां पर कच्चा तेल लोड कर रहा था. हालांकि, गनीमत रही कि शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. 

जहाज पर मौजूद सभी स्टाफ सुरक्षित 

भारत के झंडे लगे जग लाड़की शिप पर मौजूद सभी स्टाफ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं. यह जहाज यूएई के इस बंदरगाह से तेल लेकर सुरक्षित तरीके से चल चुका है. इस शिप में करीब 80,800 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लोड किया गया है. पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में भारतीय जहाज पर हमले की जानकारी दी गई. इस बयान में कहा गया कि 14 मार्च 2026 को एक भारतीय झंडे वाला शिप जग लाडकी यूएई के फुजैराह सिंगल प्वाइंट मूरिंग पर क्रूड ऑयल लोड कर रहा था. इसी दौरान इस तेल टर्मिनल पर हमला हुआ.

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यह भी पढ़ें: US-इजरायल को छोड़कर किसके लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट, क्यों इस रास्ते से गुजरने से कतरा रहे हैं जहाज? ट्रंप ने किससे मांगी मदद

होर्मुज स्ट्रेट से निकला तीसरा भारतीय जहाज 

जहां एक ओर दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई में बाधा आई है, तो दूसरी ओर भारत अपनी कूटनीति में सफलता हासिल करता नजर आ रहा है. जंग के कारण भले ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया हो, लेकिन तेहरान की ओर से भारत के झंडे लगे जहाजों को जाने की अनुमति मिल गई है. एक हालिया बयान में ईरान की ओर से कहा गया था कि वह दुश्मन देशों के जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरने देगा, जिसमें इजरायल और अमेरिका शामिल हैं. 

इन सब के बीच रविवार को सुबह कच्चा तेल कर संयुक्त अरब अमीरात से भारत रवाना हुआ जग लाडकी जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला तीसरा भारतीय जहाज बना है. इससे पहले शनिवार को शिवालिक और नंदा देवी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया था. इन दोनों शिप पर भारी मात्रा में एलपीजी लोड थे. इससे पहले भी एक जहाज ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया था. 

यह भी पढ़ें: क्या हमले में चल बसे मोजतबा खामेनेई? डोनाल्ड ट्रंप के दावे से मची सनसनी, ईरान के विदेश मंत्री ने दिया जवाब

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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