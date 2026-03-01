'ये हमले बंद नहीं हुए तो...', खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत

Owaisi on Khamenei Death: शनिवार (28 फरवरी 2026) को इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. इजरायल ने खामेनेई के घर को निशाना बनाते हुए हमला किया था. ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाइयों की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी निंदा की.

एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने चेतावनी दी है कि अगर ये सभी हमले बंद नहीं हुए, तो पूरा क्षेत्र अस्थिरता की चपेट में आ जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ओवैसी ने हमलों की निंदा की और इनको एक अनैतिक कृत्य करार दिया है. इसके अलावा प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

ओवैसी ने किया पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हैदराबाद सांसद और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि ट्रंप इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले सरासर निंदनीय है. यह तब और भी ज्यादा निंदनीय है जब ईरान और अमेरिका जिनेवा में बैठक कर रहे थे. ईरान भर में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें एक गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले में मारे गए 108 लोग भी शामिल हैं. अयातुल्ला खामेनेई की हत्या एक अनैतिक और गैरकानूनी कृत्य है.

ईरान पर हमले बंद होने चाहिए'

अपनी पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि ईरान पर हमले जल्द से जल्द बंद होने चाहिए, अन्यथा पूरा क्षेत्र अस्थिरता की चपेट में आ जाएगा. हमें याद रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं. ओवैसी ने पाकिस्तानी कवि मुहम्मद इकबाल की एक प्रसिद्ध उर्दू शेर भी लिखी थी, जिसमें यह संदेश दिया गया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है. ओवैसी ने लिखा,"मौत को समझे हैं ग़ाफ़िल इख़्तितम-ए-ज़िंदगी है ये शाम-ए-ज़िंदगी सुबह-ए-दवाम-ए-ज़िंदगी."

अफगानी हमले पर क्या कहा

इजरायल-अमेरिका के ईरान पर हमले के अलावा ओवैसी ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की आक्रामकता की भी आलोचना की और कहा कि दोनों घटनाएं दर्शाती हैं कि ये दोनों राष्ट्र अपने-अपने पड़ोस में आक्रामकता और उपद्रव की ताकतें हैं. कहा कि ईरान पर इजरायल का हमला और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला हमें दिखाता है कि इजरायल और पाकिस्तान अपने-अपने पड़ोस में आक्रामकता और उपद्रव की ताकतें हैं.

इजरायली हमले में खामेनेई की मौत

गौरतलब है कि शनिवार (28 फरवरी) को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में 86 वर्षीय अली खामेनेई की मौत हो गई. इजरायल की ओर से दागी गईं मिसाइलों ने खामेनेई के घर को निशाना बनाया. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान में खामेनेई का आवास पूरी तरह नष्ट हो गया है. ईरानी मीडिया ने रविवार को बताया कि इन हमलों में खामेनेई की बेटी, पोती, दामाद और बहू की भी मौत हुई है. दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने एक साथ 200 से अधिक लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला किया था.

