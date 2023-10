इजरायल ने फिर दिए सबूत- हमास ने ही किया अस्पताल पर हमला..7000 में 400 रॉकेट गाजा में ही गिराए

Gaza Hospital Attack: इजरायल-हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. इसके बाद हमास और इजरायल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि यह रॉकेट उनकी तरफ से आया है. इसके बाद पूरी दुनिया को समझ नहीं आया कि आखिर अस्पताल पर हमला कैसे हो गया. अब इजरायल लगातार इस बात का सबूत दे रहा है कि ये रॉकेट हमास की तरफ से गिराया गया है और ये एक मिसफायर रॉकेट था. इसी कड़ी में उसने एक मैप भी जारी किया और दावा किया है कि फिलिस्तीनी आतंकी समूह ने इजरायल पर 7000 से अधिक रॉकेट दागे हैं. इन 7000 रॉकेट में से 400 से अधिक मिसफायर होकर गाजा में ही गिर गए हैं.

तस्वीर शेयर करते हुए दावा



दरअसल, अमेरिका में इजरायल के दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया है कि गाजा में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों ने इजरायल पर 7000 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए हैं. 400 से अधिक असफल होकर गाजा में गिरे. यह मैप उनमें से कुछ को दिखाता है. हर रॉकेट दागे जाने के साथ, हमास का इरादा इजरायलियों को मारने और फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का है. यह दोहरा युद्ध अपराध है. अमेरिका में इजरायल के दूतावास ने बकायदा एक तस्वीर अपने सुबूत के पक्ष में पेश की है.

Since the Hamas massacre, Palestinian terror groups in Gaza have launched 7000+ rockets at Israel.

Over 400 misfired and landed in Gaza. This map shows some of them.

With every rocket fired, Hamas intends to kill Israelis and puts Palestinian civilians in harm’s way.

THIS IS A… pic.twitter.com/rjp6TQRSSc

— Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 19, 2023