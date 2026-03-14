क्या अब खत्म हो जाएगी गैस की किल्लत? 'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कितने दिन में पहुंचेंगे भारत?

पश्चिम एशिया में उपजे युद्ध के हालात के बाद दुनियाभर में ईंधन संकट मंडराने लगा है. इस बीच ईरान ने हिंदुस्तान को बड़ी राहत दी है. तेहरान की ओर से भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल गई है. इसके बाद दो जहाज एलपीजी लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ईंधन संकट के बीच बड़ी राहत मिलने की प्रबल संभावना है.
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LPG Gas Crisis: इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण दुनियाभर में ईंधन और एलपीजी संकट बढ़ गया है. इस जंग से उपजे तनाव के वजह से ईरान का होर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिससे जहाजों का आना-जाना मुश्किल हो गया है. यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आने लगी है, जिसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला. हालांकि, शुक्रवार को एक राहत भरी खबर आई. ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को नहीं रोका जाएगा.
ईरान की ओर से अनुमति मिलने के बाद भारत का दूसरा एलपीजी वाहक पोत नंदा देवी सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर खुले जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है. इससे पहले 'शिवालिक' शिप ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया था. पश्चिम एशिया में छिड़े जंग के बीच भारतीय जहाजों का सफलतापूर्वक निकलना भारत की कूटनीतिक जीत को दिखाता है.
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एलपीजी वाहक पोत 'नंदा देवी' अब भारतीय नौसेना की सुरक्षा में है, जो भारत की ओर अपनी यात्रा के अगले चरण में इसका मार्गदर्शन करेगी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस पोत के भारतीय तट पर अगले दो दिनों में पहुंचने की संभावना है. माना जा रहा है कि यह मुंबई या कांडला के बंदरगाह पर पहुंचेगा, जहां से क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेजा जाएगा, जिसके बाद सप्लाई की जाएगी. इससे भारत में एलपीजी संकट से बड़ी राहत मिलने की संभावना है.
सूत्रों की मानें, तो नंदा देवी जहाज 46,000 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ले जा रहा है. यह माल भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह ऐसे समय में राहत देगा, जब खाड़ी देशों में चल रहे क्षेत्रीय संकट के कारण समुद्री यातायात बाधित हो गया है.
इससे पहले जानकारी आई थी कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित होने पर पहला भारतीय एलपीजी पोत शिवालिक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरना शुरू कर चुका है. यह पोत अब खुले समुद्र में पहुंच चुका है और भारतीय नौसेना के मार्गदर्शन में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है.
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सरकारी अधिकारियों ने इससे पहले संकेत दिया था कि राजनयिक वार्ता पूरी होने के बाद दो भारतीय एलपीजी वाहक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरना शुरू कर देंगे. इसके कुछ समय बाद शिवालिक और नंदा देवी दोनों जहाजों ने जलडमरूमध्य को पार किया और अब अधिकारियों को उम्मीद है कि अन्य जहाजों को लिए भी उसी परिचालन प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है. इससे आने वाले समय में और जहाज भी बिना किसी बाधा के भारत आसानी से आ सकेंगे.
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