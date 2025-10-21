दीपावली पर नेतन्याहू ने दी पीएम मोदी को शुभकामनाएं, प्रधानमंत्री ने भी किया बर्थडे विश

PM Modi Diwali Celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और उनके जन्मदिन पर उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र, आपकी गर्मजोशी भरी दिवाली शुभकामनाओं के लिए. साथ ही मैं आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आपको अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं. आशा है कि भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी.'

नेतन्याहू ने दी दीपावली की शुभकामनाएं

यह संदेश उस समय आया जब नेतन्याहू ने भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं. उन्होंने लिखा,' मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. यह प्रकाश पर्व आपके महान राष्ट्र के लिए आशा, शांति और समृद्धि लेकर आए. भारत और इजरायल साथ खड़े हैं. नवाचार, मित्रता, रक्षा और उज्जवल भविष्य के साझेदार.' इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी 'X' पर यह मैसेज शेयर किया.

इजरायली दूतावास ने दी शुभकामनाएं

बता दें कि इससे पहले सोमवार को भारत में इजरायली दूतावास ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दीं. दूतावास ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दूतावास के अधिकारी दिवाली के लिए फूल, दीये और सजावट की वस्तुएं खरीदते हुए दिखे. दूतावास में रंगोली भी बनाई गई. एंबेसी ने लिखा,' इस दिवाली, हमारे राजनयिकों ने दीया और सजावट की खरीदारी की. हमारे घरों में आज और हर दिन प्यार और रोशनी बनी रहे. हैप्पी दिवाली.'

प्रवक्ता गाय नीर ने दी शुभकामना

इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने भी दिवाली मनाने का अनुभव साझा किया. उन्होंने लिखा,' पिछले सप्ताह दिवाली मनाकर बेहद आनंद आया. पुराने दोस्तों से मिलना, नए दोस्त बनाना और इस खूबसूरत पर्व की गर्मजोशी और भावना को महसूस करना अद्भुत था. स्वादिष्ट मिठाइयों, शानदार भोजन, रंग-बिरंगी रोशनी, जोशीले नृत्य और हंसी से भरे हर पल ने मित्रता और एकता का जश्न मनाया. भारत, अपनी रोशनी हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद. शुभ दिवाली.' बता दें कि भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी रक्षा, विज्ञान, तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रही है. दोनों देशों के नेताओं की यह आपसी शुभकामनाएं इस रिश्ते को और गहराई देने का संकेत हैं.

FAQ

पीएम मोदी ने नेतन्याहू को क्या संदेश दिया?

दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं.

इजरायली दूतावास ने दिवाली कैसे मनाई?

इजरायली दूतावास ने दीये, फूल और सजावट की खरीदारी की, रंगोली बनाई और मिठाइयों व नृत्य के साथ पर्व मनाया.