Israel-Iran War: डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान

PM Modi On Middle East Situation: अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले का आज तीसरा दिन है. 28 फरवरी 2026 को इजरायल की ओर से ऑपरेशन रोर लायन की शुरुआत की गई और ईरान की राजधानी तेहरान पर मिसाइलों से हमला किया गया. ईरान ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की. तेहरान की ओर से इजरायल के अलावा खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए गए. इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेताओं और अधिकारियों की मौत हुई है.

इजरायल अमेरिका के ईरान पर हमले और तेहरान के कम से कम 9 देशों पर पलटवार के बाद पूरे मिडिल ईस्ट तबाही देखने को मिल रही है. अमेरिकी सेना की ओर से पुष्टि हुई है कि उसके कई सैनिक इन हमलों में मारे गए हैं. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनावपूर्ण हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है. आज नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए खड़ा है.

'भारत स्थितियों पर नजर रख रहा'

इस संयुक्त पीसी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा ऐसे विवादों का समाधान खोजने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार सभी स्थितियों पर कड़ी नजर रख रही है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क में है. पीएम मोदी ने कहा कि हम क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर देश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

देर रात पीएम मोदी ने की CCS की बैठक

मिडिल ईस्ट में चिंताजनक होते हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार देर रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CSS) की बैठक की अध्यक्षता की. चूंकि कैबिनेट कमेटी सुरक्षा एवं रणनीतिक मामलों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है. रिपोर्ट्स के अनुसार, CCS की बैठक में पश्चिम एशिया में नए संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की गई. इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर वार्ता की.

