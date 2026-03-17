PNG पर भी संकट लाएगा ईरान युद्ध! कब तक पाइप वाली गैस की सप्लाई पर भरोसा? जानें डिटेल

PNG And CNG Supply Situation: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीज जारी जंग के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा पहुंची है. भारत पर भी इसका असर देखने को मिला. पेट्रोल डीजल पर तो नहीं, लेकिन एलपीजी की सप्लाई को लेकर परेशानी आने लगी हैं. हालांकि, सरकार की ओर से साफ किया गया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और एलपीजीपी की सप्लाई निर्बाध चालू है.

दरअसल, ईरान ने इस जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. इसकी वजह से कार्गो जहाजों और टैंकरों की सामान्य आवाजाही रुक गई है. वहीं, कूटनीतिक प्रयासों के बाद ईरान ने कुछ भारतीय एलपीजी और तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से निकलने दिया है, जिससे एलपीजी की किल्लत में कमी देखने को मिल सकती है. इन सब के बीच सवाल है कि आखिर पाइप वाली गैस यानी PNG की सप्लाई पर कब तक निश्चिंत रह सकते हैं. तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

सरकार ने दिया PNG कनेक्शन बढ़ाने पर जोर

केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि एलपीजी की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है. लोग जल्दबाजी में एलपीजी की बुकिंग करा रहे हैं. देश में एलपीजी की कमी नहीं है. वहीं, सरकार ने यह भी बताया कि जिस उपभोक्ता के पास पीएनजी कनेक्शन है, वह जल्द से जल्द एलपीजी सरेंडर करे. अब लोगों के मन में सवाल है कि PNG वाले ग्राहकों को कब तक निश्चिंत रहना चाहिए. इसका सीधा जवाब है कि फिलहाल पीएनजी के घरेलू उपभोक्ताओं या सीएनजी कस्टमर के सामने कोई संकट नहीं है और इन ग्राहकों के लिए सप्लाई जारी रहेगी.

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जारी रहेगी PNG सप्लाई

अगर आप भी पीएनजी उपभोक्ता है, तो आपको चिंतित होने की सप्लाई नहीं है. जब एलपीसी सप्लाई में कुछ अड़चने देखने को मिली, उसके बाद से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनी आईजीएल ने अपने कस्टमर्स से कहा कि सरकार के आदेशानुसार ग्राहकों की एनर्जी आवश्यकता को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है. पीएनजी और सीएनजी सप्लाई के लिए कंपनी प्रथमिकता दे रही है. इतना ही नहीं कंपनी की ओर से नए कनेक्शन पर 500 रुपये की छूट की बात भी कही गई.

सरकार की प्राथमिकता है PNG सप्लाई

जानकार मानते हैं कि जैसे एलपीजी की सप्लाई में बाधा पहुंची, वैसे पाइप वाली गैस का इस्तेमाल करने वाले घरों और वाहनों को सप्लाई होने वाली गैस की सप्लाई में दिक्कत की संभावना न के बराबर है. माना जा रहा है कि सरकार की ओर से इन दोनों सेक्टर्स को प्राथमिकता दी रही है. हालांकि, सरकार की ओर एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं. घरों और वाहनों की गैस की सप्लाई पूरी तरीके से चालू है, लेकिन औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की सप्लाई में कुछ हद तक कमी की गई है.

देश में कितने पीएनजी उपभोक्ता?

रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में कुल 1.5 करोड़ से अधिक पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ता हैं. वहीं, देश में अब पेट्रोल के बाद सबसे अधिक सीएनजी वाहन हैं. इन सभी उपभोक्ताओं को प्रचूर मात्रा में गैस की सप्लाई की जा रही है.

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CNG और PNG की कैसे होती है आपूर्ति?

अपने देश में पीएनजी सप्लाई पूरी तरीके से घरेलू उत्पादन और LNG के आयात पर निर्भर है. भारत में पीएनजी की आधी सप्लाई जमीन के भीतर या समुद्र के भीतर गैस क्षेत्रों से होती है. इसके अलावा बची पीएनजी आवश्यकता की आपूर्ति एलएनजी के आयात से की जाती है, जिसको गैस में बदलकर सप्लाई की जाती है.

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