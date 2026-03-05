Ayatollah Ali Khamenei​: भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर जताया शोक, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव

Ayatollah Ali Khamenei: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के निधन पर भारत ने शोक जताया है. खामेनेई के निधन के 6 दिन बाद भारत विदेश सचिव विक्रम मिसरी दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए.
Israel Iran War News: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के निधन के छठे दिन भारत ने शोक व्यक्त किया है. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे, जहां पर उन्होंने कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए. दरअसल, शनिवार (28 फरवरी) को US-इजरायल के ईरान पर हवाई हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी. अपने सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद तेहरान बदले की आग में धधक रहा है और इजरायल के साथ उन खाड़ी देशों पर भी मिसाइलें दाग रहा है, जहां-जहां अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद हैं.
इजरायली हमले और ईरान के पलटवार ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में ढकेल दिया है. ईरान 10 से अधिक खाड़ी देशों को निशाना बना चुका है. इस जंग में ईरान में 1045 नागरिक और सैन्यकर्मियों की मौत हुई है. बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. इधर, ईरान ने कहा है कि वह अपने नेता की हत्या का बदला लेगा. बता दें कि खामेनेई की मौत की जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया की ओर से 1 मार्च को दी गई थी.
इजरयली हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के लोगों के लिए एक न्याय बताया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि इतिहास के सबसे क्रूर लोगों में से एक खामेनेई की मौत हो गई है. यह न केवल ईरान की जनता के लिए न्याय है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के उन सभी देशों के लोगों के लिए भी न्याय है, जिन्हें खामेनेई ने मार डाला या प्रताड़ित किया.
हैरान करने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग की आग अब श्रीलंका के समुद्री तट तक पहुंच गई है. बुधवार को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत को डुबा दिया. इस युद्धपोत में 150 से अधिक लोग सवार थे. जिसमें कम से कम 87 लोगों की जान गई है. इसके अलावा आज अजबैजान ने भी ईरानी हमले का दावा किया. इतना ही नहीं अजबैजान ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी भी दी.
गत दिनों मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों में अपने समकक्ष कई नेताओं से बात की. पीएम मोदी ने इस दौरान इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन के राजा, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की और हालात पर चर्चा की. पीएम मोदी ने इन देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई थी.
