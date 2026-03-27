US करता है भारत का सम्मान...जंग के बीच इंडिया पहुंचे ट्रंप के खास 'दूत' ने बांधे तारीफों के पुल, रक्षा साझेदारी पर दिया जोर

Israel US Iran War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच एल्ब्रिज कोल्बी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि US भारत का बहुत सम्मान करता है. साथ ही उन्होंने भारत-US मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया है.
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Elbridge Colby: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी युद्ध विभाग के एक बड़े अधिकारी एल्ब्रिज कोल्बी ने भारत का दौरा किया. यहां पर उन्होंने 2026 नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी के खास हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की. उनके दौरे में भारत-US डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के मकसद से चर्चा हुई. अपने दौरे पर उन्होंने कहा कि US भारत का बहुत सम्मान करता है.
भारत दौरे के दौरान कोल्बी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की. उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के साथ US-इंडिया डिफेंस पॉलिसी ग्रुप की मीटिंग भी की. चर्चाओं से भारत-US मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया गया, जिस पर सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने अक्टूबर 2025 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ साइन किया था.
चीफ पेंटागन स्पोक्सपर्सन सीन पार्नेल द्वारा शेयर किए गए ऑफिशियल बयान में बताया गया कि कैसे फ्रेमवर्क में अमेरिका और भारत को ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन, और डिफेंस इंडस्ट्रियल, साइंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए कहा गया है. उनके दौरे में भारत में US एंबेसडर और साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के स्पेशल एन्वॉय एंबेसडर सर्जियो गोर के साथ कंसल्टेशन भी शामिल था.
अपनी स्पीच में उन्होंने भारत-US पार्टनरशिप के टिकाऊपन पर जोर दिया और दोनों देशों के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को गाइड करने में मदद के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और भारत को एक ऐसे इंडो-पैसिफिक से फायदा होता है जहां कोई भी ताकत इस इलाके पर हावी नहीं हो सकती. उनके देश का मानना है कि भारत इंडो-पैसिफिक में पावर का एक अच्छा बैलेंस पक्का करने में एक सेंट्रल रोल निभाएगा.
आगे कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत को बहुत सम्मान के साथ देखता है. एक कॉन्टिनेंटल लेवल के रिपब्लिक के तौर पर, एक गर्व करने वाली स्ट्रेटेजिक परंपरा वाले देश के तौर पर, एक ऐसे देश के तौर पर जिसके फैसले इंडो-पैसिफिक के भविष्य और बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल माहौल को गहराई से आकार देंगे. साथ ही साथ कहा हमारे दोनों देश, बेशक, इतिहास, भूगोल और नजरिए में कई अहम तरीकों से अलग हैं. फिर भी हम एक बुनियादी बात शेयर करते हैं. यह विश्वास कि एशिया का भविष्य उन सॉवरेन देशों (संप्रभु राज्य) द्वारा तय किया जाना चाहिए जो अपना रास्ता खुद बना सकें. (ANI)
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